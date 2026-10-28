Cơ hội tỷ USD của thị trường robot Việt Nam

Bên lề Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM) trở thành điểm hẹn công nghệ với robot hình người nhảy múa, chơi cờ, pha cà phê, đá bóng tại GRECO 2026. Không gian trình diễn khoảng 600m², quy tụ hơn 30 robot nhiều chủng loại, thu hút người dân và du khách.

Robot là lĩnh vực cho thấy cơ hội từ định hướng này. Theo báo cáo Vietnam Industrial Robotics Market Size, Share & Forecast 2026-2031, thị trường robot công nghiệp Việt Nam đạt khoảng 112 triệu USD năm 2025, dự báo tăng trưởng kép 12,88%/năm giai đoạn 2026-2031. IMARC Group ước tính thị trường nhà máy thông minh Việt Nam đạt 926,3 triệu USD năm 2025, có thể lên 2,15 tỷ USD năm 2034.

Cơ hội vì thế không chỉ nằm ở bán thiết bị mà còn ở phần mềm, tích hợp dây chuyền, bảo trì và đào tạo. Tại GRECO, AICAP công bố hợp tác với Liên minh Phát triển công nghiệp Robot Trung Quốc (CDRA), Công ty AIBRAIN và Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH), kết nối nguồn cung công nghệ với nhu cầu trong nước.

AICAP và CDRA đặt mục tiêu tổng hợp nhu cầu khoảng 1.000 robot giai đoạn đầu, phục vụ vệ sinh, dịch vụ, nghiên cứu và giáo dục. Mô hình Robot-as-a-Service (cung cấp robot dưới hình thức dịch vụ) cũng được đề cập nhằm giảm áp lực đầu tư ban đầu cho doanh nghiệp.

Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Chí, Phó trưởng khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM, robot cần được điều chỉnh phù hợp với thực tế Việt Nam. Ngoài thử nghiệm, doanh nghiệp phải bảo đảm phụ tùng, tốc độ sửa chữa và hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ để thiết bị vận hành ổn định.

Theo ông Đỗ Thanh Sơn, Chủ tịch AICAP, kỹ sư Việt Nam có năng lực phát triển phần mềm, thuật toán điều khiển để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị robot. Sức hút từ những màn trình diễn cần được chuyển thành hiệu quả ứng dụng. Thước đo phát triển phải bao gồm hiệu quả kinh tế và mức độ tham gia của doanh nghiệp, nhà khoa học, kỹ sư Việt Nam trong quá trình tạo ra giá trị.