Cơ hội việc làm ở nước ngoài từ chính sách hỗ trợ

Tuy nhiên, chi phí ban đầu, yêu cầu về ngoại ngữ, tay nghề và thông tin tuyển dụng vẫn là những rào cản không nhỏ. Với việc triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ, từ tư vấn, đào tạo đến hỗ trợ kinh phí và kết nối thị trường, tỉnh đang từng bước tạo điều kiện để người lao động tiếp cận cơ hội việc làm ở nước ngoài an toàn, hiệu quả.

Với gia đình chị Nông Thị Hiến ở thôn Ngòi Nhầu, xã Bảo Ái, quyết định sang Malaysia làm việc theo hợp đồng của chồng chị - anh Đặng Văn Đường đã mở ra hướng phát triển kinh tế mới. Thu nhập ổn định khoảng 20 - 25 triệu đồng/tháng đã giúp gia đình từng bước giải quyết khó khăn về kinh tế.

Chị Hiến chia sẻ: “Từ khi chồng đi làm việc ở Malaysia, gia đình tôi có thêm nguồn thu nhập, xây dựng được ngôi nhà khang trang và có điều kiện chăm lo cho các con học hành đầy đủ”.

Đi làm việc ở nước ngoài không chỉ giúp cải thiện thu nhập mà còn tạo điều kiện để người lao động tích lũy vốn, phát triển kinh tế lâu dài. Tuy nhiên, chi phí xuất cảnh, yêu cầu về ngoại ngữ, tay nghề và hồ sơ vẫn là những rào cản.

Đang chuẩn bị sang Hàn Quốc lao động thời vụ, anh Nguyễn Văn Liêm ở thôn Phúc Thành, xã Xuân Ái cho biết: “Được tư vấn cụ thể về thị trường, điều kiện làm việc và chính sách hỗ trợ, tôi yên tâm hơn, có thêm động lực theo đuổi kế hoạch của mình”.

Nhằm tháo gỡ khó khăn, ngày 9/12/2025, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 26/2025/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đưa lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, đối với lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng dài hạn, tỉnh hỗ trợ chi phí đào tạo nghề tối đa 4 triệu đồng/người/khóa học; đào tạo ngoại ngữ tối đa 4 triệu đồng/người/khóa học.

Người lao động đủ điều kiện còn được hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí. Các khoản chi phí liên quan đến thủ tục xuất cảnh như làm hộ chiếu, giấy thông hành, cấp phiếu lý lịch tư pháp cũng được hỗ trợ. Đối với lao động đi làm việc thời vụ theo chương trình hợp tác giữa các địa phương, nghị quyết quy định hỗ trợ chi phí học ngoại ngữ, thủ tục xuất cảnh, visa và khám sức khỏe theo mức cụ thể.

Bên cạnh hỗ trợ trực tiếp, tỉnh bố trí nguồn vốn tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Người lao động đi làm việc dài hạn, khi được phía nước ngoài chấp nhận và đã ký hợp đồng theo quy định, được vay tối đa 100 triệu đồng; lao động thời vụ được vay tối đa 40 triệu đồng khi đáp ứng điều kiện và đã ký hợp đồng với chủ sử dụng lao động. Trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh có 116 lao động được hỗ trợ kinh phí ban đầu với tổng số tiền hơn 280 triệu đồng; 45 lao động được vay vốn, tổng kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng.

Cùng với triển khai chính sách hỗ trợ, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Nội vụ tỉnh tăng cường phối hợp với chính quyền cơ sở rà soát nhu cầu, tuyên truyền, tư vấn và kết nối người lao động với các đơn vị tuyển dụng.

Ông Trần Trọng Giáp - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Nội vụ tỉnh cho biết: “Trung tâm chú trọng tư vấn trực tiếp, hướng dẫn người lao động tìm hiểu kỹ hợp đồng, quyền lợi, nghĩa vụ và điều kiện làm việc, đồng thời kết nối với các đơn vị có chức năng tuyển dụng, bảo đảm người lao động đi làm việc ở nước ngoài đúng quy định”.

Trong các thị trường tiếp nhận lao động, Hàn Quốc đang được tỉnh Lào Cai chú trọng mở rộng hợp tác, nhất là chương trình đưa lao động đi làm việc thời vụ. Thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 27/4/2022 của Chính phủ về thí điểm đưa lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương hai nước, từ tháng 9/2025 đến nay, Sở Nội vụ tỉnh đã ký 7 bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác (MOU) với 7 địa phương của Hàn Quốc về phái cử và tiếp nhận lao động.

Theo số liệu thống kê, đến nay, Lào Cai có 2.955 lao động đang làm việc ở nước ngoài, gồm: Nhật Bản 797 lao động, Đài Loan 820 lao động, Hàn Quốc 820 lao động, Trung Quốc 449 lao động và các thị trường khác 69 lao động. Riêng tại Hàn Quốc, có 588 lao động đang làm việc theo chương trình thời vụ.

“Thời gian tới, ngành nội vụ tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để chính sách đến đúng đối tượng, đồng thời nâng cao chất lượng kết nối, tuyển chọn và quản lý lao động”. Ông Phạm Tuấn Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.

Với việc triển khai đồng bộ chính sách hỗ trợ, nâng cao chất lượng tư vấn, đào tạo và mở rộng hợp tác với các thị trường, Lào Cai đang từng bước tạo nền tảng để hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phát triển hiệu quả, bền vững. Qua đó, không chỉ giúp người dân có thêm việc làm, nâng cao thu nhập mà còn góp phần cải thiện đời sống gia đình và phát triển kinh tế địa phương.