Cơ hội việc làm ngành cơ khí rộng mở, thu nhập hấp dẫn ở Hà Nội

Doanh nghiệp có nhiều đãi ngộ vẫn “đỏ mắt” tìm ứng viên

Để triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh và các dự án hạ tầng, thời điểm cuối năm 2026, nhiều doanh nghiệp cần tuyển công nhân kỹ thuật, kỹ sư, cán bộ quản lý. Tuy nhiên, tìm được nhân sự đáp ứng đủ số lượng và chất lượng đang là thách thức của nhiều doanh nghiệp cơ khí vừa và nhỏ.

Sinh viên tìm hiểu cơ hội việc làm tại Phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành Xây dựng - Cơ khí - Giao thông lần 2 năm 2026. Ảnh: Trần Oanh

Đơn cử như tại Công ty TNHH Kemet Metal Việt Nam tuyển 30 nhân viên vận hành máy CNC, mức lương từ 10-15 triệu đồng/tháng. Ngoài bảo hiểm xã hội, người lao động còn có bảo hiểm 24/7, bảo hiểm sức khỏe tư nhân cho bản thân cùng các thành viên trong gia đình, phụ cấp tiền ăn. Điều kiện tuyển dụng là ứng viên có kinh nghiệm vận hành máy CNC hoặc các loại máy móc liên quan. Những người chưa có kinh nghiệm nhưng có nền tảng cơ khí vẫn được công ty tuyển dụng, đào tạo.

Dù có nhiều đãi ngộ nhưng sau một thời gian tìm kiếm ở các kênh, Công ty TNHH Kemet Metal Việt Nam mới tuyển được khoảng 10 người. Chị Ngô Thị Vân Khánh, chuyên viên tuyển dụng của công ty cho biết: “Việc tuyển dụng khá gian nan vì nguồn nhân lực ít hơn so với nhu cầu doanh nghiệp cần nhiều nhân sự kỹ thuật, nhất là cơ khí. Hiện nay các trường có khoa Cơ khí nhưng số người theo học không nhiều”.

Doanh nghiệp tư vấn, tuyển dụng trực tuyến với người lao động ứng tuyển các ngành cơ khí, giao thông, xây dựng. Ảnh: Nguyễn Hải

Cùng chung cảnh ngộ, Công ty Cổ phần Xây lắp và thiết bị công nghiệp Mekamic có nhu cầu tuyển dụng 30 - 35 kỹ sư cơ khí, lập trình CNC, vận hành CNC, QC để mở rộng sản xuất, bù đắp lao động thay đổi công việc. Thu nhập từ 9 đến 20 triệu đồng/tháng tùy vào tay nghề, năng lực của ứng viên. Chị Quách Thị Tâm, phụ trách tuyển dụng của công ty cho biết: “Đối với một số vị trí, chúng tôi chỉ yêu cầu lao động phổ thông. Công ty không phân biệt bằng cấp, chỉ cần ứng viên có năng lực làm việc sẽ được tuyển dụng. Thế nhưng, hai năm trở lại đây, công ty gặp khó khăn trong tuyển dụng đối với tất cả vị trí. Nguyên do, trên thị trường có nhiều doanh nghiệp cơ khí, sự cạnh tranh rất lớn. Trong khi đó, giới trẻ không mặn mà đăng ký học ngành cơ khí. Hiện tại công ty vẫn đang tuyển dụng nhưng chỉ đáp ứng việc bù đắp, chưa thể mở rộng”.

Trước tình trạng thiếu lao động, các công ty phải điều chỉnh lại khối lượng công việc cho từng người, đồng thời tìm mọi cách để tuyển dụng. Các công ty đăng thông tin trên các trang tuyển dụng, hội nhóm, Sàn giao dịch việc làm...; kết nối với nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp để có nguồn ứng viên. Chia sẻ thêm về giải pháp này, chị Quách Thị Tâm cho biết: “Đầu tiên, chúng tôi vẫn phải đăng thông tin tuyển dụng trên các trang tuyển dụng lao động, facebook, các hội nhóm và tham gia các phiên giao dịch việc làm...”.

