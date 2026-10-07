Cơ hội quý báu để củng cố và thắt chặt quan hệ Việt Nam-Campuchia trong giai đoạn phát triển mới

Tiến sĩ So Naro, Bộ trưởng bên cạnh Thủ tướng Campuchia phụ trách các vấn đề liên quan ASEAN. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 9 đến 10/10/2026.

Nhân dịp này, phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ So Naro, Bộ trưởng bên cạnh Thủ tướng phụ trách các vấn đề liên quan Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng như những động lực cho hợp tác sôi động của hai nước trong thời gian tới.

Tiến sĩ So Naro nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng tới Campuchia đánh dấu một bước tiến mới trong việc duy trì các chuyến thăm lẫn nhau giữa các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước, nối tiếp chuyến thăm chính thức tới Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet vào tháng 6/2026 vừa qua.

Campuchia đang đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là sự bứt phá mạnh mẽ trong lĩnh vực xuất-nhập khẩu, cũng như trong công tác trấn áp triệt để tội phạm xuyên quốc gia, nhất là trong các chiến dịch hợp tác quốc tế gần đây nhằm vào các băng nhóm lừa đảo trực tuyến và việc kiên trì giải quyết hòa bình các vấn đề tranh chấp biên giới trên cơ sở luật pháp quốc tế và các hiệp định đã ký.

Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang gặt hái những thành công rực rỡ trong công cuộc cải cách thể chế mang tính lịch sử và toàn diện. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2025 đạt hơn 8% và trong 9 tháng đầu năm 2026, mức tăng trưởng đã vượt qua con số 9%. Điều này cho thấy Việt Nam đang trên đà phát triển vô cùng mạnh mẽ nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược do Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra cho tầm nhìn đến năm 2030 và 2045.

Chính vì vậy, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Lê Minh Hưng mang ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ hội quý báu để củng cố và thắt chặt hơn mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước trong giai đoạn phát triển mới.

Chuyến thăm cũng nhằm triển khai nhận thức chung chiến lược mà các nhà lãnh đạo cấp cao hai Đảng là Samdech Techo Hun Sen và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đạt được trong cuộc gặp lịch sử tháng 2/2026 vừa qua; đồng thời là bước chuẩn bị thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ hai nước cũng sẽ trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Tiến sĩ So Naro, Bộ trưởng bên cạnh Thủ tướng Campuchia phụ trách các vấn đề liên quan ASEAN trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Nhắc tới chiều dài lịch sử của mối quan hệ hai nước, Tiến sĩ So Naro cho rằng Campuchia và Việt Nam là hai quốc gia có vận mệnh gắn liền, chỉ khi một nước có hòa bình và phát triển thì nước kia mới có thể có hòa bình và phát triển trọn vẹn.

Hai nước đã cùng trải qua nhiều chặng đường kề vai sát cánh, giúp đỡ lẫn nhau vì sự nghiệp giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị thực dân, thoát khỏi sự xâm lược của ngoại bang, cũng như trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ và thống nhất đất nước của Việt Nam.

Khi đất nước Campuchia rơi vào thảm họa diệt chủng của chế độ Khmer Đỏ với những cuộc tàn sát dã man, quân tình nguyện Việt Nam đã không tiếc xương máu, kề vai sát cánh cùng lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng tàn bạo, đồng thời giúp hồi sinh đất nước Chùa Tháp một cách mạnh mẽ cho đến ngày nay.

Bộ trưởng So Naro cho biết, trong năm 2027 tới hai nước sẽ long trọng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là dịp quan trọng để giáo dục thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng chiến lược của mối quan hệ hữu nghị và truyền thống giúp đỡ lẫn nhau giữa hai dân tộc.

Đặc biệt, Thủ tướng Samdech Thipadei Hun Manet, nhà lãnh đạo thế hệ kế cận, luôn kiên định ủng hộ việc thúc đẩy giao lưu, đào tạo và bồi dưỡng thế hệ lãnh đạo trẻ một cách toàn diện và rộng khắp ở cả hai nước. Công việc này sẽ góp phần củng cố, mở rộng tình hữu nghị, sự đoàn kết và tăng cường lòng tin cho thế hệ trẻ cũng như các thế hệ kế cận trong tương lai.

Bộ trưởng So Naro nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong củng cố, gìn giữ và phát triển mối quan hệ hai nước Campuchia và Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Về quan hệ hai nước trong thời gian vừa qua, Bộ trưởng So Naro cho biết, hợp tác về thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước không ngừng phát triển qua từng năm. Trong năm 2025, hợp tác Campuchia-Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc và đáng ghi nhận.

Khách du lịch Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu, trở thành lượng khách quốc tế đến tham quan Campuchia đông nhất trong năm ngoái, đạt hơn 1,2 triệu lượt người. Ở chiều ngược lại, trong năm 2025, lượng du khách Campuchia sang thăm Việt Nam cũng dẫn đầu trong khối ASEAN.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đã vượt mốc 11 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia. Hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước, đặc biệt là khu vực các cửa khẩu biên giới, đang có đà phát triển mạnh mẽ và sôi động.

Hai bên cũng chú trọng đơn giản hóa thủ tục xuất nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa thông quan qua biên giới nhằm giảm thiểu thời gian và chi phí. Song song với đó là việc đẩy mạnh dự án kết nối lưới điện ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam tận dụng hệ thống truyền tải sẵn có, góp phần kết nối năng lượng trong khu vực ASEAN, cũng như thúc đẩy sáng kiến kích cầu du lịch chung ba nước theo định hướng “Ba quốc gia-Một điểm đến”.

Trong thời gian tới, hai bên đặt mục tiêu sớm đạt kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD, tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, giáo dục, văn hóa, y tế và thông tin truyền thông, đẩy mạnh tiến trình đàm phán để hoàn thành công tác cắm mốc biên giới trong thời gian sớm nhất.

Kết thúc cuộc trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia, Bộ trưởng So Naro nhấn mạnh sự tin tưởng rằng chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp, góp phần củng cố và mở rộng hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình anh em gắn bó keo sơn giữa hai nước.