Từ năng lực dầu khí đến những chuỗi giá trị mới

Chuyển dịch năng lượng đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với ngành công nghiệp dầu khí toàn cầu. Trong bối cảnh sản lượng khai thác từ các nguồn tài nguyên truyền thống đang suy giảm theo quy luật tự nhiên, yêu cầu giảm phát thải ngày càng cao và Việt Nam đặt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, các doanh nghiệp dầu khí phải giải quyết đồng thời hai nhiệm vụ: bảo đảm an ninh năng lượng và chủ động tham gia quá trình chuyển đổi xanh.

Tuy nhiên, chuyển dịch năng lượng không đồng nghĩa với việc từ bỏ những năng lực đã được tích lũy trong nhiều thập niên. Ngược lại, kinh nghiệm khảo sát, xây dựng công trình biển, chế tạo thiết bị, vận hành hệ thống công nghiệp và tổ chức các dự án quy mô lớn đang trở thành lợi thế để doanh nghiệp dầu khí tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị năng lượng mới.

Theo TS Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam, thực tiễn hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) và các đơn vị thành viên cho thấy doanh nghiệp dầu khí đang khá chủ động trong quá trình chuyển dịch năng lượng. Điều đáng chú ý là sự chủ động này đã được cụ thể hóa bằng những sản phẩm và kết quả thực tế.

Từ chế tạo chân đế điện gió ngoài khơi, xuất khẩu trạm biến áp, phát triển chuỗi điện khí LNG đến sản xuất nhiên liệu sinh học và nghiên cứu công nghệ thu giữ, lưu trữ carbon (CCUS), các doanh nghiệp dầu khí Việt Nam đang từng bước mở rộng hoạt động sang những lĩnh vực năng lượng mới.

Một ví dụ tiêu biểu là Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã chế tạo, xuất khẩu 33 chân đế điện gió ngoài khơi phục vụ các dự án tại Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời bàn giao 4 trạm biến áp ngoài khơi cho dự án tại Ba Lan. Những sản phẩm này cho thấy năng lực chế tạo, cung cấp dịch vụ kỹ thuật của doanh nghiệp Việt Nam, qua đó từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo toàn cầu.

Không chỉ tham gia chuỗi cung ứng điện gió, các doanh nghiệp dầu khí Việt Nam còn đang mở rộng sang lĩnh vực nhiên liệu xanh. Nhà máy Lọc dầu Dung Quất do Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) quản lý và vận hành và Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã phối hợp sản xuất, phối trộn và cung ứng xăng E10. BSR đồng thời cung cấp nhiên liệu chuyên dụng phục vụ ngành hàng không.

Tại các nhà máy lọc dầu và đạm, những giải pháp nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng, tiết giảm điện năng tiêu thụ và giảm phát thải CO2 cũng được triển khai tích cực. Đây là hướng đi có ý nghĩa thiết thực, bởi chuyển dịch năng lượng không chỉ nằm ở việc phát triển nguồn năng lượng mới mà còn bắt đầu từ quá trình tối ưu hóa hoạt động sản xuất hiện hữu.

Một mắt xích quan trọng khác là chuỗi khí - điện LNG. Kho cảng LNG Thị Vải, công suất 1 triệu tấn/năm, đã đi vào vận hành, tạo nền tảng tiếp nhận, tái hóa và cung ứng LNG cho phát điện. Trên cơ sở đó, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã đưa Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 - hai nhà máy điện khí LNG đầu tiên tại Việt Nam - vào vận hành thương mại. Cùng với việc nghiên cứu, bổ sung LNG cho các nhà máy điện khí hiện hữu, chuỗi dự án này góp phần mở rộng khả năng cung ứng nhiên liệu, đa dạng hóa nguồn năng lượng và hoàn thiện hệ sinh thái khí - điện trong nước.

Những kết quả trên cho thấy doanh nghiệp dầu khí Việt Nam không chỉ chuyển đổi trong phạm vi hoạt động truyền thống mà đang từng bước tham gia nhiều khâu của chuỗi giá trị năng lượng, từ cung ứng nhiên liệu, dịch vụ kỹ thuật đến sản xuất điện và nhiên liệu phát thải thấp.

Baltica 2 đánh dấu lần đầu tiên công trình điện gió ngoài khơi do PTSC M&C thực hiện được xuất khẩu từ Việt Nam sang châu Âu.

CCUS, hydrogen và điện gió ngoài khơi: Những dư địa cần được khơi thông

Bên cạnh những lĩnh vực đã có sản phẩm và dự án cụ thể, các chuyên gia cho rằng, ngành dầu khí còn nhiều dư địa phát triển trong các lĩnh vực như hydrogen, amoniac, điện gió ngoài khơi và CCUS.

Theo ông Ngô Xuân Anh, Chánh Văn phòng Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương), Luật Dầu khí năm 2026 đã được Quốc hội thông qua với những cơ chế quan trọng, tạo điều kiện để doanh nghiệp dầu khí phát huy năng lực và mở rộng hoạt động.

Đáng chú ý, có hai nhóm chính sách gắn trực tiếp với quá trình chuyển dịch năng lượng xanh. Thứ nhất là phát triển năng lượng ngoài khơi gắn với hoạt động dầu khí, tạo điều kiện để doanh nghiệp tận dụng kinh nghiệm khảo sát, xây dựng, lắp đặt công trình biển tham gia lĩnh vực điện gió ngoài khơi.