Giải bài toán thiếu hụt nhân lực ngành cơ khí

Trước thực tế nhu cầu nhân lực trong ngành cơ khí rất lớn nhưng nguồn cung lao động nghề này chưa đáp ứng. Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình cho biết: “Lực lượng lao động được đào tạo về cơ khí được phân bổ ở nhiều ngành nghề khác nhau. Hàng năm, nhà trường tuyển sinh khoảng 500 chỉ tiêu cho nhóm ngành cơ khí, công nghệ CNC, công nghệ kỹ thuật cơ khí và cơ điện tử. Mặc dù nhu cầu nhân lực rất lớn nhưng học sinh vẫn chưa mặn mà do e ngại áp lực công việc, cho rằng đây là công việc nặng nhọc. Thực tế, công việc không vất vả bởi các trang thiết bị phục vụ cho học tập và làm việc đều được tự động hóa”.

Sinh viên Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội thực hành nghề Công nghệ kỹ thuật cơ khí. Ảnh: HNIVC

Trước bài toán thiếu hụt nhân lực ấy, theo ông Trần Thanh Bình, trong quá trình xây dựng chương trình đào tạo, nhà trường đã có sự tham gia của doanh nghiệp. Hơn nữa, chương trình đào tạo được cập nhật, chỉnh sửa theo lộ trình, rất sát với thực tế. Nhà trường bố trí 720 giờ cho sinh viên có cơ hội làm việc, thực tập và trải nghiệm tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhà trường còn hợp tác với doanh nghiệp để đưa chuyên gia và một số trang thiết bị, máy móc đến trường để đào tạo sinh viên tốt nghiệp làm việc được ngay.

Đối với Trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính Hà Nội, hiện tại Khoa Công nghệ cơ khí có 3 ngành nghề là hàn, chế tạo thiết bị cơ khí, cốt thép hàn. Trưởng khoa Công nghệ cơ khí Nguyễn Duy Tuyển cho hay: “Chúng tôi đang đào tạo khoảng 300 em. Học sinh tốt nghiệp ra trường có kỹ năng nghề và mức lương khởi điểm từ 8 triệu đồng/tháng và ưu đãi ngành nghề, tuy nhiên vẫn chưa được nhiều em lựa chọn học. Theo tôi, để có nguồn nhân sự, các doanh nghiệp cần đồng hành với nhà trường trong đào tạo trực tiếp cho người lao động tại nơi làm việc”.

Giáo viên Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội hướng dẫn học sinh kỹ thuật sửa chữa thân vỏ ô tô. Ảnh: Huyền Trang

Để giải tỏa những lo lắng về đầu ra và thu hút người học, ông Trần Thanh Bình cho rằng: Trong thời gian tới lực lượng lao động trong ngành cơ khí, sẽ tăng do thị trường lao động có nhu cầu nhân lực rất lớn. Bên cạnh đó, các chế độ đãi ngộ, chính sách học phí được Chính phủ hỗ trợ. Thành phố Hà Nội thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho người học có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội theo học trình độ trung cấp và cao đẳng đối với 60 ngành nghề. Như vậy, với những hỗ trợ thiết thực này cùng với đảm bảo việc làm khi tốt nghiệp sẽ thu hút nhiều học sinh đăng ký học ngành cơ khí.

Các đại biểu thăm quan mô hình đào tạo nghề Công nghệ sơn ô tô Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội. Ảnh: Huyền Trang

Bên cạnh sự chủ động từ các trường, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cũng đóng vai trò là một kênh kết nối hiệu quả, phối hợp chia sẻ thông tin giữa các trường với các doanh nghiệp và người lao động. Giám đốc Nguyễn Hữu Lương cho biết: “Trung tâm thông tin tới các trường xu hướng ngành nghề và nhu cầu của người lao động cũng như nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Để từ đó các trường, cơ sở đào tạo có thông tin chính xác hơn để nâng cao hiệu quả đào tạo, điều chỉnh các chương trình cho phù hợp, sát hơn với nhu cầu của thị trường lao động”.