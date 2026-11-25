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Theo báo cáo "Spending Longer, Living More" do World Data Lab, NielsenIQ và Silver Economy công bố tháng 6/2026, nhóm tiêu dùng từ 60 tuổi trở lên chiếm khoảng 15% dân số thế giới nhưng chi tới khoảng 18,7 nghìn tỷ USD mỗi năm, hơn một phần tư tổng chi tiêu toàn cầu.

Đến năm 2036, con số này được dự báo chạm mốc 34,2 nghìn tỷ USD. Trong bức tranh đó, "tiêu dùng bạc" gồm những sản phẩm và dịch vụ thiết kế riêng cho người cao tuổi, đã có quy mô khoảng 4,5 nghìn tỷ USD. Theo cùng báo cáo, lĩnh vực này tăng trưởng thực khoảng 7% mỗi năm, hơn gấp đôi mức tăng 3% của chi tiêu tiêu dùng nói chung.

SỨC MUA CỦA "THẾ HỆ TÓC BẠC"

Xét riêng khu vực châu Á – Thái Bình Dương, báo cáo "Silver Generation" của WGSN vào tháng 10/2026 cho thấy số người trên 60 tuổi dự kiến đạt khoảng 1,3 tỷ vào năm 2050 và đảm nhận khoảng một phần ba tổng mức tiêu dùng. Quan niệm xem người cao tuổi là phân khúc "hạn chế" về nhu cầu đã không còn phù hợp.

Trong khi đó, báo cáo "Cơ hội kinh doanh trong nền kinh tế bạc tại châu Á - Thái Bình Dương giai đoạn 2026-2030" của tổ chức Ageing Asia cho rằng các đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực kinh tế bạc còn chưa chú trọng đúng mức đến "tiêu dùng bạc".

Thực tế, nhóm người tiêu dùng từ 60 tuổi trở lên có sức mua đáng kể và ngày càng chủ động định hình lối sống. Theo WGSN, sức ảnh hưởng ấy lan tỏa qua ba kênh chính. Đầu tiên là du lịch gia đình: Millennials đứng ra lên kế hoạch cho 48% chuyến đi, trong khi chỉ 23% Boomers trực tiếp tham gia, nhưng chính nhu cầu và sở thích của người lớn tuổi mới quyết định điểm đến và kiểu trải nghiệm.

Kênh thứ hai là sự thay đổi trong cách giới trẻ nhìn về tuổi già: hình ảnh những người cao tuổi năng động, theo đuổi sự nghiệp thứ hai và sống tích cực đang được Gen Z yêu thích, mở ra cơ hội để thương hiệu đặt họ vào trung tâm truyền thông. Kênh thứ ba là "hiệu ứng ông bà". Ở Hàn Quốc, ông bà và cha mẹ đã trở thành người quyết định chính trong các khoản chi cho trẻ em, kéo theo sự bùng nổ của phân khúc hàng xa xỉ dành cho trẻ nhỏ.

Tại châu Á, Abbott Laboratories đã chuyển trọng tâm sang các sản phẩm dinh dưỡng dành cho người cao tuổi. Công ty thực phẩm Danone của Pháp cũng ra mắt thương hiệu thực phẩm dinh dưỡng y tế thiết kế riêng cho bệnh nhân đang dưỡng bệnh, sau phẫu thuật, ung thư hoặc đột quỵ. Các cửa hàng KFC, Pizza Hut và Taco Bell tại châu Á thì đang cải tiến thực đơn để thu hút khách hàng lớn tuổi. Chẳng hạn, KFC bán cháo tại các cửa hàng truyền thống cũng như thực phẩm đóng gói có thể mua trực tuyến.

Tại Trung Quốc, du lịch người cao tuổi đã trở thành một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh nhất. Các công ty lữ hành trong nước ghi nhận khách từ 55 tuổi trở lên chiếm hơn một phần ba tổng số lượt đặt tour, kéo theo xu hướng du lịch chậm, du lịch đường sắt và những trải nghiệm văn hóa chuyên sâu...

CỬA SỔ CƠ HỘI CHO NỀN KINH TẾ BẠC TẠI VIỆT NAM

Theo Bộ Y tế, Việt Nam hiện có khoảng 16,1 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm trên 16% dân số. Theo kết quả Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 của Tổng cục Thống kê, đến năm 2030 con số này sẽ xấp xỉ 18 triệu người. Đáng chú ý, theo Hội Người cao tuổi Việt Nam, hơn 9 triệu người cao tuổi vẫn đang lao động, sản xuất hoặc kinh doanh. Họ không chỉ là người tiêu dùng mà còn tự tạo ra thu nhập, nền tảng thực tế cho sức mua.

Khác với các nền kinh tế phát triển, nơi kinh tế bạc đã trưởng thành, Việt Nam đang ở giai đoạn bùng nổ cơ cấu: dân số cao tuổi tăng nhanh trong khi thu nhập và thói quen tiêu dùng vẫn đang chuyển đổi. Điều đó vừa mở ra cơ hội, vừa để lại không ít khoảng trống thị trường. Theo dự báo của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), trong giai đoạn 2026 - 2030, chi tiêu của người cao tuổi tại Việt Nam sẽ xoay quanh ba trụ cột: sức khỏe, trải nghiệm và giá trị tinh thần.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2026 phát hành ngày 23/11/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

https://premium.vneconomy.vn/doc-thu-an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-47-2026.html