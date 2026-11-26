Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn Xiếc Việt Nam dành tặng khán giả 15 cặp vé xem chương trình “Sơn Thần Thủy Quái” - tác phẩm kết hợp truyền thuyết dân gian với nghệ thuật xiếc và công nghệ trình diễn hiện đại.

Khán giả có thể đăng ký nhận vé miễn phí trong khoảng thời gian từ 10h đến 11h30 ngày 26/11/2026 tại website bvhttdl.gov.vn.

Sân khấu ấn tượng trong vở xiếc “Sơn Thần Thủy Quái”. Ảnh: BTC

Theo Ban tổ chức, 15 cặp vé được dành tặng cho ba suất diễn tại Rạp Xiếc Trung ương (số 67-69 Trần Nhân Tông, Hà Nội), gồm: 16h30 ngày 28/11; 10h và 16h30 ngày 29/11/2026.

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, vở diễn “Sơn Thần Thủy Quái” tái hiện câu chuyện kén rể của Vua Hùng, cuộc tranh tài giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh cùng hình ảnh Mỵ Nương qua ngôn ngữ sân khấu xiếc giàu tính sáng tạo.

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa nghệ thuật xiếc với công nghệ 3D Mapping, sân khấu nước, ánh sáng và các hiệu ứng trình diễn hiện đại, mang đến không gian biểu diễn sống động, giàu tính thị giác. Qua đó, những chất liệu văn hóa dân gian quen thuộc được chuyển tải bằng hình thức nghệ thuật mới mẻ, góp phần đưa di sản văn hóa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.

Hoạt động tặng vé nằm trong nỗ lực của ngành văn hóa, thể thao và du lịch nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận và thưởng thức các chương trình nghệ thuật, khuyến khích công chúng tham gia các hoạt động văn hóa.