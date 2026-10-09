Cơ hội quảng bá điểm đến Việt Nam tại Hội chợ ITB Berlin năm 2027

Du khách nước ngoài tìm hiểu các sản phẩm du lịch tại gian hàng Việt Nam ở Hội chợ Du lịch quốc tế Berlin 2026. (Ảnh: TTXVN)

Triển khai Kế hoạch xúc tiến và quảng bá du lịch quốc gia năm 2026, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam chủ trì tổ chức và tham gia Hội chợ ITB Berlin 2027. Gian hàng chung của ngành du lịch Việt Nam tại ITB năm tới dự kiến có quy mô 500m2 (vị trí tại trung tâm Hall 26).

Theo kế hoạch, Hội chợ ITB Berlin 2027 sẽ diễn ra từ ngày 16-18/3/2027 tới đây tại Cộng hòa Liên bang Đức. Tại đây, ngành du lịch Việt Nam sẽ giới thiệu điểm đến, chính sách và sản phẩm du lịch, Năm APEC 2027 cùng các hoạt động như tổ chức họp báo, tiệc giao thương, happy hour, giới thiệu ẩm thực...

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nhận định, việc Việt Nam tham gia Hội chợ ITB Berlin năm 2027 có vai trò quan trọng trong việc duy trì và nâng cao sự hiện diện của thương hiệu du lịch Việt Nam tại một trong những nền tảng giao thương du lịch lớn và có ảnh hưởng hàng đầu thế giới.

Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp, địa phương trong nước tăng cường tiếp cận trực tiếp các tập đoàn, doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không, nền tảng phân phối và truyền thông quốc tế. Đồng thời, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, địa phương Việt Nam kết nối đối tác, xây dựng và đưa các sản phẩm du lịch Việt Nam vào hệ thống phân phối tại các thị trường châu Âu và quốc tế.

Qua đó, hoạt động góp phần đa dạng hóa thị trường khách, giảm phụ thuộc vào một số thị trường nguồn truyền thống, thu hút các phân khúc khách có khả năng chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài, nâng cao giá trị thu được từ khách quốc tế và tăng năng lực cạnh tranh của điểm đến Việt Nam.

Bắt đầu diễn ra từ năm 1966, Hội chợ ITB Berlin được giới thiệu là "The World’s Leading Travel Trade Show", quy tụ hệ sinh thái du lịch toàn cầu và kết nối các điểm đến, doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ cùng giới chuyên môn.

Năm 2027, ITB Berlin mang chủ đề "Du lịch và lữ hành trong sự chuyển động" nhằm nhấn mạnh sự vận động liên tục của ngành du lịch và những thay đổi đang diễn ra trên thị trường toàn cầu.

Hội chợ giới thiệu nội dung về các phân khúc chuyên ngành như du lịch mạo hiểm, du lịch công vụ, du lịch hạng sang, du lịch y tế và công nghệ du lịch. Trong khuôn khổ diễn ra sự kiện, diễn đàn ITB Berlin Convention cũng được triển khai nhằm trao đổi chuyên môn vào những xu hướng, đổi mới đang định hình tương lai ngành du lịch.