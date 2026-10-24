Cơ hội việc làm cho hơn 8.000 lao động tại Phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành Xây dựng - Cơ khí - Giao thông

Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Nội vụ Hà Nội phối hợp tổ chức cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thành phố (Giao thông, Dân dụng, Hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp); Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội; UBND phường Tây Tựu; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề và các đơn vị liên quan. Đây là một “nhịp cầu” thiết thực, góp phần kết nối cung - cầu bền vững và giải bài toán nhân lực cho các công trình lớn.

Đào tạo sát thực tiễn: Lời giải từ giảng đường nghề

Tại xưởng thực hành của Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội ở số 186 đường Cầu Diễn, phường Tây Tựu, không khí học tập và rèn nghề những ngày này luôn tất bật, rộn rã. Từng tốp học viên tỉ mỉ với từng mối hàn, căn chỉnh chi tiết động cơ, thao tác trên các mô hình máy móc kỹ thuật. Đây vốn là chiếc nôi đào tạo lực lượng kỹ thuật viên, thợ lành nghề trực tiếp phục vụ mạng lưới hạ tầng kỹ thuật và công trình đô thị của Hà Nội trong nhiều năm qua.

Thị trường lao động đang "khát" lao động lành nghề ngành Xây dựng - Cơ khí - Giao thông. Ảnh: Công Chính

Đứng giữa xưởng thực hành, thầy Hiệu trưởng Trần Việt Hùng chia sẻ rằng toàn bộ cán bộ, giáo viên và học viên nhà trường đang dồn sức chuẩn bị cơ sở vật chất, mặt bằng và phương án điều hành để đăng cai Phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành Xây dựng - Cơ khí - Giao thông lần thứ 2 năm 2026, diễn ra vào sáng 31-10 tới.

Theo thầy Trần Việt Hùng, nhà trường đã lên kế hoạch huy động học viên, sinh viên tham gia sự kiện, bởi đây không đơn thuần là một ngày hội nộp hồ sơ xin việc thông thường. Lĩnh vực kỹ thuật công chính, cơ khí và xây dựng đòi hỏi sự cọ xát rất khắt khe giữa lý thuyết đào tạo và công nghệ thi công thực tế tại công trường. Khi tham gia phiên giao dịch ngay tại ngôi trường mình đang theo học, các bạn trẻ sẽ được trực tiếp đối thoại cùng những nhà tuyển dụng hàng đầu, hiểu rõ doanh nghiệp đang cần gì, đòi hỏi tay nghề và kỷ luật lao động ở mức độ nào để chủ động hoàn thiện bản thân. Ở chiều ngược lại, sự kiện còn mang ý nghĩa thiết thực giúp ban giám hiệu và đội ngũ giảng viên nắm bắt kịp thời nhịp đập thị trường, từ đó tiếp tục điều chỉnh giáo trình giảng dạy sát với thực tiễn sản xuất.

"Cơn khát" thợ tay nghề cao tại các dự án trọng điểm

Không gian đào tạo của trường nghề cũng chính là bức tranh thu nhỏ của thị trường lao động Thủ đô, nơi đang chứng kiến sức hút mạnh mẽ của nhóm ngành kỹ thuật hạ tầng.

Hà Nội hiện bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư công với hàng loạt dự án giao thông trọng điểm, hạ tầng kỹ thuật đô thị, các khu công nghiệp và dự án phát triển nhà ở xã hội. Yêu cầu tiến độ khẩn trương đã kéo theo nhu cầu tuyển dụng tăng vọt, mở ra cơ hội việc làm phong phú và bền vững cho người lao động.

Minh chứng rõ nét nhất là tại phiên giao dịch việc làm chuyên đề lần này, sẽ có hơn 8.000 vị trí việc làm chất lượng cao được 32 doanh nghiệp, nhà thầu thi công uy tín công bố tuyển dụng trực tiếp lẫn trực tuyến. Những tên tuổi lớn như Tổng công ty UDIC, Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Trung Chính đều góp mặt với cam kết minh bạch về vị trí việc làm, tiền lương và chế độ đãi ngộ thỏa đáng. Quy mô sự kiện dự kiến thu hút khoảng 2.000 đến 2.500 lượt người tham dự, phấn đấu đạt từ 300 đến 500 lượt người được phỏng vấn sâu, tiếp nhận hồ sơ hoặc tuyển dụng ngay tại chỗ, đồng thời có sự đồng hành tư vấn tuyển sinh và bồi dưỡng tay nghề của 13 cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Cơ hội việc làm luôn mở rộng đối với những người thợ tay nghề cao. Ảnh: Công Chính

Để biến những con số chỉ tiêu ấn tượng ấy thành kết quả thực chất, cơ quan quản lý nhà nước đã sớm vào cuộc với tinh thần chủ động và quyết liệt. Dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Sở Nội vụ đã thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Sở Giáo dục và Đào tạo, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thành phố cùng chính quyền địa phương nhằm rà soát chính xác nhu cầu nhân lực từ các công trường trọng điểm. Đóng vai trò hạt nhân triển khai, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã chủ động đối soát dữ liệu cung - cầu lao động từ sớm, đồng thời kết nối đồng bộ Sàn giao dịch việc làm trung tâm với 8 sàn vệ tinh và hệ thống dịch vụ việc làm các khu vực lân cận như Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hòa Bình.

Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính luôn chú trọng đào tạo kỹ năng vận hành, xử lý tình huống phát sinh khi điều khiển máy móc qua thực tiễn công việc. Ảnh: Công Chính

Tại ngày hội việc làm, khuôn viên Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính được tổ chức khoa học thành ba phân khu chức năng riêng biệt nhằm hỗ trợ tối đa cho người lao động. Người tham gia không chỉ được phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp và trực tuyến tại phân khu doanh nghiệp, mà còn được trải nghiệm các mô hình thực hành kỹ thuật, nhận tư vấn về đào tạo lại kỹ năng tại phân khu giáo dục nghề nghiệp để sẵn sàng thích ứng với quá trình chuyển đổi số. Cùng với đó, phân khu chính sách và tín dụng ưu đãi sẽ hướng dẫn ứng viên đăng ký tìm việc trên Cổng thông tin việc làm Thành phố (congvieclam.hanoi.gov.vn), giải đáp thắc mắc về bảo hiểm xã hội, an toàn lao động và hướng dẫn vay vốn hỗ trợ tạo việc làm từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Hoạt động trao hợp đồng lao động và hợp đồng vay vốn giải quyết việc làm ngay trong lễ khai mạc sẽ tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng các đối tượng chính sách, người yếu thế và lao động trẻ.

Sự gắn kết nhịp nhàng giữa chính sách của cơ quan quản lý, định hướng đào tạo từ nhà trường và nhu cầu sử dụng lao động thực tế của doanh nghiệp đang tạo nên thế kiềng ba chân vững chắc. Những phiên giao dịch việc làm chuyên đề như sự kiện sắp diễn ra không chỉ trực tiếp gỡ nút thắt thiếu hụt nhân lực cho các công trình lớn của Hà Nội, mà còn mở ra con đường lập nghiệp vững vàng, giàu triển vọng cho thế hệ thợ trẻ trên hành trình dựng xây Thủ đô./.