Cơ hội thưởng thức kiệt tác giao hưởng thế giới

Virtuoso concertos – tức bản hòa tấu điêu luyện có sự tham gia biểu diễn của ba tài năng âm nhạc nổi danh quốc tế: Nghệ sĩ Stéphane Trần Ngọc (violin), Nghệ sĩ Lưu Hồng Quang (piano), NSƯT. Trần Vương Thạch chỉ huy, cùng Dàn nhạc Giao hưởng HBSO.

NSƯT. Trần Vương Thạch cùng Dàn nhạc Giao hưởng HBSO. Ảnh: HBSO

Nghệ sĩ vĩ cầm Stéphane Trần Ngọc là người Pháp gốc Việt. Bắt đầu học vĩ cầm năm 7 tuổi, Ông đã lưu diễn tại hơn 30 quốc gia trên thế giới và biểu diễn với tư cách nghệ sĩ độc tấu với một số dàn nhạc hàng đầu của châu Âu.

Các bản thu âm của nghệ sĩ Stéphane Trần Ngọc được xuất bản khắp nơi trên thế giới như Nigg - bản sonata dành cho vĩ cầm và dương cầm (đạt Giải thưởng Grand Prix năm 1996), Ysaye sonatas - đĩa CD dành tặng Ravel, Tam tấu cho kèn Horn của Brahms, bản sonate dành cho vĩ cầm và dương cầm của Schumann (biểu diễn cùng nghệ sĩ piano người Mỹ Brian Ganz).

Nghệ sĩ vĩ cầm Stéphane Trần Ngọc.

Nghệ sĩ Stéphane Trần Ngọc cũng biểu diễn độc tấu cùng những dàn nhạc nổi tiếng nhất Châu Âu như Dàn nhạc Radio-France, Dàn nhạc Monte-Carlo, Dàn nhạc Thính phòng Paris, Dàn nhạc Quốc gia Ile-de-France và Dàn nhạc Giao hưởng Shinsei tại Nhật Bản.

Sự tráng lệ, dữ dội nhưng giàu chất tự sự của Piano Concerto No. 1 in D Minor, op. 15 từ Johannes Brahms - một trong những bản concerto đồ sộ và thử thách nhất thế kỷ XIX. Kiệt tác này được tái hiện trọn vẹn qua ngón đàn đầy nội lực của nghệ sĩ Lưu Hồng Quang - tài năng piano nổi bật của Việt Nam và quốc tế

Nghệ sĩ Lưu Hồng Quang sinh đúng ngày 10/10/1990 tại Hà Nội. Anh là một tài năng piano xuất sắc của Việt Nam và Australia, được giới chuyên môn trong nước và quốc tế đánh giá cao về kỹ thuật biểu diễn điêu luyện và phong cách trình diễn ấn tượng, giàu cảm xúc.

Nghệ sĩ Lưu Hồng Quang sinh đúng ngày 10/10/1990 tại Hà Nội.

Lưu Hồng Quang từng theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam, Nhạc viện Quốc tế Úc và Đại học Montreal, Canada. Trong sự nghiệp biểu diễn của mình, anh có cơ hội biểu diễn cùng những dàn nhạc lớn của Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới.

Nghệ sĩ Trần Vương Thạch (sinh năm 1961 tại TPHCM) từng là Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TPHCM. Ông bắt đầu học đàn vĩ cầm từ năm 10 tuổi, sau đó tốt nghiệp bậc Đại học tại Nhạc viện TPHCM năm 1984 và được giữ lại làm giảng viên môn vĩ cầm tại Khoa Giao hưởng của Nhạc viện.

Nghệ sĩ Trần Vương Thạch - Chỉ huy dàn nhạc.

Từ năm 1986 đến 1990, ông tham gia phối khí, dàn dựng và là thành viên của Dàn nhạc Thính phòng Nhạc viện TPHCM. Từ 1996 đến nay, ông là chỉ huy Dàn nhạc tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TPHCM.

Virtuoso concertos đòi hỏi người nghệ sĩ độc tấu phải sở hữu kỹ thuật trình diễn đỉnh cao, xuất chúng và khả năng làm chủ nhạc cụ ở mức độ hoàn hảo.

Concerto là cuộc đối thoại giữa một cá nhân và cả một tập thể. Nghệ sĩ lớn không phải lúc nào cũng là trung tâm, mà là người biết cùng dàn nhạc tạo nên một tiếng nói nghệ thuật duy nhất.