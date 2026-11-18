Thiết bị viễn thông ở một góc của một trung tâm dữ liệu. Ảnh minh họa: Wikimedia Commons

Đào tạo cấp tốc, tuyển dụng ngay sau tốt nghiệp

Javonntae Hill, ngoài 30 tuổi, từng theo học ngành thiết kế trò chơi điện tử nhưng chưa tìm được hướng đi nghề nghiệp phù hợp. Cơ hội đến khi bạn gái anh tình cờ nhìn thấy quảng cáo về chương trình Học viện Lực lượng Lao động Mỹ (America’s Workforce Academy) do Meta triển khai từ tháng 8 nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động có kỹ năng.

Thông qua chương trình, Meta chi trả tiền lương cho Hill trong suốt 4 tuần đào tạo và cam kết bố trí công việc tại một trung tâm dữ liệu sau khi anh tốt nghiệp. Trong lớp học gồm 30 học viên, Hill được kết hợp giữa giảng dạy lý thuyết và thực hành, từ cách lắp đặt, vận hành cáp quang, cáp đồng đến nhận biết ý nghĩa các màu sắc trên lớp vỏ cách điện của từng loại cáp.

“Lễ tốt nghiệp diễn ra vào thứ Sáu. Còn thứ Hai tuần kế tiếp, tôi đã bắt đầu chương trình định hướng công việc”, Hill chia sẻ.

Anh tốt nghiệp khóa đào tạo kỹ thuật viên cáp quang do Meta phối hợp với CBRE Group tổ chức. Tập đoàn này cũng hợp tác với Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng (ABC), tổ chức có nhiều thập kỷ kinh nghiệm đào tạo nhân lực trong ngành xây dựng.

Khác với chương trình đào tạo nghề truyền thống hoặc các khóa học việc kéo dài, mô hình của ABC tập trung trang bị những kỹ năng thiết yếu để học viên có thể nhanh chóng bắt đầu công việc tại các trung tâm dữ liệu. Ông Joel Thames, phụ trách bộ phận an toàn và nhân lực của ABC, cho rằng những khóa học ngắn hạn không thể giúp người lao động xử lý mọi tình huống phát sinh, nhưng có thể cung cấp nền tảng kiến thức cần thiết trước khi họ bước vào môi trường làm việc thực tế.

Đối với Hill, quá trình làm việc tại một công trường ở bang Ohio cho thấy anh còn được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn thực tế. Anh cho biết rất biết ơn cơ hội này và mong muốn gắn bó lâu dài với Meta.

Câu chuyện của Hill phản ánh xu hướng tuyển dụng mới trong ngành công nghệ Mỹ, khi các doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh về vốn và công nghệ mà còn phải tìm cách nhanh chóng bổ sung đội ngũ lao động kỹ thuật để đáp ứng tiến độ xây dựng hạ tầng AI.

Cơn khát nhân lực phía sau cuộc đua AI

Bất chấp sự phản đối ngày càng tăng của công chúng và những nỗ lực kiểm soát hoạt động mở rộng trung tâm dữ liệu từ một bộ phận các nhà lập pháp, quá trình xây dựng các cơ sở này tại Mỹ vẫn tiếp tục được thúc đẩy. Theo ông Stijn Van Nieuwerburgh, chuyên gia kinh tế thuộc Trường Kinh doanh Columbia, chi tiêu cho hạ tầng AI được dự báo có thể đạt gần 1.000 tỷ USD mỗi năm trong tương lai gần.

Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án đang gặp nhiều trở ngại, từ thủ tục cấp phép xây dựng, bảo đảm nguồn cung năng lượng, vật liệu đến vấn đề tài chính. Một trong những thách thức lớn nhất là tình trạng thiếu hụt lao động có trình độ chuyên môn, đặc biệt tại các khu vực hẻo lánh và nông thôn, nơi nhiều trung tâm dữ liệu được xây dựng.

Các cơ sở này cần đội ngũ kỹ thuật viên có khả năng lắp đặt và bảo trì hệ thống làm mát, tủ rack máy chủ, thiết bị điện và cáp quang. Đây đều là những thành phần thiết yếu để bảo đảm hoạt động của hệ thống máy chủ và năng lực tính toán phục vụ AI.

Theo ước tính của công ty kiểm toán PwC, Mỹ đang thiếu khoảng 1 triệu kỹ sư cần thiết để đáp ứng các mục tiêu xây dựng trung tâm dữ liệu. Một số dự án dù đã sẵn sàng khởi công vẫn phải trì hoãn nhiều tháng do không tập hợp được đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu. Goldman Sachs cũng dự báo chỉ khoảng một nửa công suất tính toán AI dự kiến được đưa vào hoạt động từ nay đến năm 2028 có khả năng hoàn thành đúng tiến độ.

Tình trạng chậm trễ gây tổn thất đáng kể cho các nhà đầu tư. Bà Mona Dajani, đồng Chủ tịch bộ phận cơ sở hạ tầng, năng lượng và bất động sản tại công ty luật Cooley, cho biết đối với các trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn, mỗi tháng trì hoãn có thể gây thiệt hại từ vài chục triệu USD đến hơn 100 triệu USD, tùy thuộc vào địa điểm, quy mô và các điều khoản hợp đồng.

Trước áp lực này, các doanh nghiệp công nghệ đang thay đổi phương thức đào tạo nhân lực. Thay vì yêu cầu người lao động trải qua nhiều năm học nghề hoặc chương trình học việc truyền thống, họ tổ chức các khóa học chuyên biệt, tập trung vào những kỹ năng cần thiết cho từng vị trí tại trung tâm dữ liệu. Thời gian đào tạo dao động từ 15 tuần đến chỉ 2 ngày. Nhiều chương trình được cung cấp miễn phí, thậm chí học viên còn được trả lương trong thời gian tham gia.

Ông Roger Wehner, Phó Chủ tịch phụ trách phát triển kinh tế của Amazon, cho rằng mục tiêu của các chương trình này không phải đào tạo số lượng nhỏ học viên như mô hình lớp học thông thường, mà là tận dụng công nghệ và nguồn lực tài chính của doanh nghiệp để nhanh chóng mở rộng quy mô đào tạo.

Bên cạnh phương pháp giảng dạy trực tiếp, một số đơn vị cũng ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) để nâng cao hiệu quả đào tạo. Ông Doug Donovan, Giám đốc điều hành công ty đào tạo trực tuyến Interplay Learning, cho biết các công nghệ này đã được ứng dụng trong những lĩnh vực như quân sự, y tế và hàng không, nhưng chưa được khai thác tương xứng trong đào tạo nghề.

Trong khi đó, tổ chức Per Scholas xây dựng các chương trình đào tạo chuyên sâu với sự tham gia của nhà tuyển dụng nhằm mô phỏng sát nhất môi trường làm việc thực tế. Bà Caitlyn Brazill, Chủ tịch tổ chức, cho biết cách tiếp cận này giúp học viên làm quen với những yêu cầu công việc trước khi chính thức gia nhập doanh nghiệp. Bên cạnh đó, theo bà Brazill, khoảng một phần tư học viên của Per Scholas cũng phải làm thêm vào buổi tối và cuối tuần. Để hỗ trợ người học, tổ chức này cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính miễn phí và các khoản vay không lãi suất trị giá 3.000 USD, được tài trợ từ khoản đầu tư 100 triệu USD của Google