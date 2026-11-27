Nghi thức ra mắt Cổng thông tin điện tử APEC 2027

Sáng ngày 27.12, tại cuộc Họp báo quốc tế về APEC 2027, trả lời câu hỏi báo chí về những cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế trong Năm APEC 2027, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa APEC 2027 Lê Thị Thu Hằng cho biết, việc Việt Nam đăng cai tổ chức APEC 2027 sẽ là dịp để Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và những đóng góp tích cực đối với khu vực, cũng là "cơ hội vàng" để quảng bá văn hóa, đất nước và con người Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, đây cũng là dịp để bạn bè quốc tế có thể trực tiếp chứng kiến những thay đổi mạnh mẽ đang diễn ra tại Việt Nam. Qua đó giới thiệu một cách toàn diện, sinh động về diện mạo, tầm vóc và khát vọng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Với tinh thần đó, Thứ trưởng nhấn mạnh đến ba nhóm nhiệm vụ lớn sẽ được tập trung triển khai trong Năm APEC 2027.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa APEC 2027 Lê Thị Thu Hằng phát biểu

Thứ nhất là hoạt động liên quan đến văn hóa, nghệ thuật và quảng bá di sản. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho rằng Việt Nam luôn xác định văn hóa sẽ là mạch nguồn kết nối các hội nghị, sự kiện trong năm APEC 2027.

Vì vậy, tại các hội nghị được tổ chức ở địa phương, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao, trong khuôn khổ các chương trình dành cho lãnh đạo, doanh nghiệp và báo chí, Việt Nam kỳ vọng tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật, văn hóa đặc sắc nhằm quảng bá tinh hoa văn hóa dân tộc, đồng thời tạo điều kiện để các nền kinh tế APEC cùng tham gia.

Một số hoạt động dự kiến được tổ chức như tuần văn hóa, ngày văn hóa, liên hoan nghệ thuật, lễ hội đường phố, giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa quốc tế.

Đặc biệt, trong Tuần lễ Cấp cao APEC diễn ra tại Phú Quốc, ngay tại khu vực tổ chức hội nghị và trung tâm báo chí sẽ mở ra một không gian văn hóa Việt Nam như triển lãm ảnh, giới thiệu tinh hoa ẩm thực Việt Nam cùng nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn khác.

Thứ hai, về quảng bá du lịch, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và thành tựu phát triển của các địa phương. Theo Thứ trưởng, các hội nghị APEC dự kiến sẽ diễn ra tại 7 địa phương trải dài khắp ba miền Bắc, Trung, Nam. Đây cũng là cơ hội để các địa phương chủ động quảng bá, giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh và nét đặc sắc riêng của mình.

Các cơ quan chức năng đã trao đổi với các địa phương và dự kiến tổ chức các chương trình tham quan, khảo sát, trải nghiệm, để có cơ hội thưởng thức các sản phẩm du lịch, ẩm thực cũng như khám phá nhiều loại hình du lịch đặc trưng.

Thứ ba sẽ tập trung vào việc tạo dấu ấn thông qua bộ nhận diện APEC 2027. Theo Thứ trưởng, Việt Nam mong muốn tạo nên một dấu ấn riêng thông qua bộ nhận diện APEC 2027. Logo và bộ nhận diện của APEC sẽ được thể hiện xuyên suốt trên các sản phẩm, hoạt động của APEC. Từ đó, Việt Nam hướng tới quảng bá tinh hoa văn hóa dân tộc, đồng thời thể hiện tinh thần hội nhập mạnh mẽ, diện mạo và vị thế của đất nước trong kỷ nguyên mới.