Thứ hai là khuyến khích tận dụng cơ sở hạ tầng của các mỏ dầu khí hiện hữu phục vụ thu gom, vận chuyển và lưu trữ CO2. Đây là hướng đi có ý nghĩa bởi ngành dầu khí đã sở hữu hệ thống công trình, thiết bị và đội ngũ nhân lực có kinh nghiệm làm việc trong môi trường biển, có thể tạo nền tảng cho việc nghiên cứu, triển khai các dự án CCUS.

TS Nguyễn Đức Kiên, nguyên Tổ trưởng Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt lưu ý đến quy định mới về tận dụng các mỏ dầu khí để lưu trữ carbon trong Luật sửa đổi Luật Dầu khí năm 2026, dự kiến có hiệu lực từ năm 2027.

Theo ông, đây là lĩnh vực còn mới trên thế giới, vì vậy không thể chỉ nhìn nhận dưới góc độ chi phí xử lý một đơn vị CO2. Cần xem đây là một lĩnh vực công nghệ mới có tiềm năng phát triển, từ đó xây dựng cơ chế đủ sức khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu, làm chủ công nghệ và tham gia các dự án thu gom, lưu trữ carbon.

Nếu chỉ dừng ở việc xác định định hướng mà chưa hình thành được cơ chế khả thi, doanh nghiệp sẽ khó có động lực đầu tư. Do đó, bên cạnh quy định pháp lý, cần có chính sách tạo điều kiện cho nghiên cứu công nghệ, huy động vốn và hình thành thị trường dịch vụ lưu trữ carbon.

Đối với hydrogen và amoniac, TS Nguyễn Đức Kiên cho biết, các chuyên gia đã tiếp cận, nghiên cứu công nghệ sản xuất cách đây 7 - 8 năm. Đây là những lĩnh vực có thể đóng vai trò quan trọng trong bài toán lưu trữ năng lượng, nhất là khi tỷ trọng năng lượng tái tạo tăng lên và hệ thống điện cần thêm các giải pháp bảo đảm tính ổn định.

Tuy nhiên, quá trình triển khai tại Việt Nam vẫn còn chậm. Theo ông, cần căn cứ vào năng lực thực tế của doanh nghiệp trong nước để giao nhiệm vụ triển khai dự án phù hợp, thay vì áp dụng một phương thức lựa chọn nhà đầu tư cho mọi trường hợp.

Một hướng đi khác là tăng cường hợp tác quốc tế. TS Nguyễn Quốc Thập đề cập dự án xuất khẩu điện năng lượng tái tạo Việt Nam - Malaysia - Singapore (VMS), với sự tham gia của PETROVIETNAM thông qua PTSC. Đây là hướng tiếp cận cho thấy doanh nghiệp dầu khí có thể mở rộng vai trò từ cung cấp dịch vụ kỹ thuật sang tham gia các chuỗi giá trị năng lượng có quy mô khu vực.

Dù vậy, cơ hội phát triển chỉ có thể trở thành hiện thực nếu những rào cản về cơ chế, chính sách, vốn và tổ chức thực hiện được tháo gỡ. Theo TS Nguyễn Quốc Thập, nhiều dự án năng lượng đang chậm tiến độ, ảnh hưởng đến phương án tài chính và dòng tiền của doanh nghiệp. Đối với các dự án quy mô lớn, điều quan trọng là có phương án triển khai khả thi, kiểm soát tốt tiến độ và xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể.

Dự án Xuất khẩu điện năng lượng tái tạo từ Việt Nam sang Malaysia và Singapore được Cơ quan Quản lý Thị trường Năng lượng Singapore (EMA) cấp Chấp thuận có điều kiện cho Sembcorp Utilities Pte Ltd (SCU) với vai trò là đơn vị nhập khẩu điện của Dự án.

Trong khi đó, TS Nguyễn Đức Kiên nhấn mạnh, cần gắn quyền chủ động với trách nhiệm và lợi ích tương xứng. Doanh nghiệp cần được trao quyền quyết định trong khuôn khổ phù hợp, đồng thời có cơ chế ghi nhận lợi ích từ những đóng góp vào quá trình chuyển dịch năng lượng. Đây cũng là động lực để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, đổi mới công nghệ và mở rộng hoạt động.

Nhìn tổng thể, chuyển dịch năng lượng đang mở ra một không gian phát triển mới cho ngành dầu khí Việt Nam. Những năng lực được tích lũy từ hoạt động dầu khí truyền thống có thể trở thành nền tảng để doanh nghiệp tham gia lĩnh vực điện gió ngoài khơi, LNG, hydrogen, nhiên liệu sinh học và CCUS.

Vấn đề không còn đơn thuần là doanh nghiệp dầu khí có thể tham gia lĩnh vực nào, mà là làm thế nào để khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có, hình thành các chuỗi giá trị mới và tạo ra động lực tăng trưởng dài hạn. Khi thể chế được khơi thông, nguồn lực được huy động và doanh nghiệp được trao quyền chủ động, chuyển dịch năng lượng xanh sẽ không còn là áp lực phải thích ứng mà trở thành cơ hội để ngành dầu khí nâng tầm vị thế trong nền kinh tế năng lượng mới.