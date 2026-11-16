Cơ hội tốt để có thể đưa sản phẩm lên kệ siêu thị tiêu thụ

Người tiêu dùng tham quan, tìm hiểu và mua các sản phẩm Đà Nẵng được giới thiệu tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê.

Trước thực trạng này, Sở Công Thương TP Đà Nẵng đã lập và triển khai Đề án "Xây dựng và phát triển thương mại cho các sản phẩm tiêu biểu của TP Đà Nẵng - Niềm tin hàng Việt Made in Đà Nẵng", trong đó, có nội dung quan trọng là đưa các sản phẩm của Đà Nẵng vào tiêu thụ tại các siêu thị, trung tâm thương mại.

Thực hiện đề án này, từ ngày 6-11 đến ngày 27-12-2026, Sở Công Thương TP tổ chức Chương trình Quảng bá sản phẩm "Made in Da Nang" với chủ đề "Niềm tin hàng Việt năm 2026" tại 4 siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn TP, gồm có: Trung tâm Thương mại Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê (từ ngày 6-11 đến 8-11), Trung tâm MM Mega Market Đà Nẵng (từ ngày 20-11 đến 22-11), Trung tâm thương mại Lotte Đà Nẵng (từ ngày 11-12 đến 13-12) và Siêu thị Co.opMart Đà Nẵng (từ ngày 25-12 đến 27-12).

Các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Chương trình quảng bá sản phẩm "Made in Da Nang" năm 2026 gồm có: Khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm gồm có 18 gian/bàn trưng bày, giới thiệu các sản phẩm là thực phẩm, đồ uống, hoá mỹ phẩm, đặc sản địa phương, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, quà tặng lưu niệm, hàng tiêu dùng và các sản phẩm tiêu biểu khác của gần 20 doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh có sản phẩm đạt các chứng nhận sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm quà tặng lưu niệm, sản phẩm làng nghề, sản phẩm khởi nghiệp, v.v… của TP Đà Nẵng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm còn kết nối tìm cơ hội tiêu thụ với 4 trung tâm thương mại, siêu thị nói trên; bán sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng, đồng thời tổ chức các hoạt động tư vấn, trải nghiệm, dùng thử sản phẩm, khuyến mãi, livestream quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội, v.v… nhằm góp phần tăng cường tương tác với khách hàng và mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Theo ông Dương Hoàng Nguyên - Tổng quản lý Trung tâm thương mại Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê, Chương trình quảng bá sản phẩm "Made in Da Nang" năm 2026 là hoạt động thiết thực để giới thiệu các sản phẩm của Đà Nẵng, hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tiếp cận với người tiêu dùng và mở rộng cơ hội kết nối với các doanh nghiệp và phân phối dịch vụ. "Chúng tôi hy vọng sự đồng hành của Trung tâm thương mại Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê sẽ giúp sản phẩm của Đà Nẵng đến gần hơn với đông đảo khách hàng, đồng thời tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp quảng bá hình ảnh và kết nối trực tiếp với người tiêu dùng", ông Dương Hoàng Nguyên chia sẻ. Tham gia chương trình nói trên, Công ty TNHH Quốc tế NPI (phường Ngũ Hành Sơn) giới thiệu các sản phẩm cà phê mang thương hiệu Tourane Roastery và các dòng sản phẩm kết hợp nguyên liệu đặc trưng của địa phương như: quế Trà My, đảng sâm Tây Giang, v.v... Phó Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế NPI Nguyễn Trương My My cho biết, thông qua chương trình này, doanh nghiệp mong muốn đưa các sản phẩm của doanh nghiệp đến gần hơn với người tiêu dùng tại địa phương, trước khi tiếp tục mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. "Chương trình "Made in Da Nang" là hoạt động ý nghĩa, không chỉ là cơ hội tốt để các sản phẩm cà phê thương hiệu Tourane Roastery nói riêng, các sản phẩm của Đà Nẵng nói chung có thể lên kệ siêu thị, trung tâm thương mại tiêu thụ mà còn là cơ hội để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, kết nối với khách hàng và lan tỏa những sản phẩm do chính doanh nghiệp địa phương sản xuất.

Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Đỗ Thị Quỳnh Trâm cho biết, thời gian qua, Sở đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp địa phương phát triển sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước. Qua đó, một số sản phẩm của Đà Nẵng đã có mặt trên kệ tại các siêu thị, trung tâm thương mại, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, v.v… Chương trình quảng bá sản phẩm "Made in Da Nang" năm 2026 sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm nhiều doanh nghiệp địa phương có điều kiện đưa các sản phẩm chất lượng giới thiệu, tiếp cận và đặc biệt là có cơ hội đưa vào hệ thống bán lẻ hiện đại để tiêu thụ. Qua đó, không chỉ góp phần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm mà còn tăng cường mối liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất với hệ thống phân phối, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm địa phương và từng bước khẳng định vị thế và sức cạnh tranh của sản phẩm Đà Nẵng trên thị trường. Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng mong muốn người dân địa phương và du khách tiếp tục quan tâm, ưu tiên lựa chọn, sử dụng và ủng hộ các sản phẩm có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, sản phẩm đặc trưng của TP. "Đây chính là sự đồng hành thiết thực, góp phần khuyến khích doanh nghiệp phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hóa và xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương ngày càng vững mạnh", bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm chia sẻ thêm.