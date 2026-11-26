Khách tham quan Triển lãm “Phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858–1945 trong tài liệu lưu trữ”.

Đây là hoạt động do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức. Với hơn 300 tài liệu, bản đồ, bản vẽ và hình ảnh của gần 60 công trình kiến trúc trên cả nước, Triển lãm “Phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858-1945 trong tài liệu lưu trữ” ứng dụng các giải pháp thiết kế, trình chiếu và công nghệ hiện đại, tạo không gian tiếp cận di sản tư liệu trực quan, sinh động cho công chúng.

Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Văn thư và Lưu trữ Nhà nước cho hay, kiến trúc góp phần tạo nên diện mạo đô thị, phản ánh lịch sử, văn hóa và những biến đổi của đời sống xã hội qua từng thời kỳ. Trong giai đoạn 1858-1945, nhiều công trình mang phong cách kiến trúc Pháp được xây dựng tại Việt Nam; những công trình còn tồn tại đến nay đã trở thành dấu ấn kiến trúc, góp phần định hình diện mạo nhiều đô thị. Trong bối cảnh đẩy mạnh quy hoạch và phát triển đô thị hiện nay, việc nhận diện, nghiên cứu và gìn giữ những giá trị kiến trúc được hình thành qua lịch sử có ý nghĩa thiết thực, góp phần hài hòa giữa phát triển hiện đại với bảo tồn bản sắc và chiều sâu văn hóa đô thị.

Đằng sau mỗi công trình là cả một hệ thống tư liệu: bản vẽ thiết kế, hồ sơ thi công, bản đồ quy hoạch, quyết định giao thầu, đấu thầu, hồ sơ quyết toán... Ngay cả khi thiếu bản vẽ, những tài liệu hành chính này vẫn có thể trở thành căn cứ xác định lịch sử công trình. Đó là một trong những giá trị đặc biệt của công tác lưu trữ đối với nghiên cứu lịch sử kiến trúc và đô thị.

GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính cảnh báo rằng, trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, chúng ta đã đánh mất không ít di sản kiến trúc thời kỳ cận đại. Ông cho rằng, tài nguyên kiến trúc thời Pháp thuộc cần được xem là một vốn liếng phải trân trọng, bảo tồn trong cải tạo, chỉnh trang đô thị, thay vì bị lấn át bởi những công trình xây dựng thiếu hài hòa.

Một đô thị có thể thay đổi từng ngày, nhưng nếu những hồ sơ ghi lại quá trình hình thành nó còn được gìn giữ, chúng ta vẫn có cơ sở để hiểu đúng, nhận diện giá trị và lựa chọn cách ứng xử với di sản.

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước cho hay, việc công bố các tư liệu gốc góp phần khẳng định giá trị lịch sử, tính xác thực, ý nghĩa của khối tài liệu và lan tỏa trách nhiệm bảo tồn di sản cho ký ức chung của nhân loại.

Triển lãm lần này góp phần lan tỏa giá trị nổi bật và ý nghĩa toàn cầu của khối tài liệu lưu trữ tiếng Pháp tại Việt Nam và Đông Dương - khối tài liệu đã được cơ quan lưu trữ hai nước phối hợp lập hồ sơ đề cử Danh mục Di sản tư liệu thế giới thuộc Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO vào cuối năm 2025. Dự kiến, việc trao Bằng công nhận Di sản tư liệu thế giới đối với khối tài liệu này sẽ được tổ chức vào tháng 4/2027.

Triển lãm đang diễn ra tại Không gian giới thiệu Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và Tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu (số 12 Đào Tấn, Hà Nội). Triển lãm mở cửa phục vụ khách tham quan cho đến khi có sự kiện mới.