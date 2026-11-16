Cơ hội việc làm tại diễn đàn 'Sinh viên hỏi - Doanh nhân, doanh nhân trả lời'

Trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ, thị trường lao động đang thay đổi rất nhiều. Diễn đàn “Sinh viên hỏi - Doanh nghiệp, doanh nhân trả lời” do Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) tổ chức.

Các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp, doanh nhân chia sẻ, truyền cảm hứng tới sinh viên HUBT.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo cơ hội để sinh viên HUBT được trực tiếp trao đổi, đặt câu hỏi và lắng nghe những chia sẻ từ các doanh nhân, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng về thị trường lao động, nhu cầu nhân lực, xu hướng việc làm, cơ hội thực tập, tuyển dụng, những thuận lợi và khó khăn khi sinh viên bắt đầu khởi nghiệp, lập nghiệp.

Chia sẻ tại diễn đàn, ông Bùi Tiến Dũng - chuyên viên cao cấp Vụ Học sinh sinh viên (Bộ GD&ĐT) - thẳng thắn chỉ ra rằng sự thiếu tự tin, lúng túng khi tham gia họp hành hay thuyết trình trước tập thể vẫn là điểm yếu phổ biến của nhiều cử nhân mới ra trường.

Theo ông, bản lĩnh này không thể hình thành trong một sớm một chiều mà đòi hỏi quá trình rèn luyện bền bỉ từ các hoạt động câu lạc bộ, hội thảo hay diễn đàn ngay trong giai đoạn đại học.

PGS.TS Hà Đức Trụ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - phát biểu tại Diễn đàn.

Bên cạnh đó, ông Dũng nhấn mạnh sinh viên cần định hình lại khái niệm khởi nghiệp: đó không chỉ là việc thành lập một doanh nghiệp ngay lập tức, mà là quá trình phát hiện vấn đề, sáng tạo, thử nghiệm và tạo ra giá trị mới cho thực tiễn. Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ cần được xem là một chuỗi liên kết liền mạch để người học tự nâng cao khả năng thích ứng.

Thách thức và cơ hội cho sinh viên trong kỷ nguyên số

Nhìn nhận từ góc độ tuyển dụng thực tế, ông Trần Quân - Giám đốc Công ty Cổ phần Sói Biển Trung thực - khẳng định, AI đang tạo ra một cuộc cách mạng toàn diện về nhân sự. Người lao động hiện nay không thể chỉ dựa vào các công cụ hỏi - đáp thông thường mà phải biết khai thác các nền tảng chuyên sâu nhằm tự động hóa quy trình, tối ưu hóa năng suất và tạo ra các sản phẩm giá trị.

Sinh viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trao đổi, đặt câu hỏi tại Diễn đàn.

Ông Quân dẫn chứng, trước đây, một hệ thống phần mềm quản trị có thể ngốn chi phí từ 30 - 50 tỷ đồng, nhưng nay một đến hai sinh viên mới ra trường am hiểu công nghệ hoàn toàn có thể tham gia xây dựng những sản phẩm tương tự. Do đó, các doanh nghiệp luôn sẵn sàng trả mức lương cao gấp 3 - 5 lần cho những nhân sự thành thạo công cụ AI.

Mục tiêu thiết thực của diễn đàn kết nối

Làm rõ thêm định hướng này, PGS.TS Hà Đức Trụ - Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhận định, sự phát triển của công nghệ đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất kinh doanh và yêu cầu tuyển dụng.

Thông qua diễn đàn, HUBT đặt mục tiêu tạo cầu nối trực tiếp để sinh viên lắng nghe kinh nghiệm thực tế từ mạng lưới cựu sinh viên (CLB Doanh nhân HUBT) cũng như 40 doanh nghiệp đối tác hàng đầu.

Hoạt động này không chỉ giúp người học giải đáp thắc mắc về việc làm, chính sách khởi nghiệp mà còn trang bị thêm năng lực ứng dụng công nghệ, tư duy sáng tạo để tự tin hòa nhập vào thị trường lao động hiện đại.