Bộ Quốc phòng nhận được câu hỏi của công dân qua Chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời, nội dung đề nghị hướng dẫn về cơ hội phục vụ và đăng ký nguyện vọng vào Binh chủng Hóa học đối với sinh viên ngành Kỹ thuật hóa học; cụ thể: “Tôi hiện là sinh viên ngành Kỹ thuật hóa học (Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng). Mặc dù chưa tốt nghiệp, tôi có nguyện vọng được thực hiện nghĩa vụ quân sự và phục vụ lâu dài trong Binh chủng Hóa học - Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tôi xin hỏi: Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật hóa học của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng có cơ hội được biên chế vào Binh chủng Hóa học khi thực hiện nghĩa vụ quân sự hay không?

Tiêu chuẩn, điều kiện và chỉ tiêu tuyển chọn của Binh chủng Hóa học đối với công dân tốt nghiệp các trường ngoài quân đội được quy định như thế nào? Trường hợp có nguyện vọng phục vụ lâu dài trong Quân đội, với bằng Kỹ sư Kỹ thuật hóa học, tôi có thể được xem xét tuyển chọn, xét chuyển hoặc bố trí vào các vị trí, chức danh nào trong Binh chủng Hóa học?”.

Ngày 23/11/2026, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vào phục vụ trong Binh chủng Hóa học được thực hiện theo quy định chung tại Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 48/2019/QH14, Luật số 98/2025/QH15 và Luật số 14/2026/QH16 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan gồm:

- Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 97/2025/TT-BQP;

- Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 106/2025/TT-BQP;

- Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 68/2025/TT-BQP trong đó có quy định tiêu chuẩn về trình độ văn hóa.

Trường hợp công dân tốt nghiệp đại học khi nhập ngũ vào Binh chủng Hóa học, nếu Binh chủng Hóa học có nhu cầu biên chế và công dân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng, tình nguyện phục vụ lâu dài trong Quân đội thì được xem xét tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp hoặc xem xét cử đi thi tuyển đào tạo văn bằng đại học thứ 2 để trở thành sĩ quan nếu Bộ Quốc phòng có kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp đối tượng.