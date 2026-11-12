Cơ hội việc làm nào đang chờ đón sinh viên Đồng Tháp?

Sinh viên trường Cao đẳng Đồng Tháp tìm hiểu thông tin việc làm tại ngày hội. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Tham gia ngày hội có hơn 700 học sinh, sinh viên, cựu sinh viên Trường Cao đẳng Đồng Tháp và hơn 24 doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp; trên 30 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng gián tiếp thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.

Ngày hội nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp; tạo điều kiện để doanh nghiệp trực tiếp tuyển dụng học sinh, sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và giới thiệu sản phẩm, hoạt động của doanh nghiệp; tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên tiếp cận thông tin thị trường lao động, tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng, tham gia tư vấn, phỏng vấn và tìm kiếm việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp.

Tiến sĩ Phạm Quang Huy, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Đồng Tháp phát biểu khai mạc ngày hội. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Phạm Quang Huy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đồng Tháp cho rằng, trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển, thị trường lao động có nhiều thay đổi, yêu cầu về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và tác phong làm việc của người lao động ngày càng cao.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức và kỹ năng nghề cho người học mà còn phải gắn với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vì vậy, ngày hội việc làm là một trong những hoạt động thiết thực nhằm tạo cầu nối giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và người lao động.

Sinh viên trường Cao đẳng Đồng Tháp tìm hiểu thông tin việc làm tại ngày hội. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Trường Cao đẳng Đồng Tháp có hơn 600 học sinh, sinh viên thuộc các ngành đào tạo chuẩn bị tốt nghiệp tham gia ngày hội. Nhà trường hy vọng rằng, thông qua ngày hội, các em sẽ có thêm nhiều cơ hội tiếp cận với doanh nghiệp, được tư vấn, phỏng vấn trực tiếp và tìm kiếm những vị trí việc làm phù hợp. Đồng thời, những thông tin phản hồi từ doanh nghiệp cũng là cơ sở quan trọng để nhà trường tiếp tục rà soát, điều chỉnh nội dung và phương pháp đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời gian tới.

Tại ngày hội, học sinh, sinh viên cần chủ động, mạnh dạn tiếp cận các gian hàng doanh nghiệp, tìm hiểu kỹ thông tin tuyển dụng, yêu cầu công việc, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ và cơ hội phát triển nghề nghiệp, tích cực trao đổi, đặt câu hỏi với nhà tuyển dụng, chuẩn bị hồ sơ cần thiết và tự tin thể hiện năng lực của bản thân nhằm nắm bắt tốt những cơ hội nghề nghiệp, từng bước khẳng định bản thân và đóng góp tích cực cho gia đình, xã hội.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ nhu cầu tuyển dụng đến người lao động. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Thông tin phương hướng đào tạo và kết nối việc làm thời gian tới, ông Nguyễn Phú Hiếu, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cho biết, Trung tâm Dịch vụ việc làm sẽ tăng cường phối hợp với các địa phương tổ chức tư vấn trực tiếp cho người lao động; phối hợp với các trường phổ thông, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để định hướng, tư vấn nghề nghiệp để các em học sinh hiểu về yêu cầu của thị trường lao động hiện nay; xác định nhu cầu, nguyện vọng để tư vấn phù hợp với điều kiện người lao động, để người lao động định vị bản thân, tham gia các khóa đào tạo phù hợp, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Trung tâm cũng tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng của các em học sinh, tư vấn cho các em có sự chuẩn bị, khi ra trường có thể đáp ứng ngay được yêu cầu của doanh nghiệp. Về tuyên truyền trực tuyến, trung tâm đăng tải các thông tin nhu cầu trên các nền tảng mạng xã hội, phối hợp cùng với cơ sở đào tạo thực hiện livestream trên nền tảng số. Trung tâm cũng phối hợp với các doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu nhằm dự báo sớm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tư vấn, kết nối việc làm giữa người lao động và doanh nghiệp.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ nhu cầu tuyển dụng đến người lao động. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Theo Cục Thống kê tỉnh, trong 10 tháng năm 2026, tổng số lao động được giải quyết việc làm là trên 46.130 lao động, đạt 92,3% so với kế hoạch; tỉnh tổ chức 120 phiên giao dịch, ngày hội việc làm thu hút 290 lượt doanh nghiệp và trên 27.000 người tham gia; tổng số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là gần 2.060 lao động, đạt 85,8% kế hoạch.