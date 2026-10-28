Cơ hội phát triển thị trường biểu diễn Việt Nam nhìn từ 'sức nóng' BigBang

Sự hiện diện của các nghệ sĩ quốc tế chứng minh Việt Nam là thị trường tiềm năng.

Những năm gần đây, Việt Nam liên tiếp đón các concert của nghệ sĩ quốc tế như Blackpink tại Hà Nội (2023), Super Junior, 2NE1 và BabyMonster tại TPHCM (2025). Nhiều nghệ sĩ K-pop cũng góp mặt trong các đại nhạc hội, góp phần mở rộng thị trường biểu diễn trong nước.

Bài toán phát triển thị trường bền vững

Sự hiện diện của các nghệ sĩ quốc tế chứng minh Việt Nam ngày càng được chú ý trên bản đồ tour diễn âm nhạc. Lượng khán giả trẻ đông đảo, cộng đồng người hâm mộ sôi động và sức lan tỏa của nền tảng số góp phần tạo sức hút cho thị trường trong nước.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia công nghiệp văn hóa, sức hút của một vài concert chưa đủ để khẳng định thị trường biểu diễn phát triển bền vững. Quy mô khán giả không phản ánh đầy đủ hiệu quả kinh doanh, bởi mỗi chương trình có mức giá vé, chi phí sản xuất và phương thức tổ chức khác nhau.

Đánh giá tiềm năng thị trường cần dựa trên số chương trình hằng năm, tỉ lệ bán vé, doanh thu, chi phí vận hành, nguồn tài trợ và khả năng thu hút nghệ sĩ quốc tế trở lại. Quan trọng hơn, thị trường phải duy trì được hoạt động đều đặn thay vì chỉ sôi động theo từng sự kiện.

Một concert lớn có thể tạo thêm nhu cầu cho nhiều ngành dịch vụ. Theo số liệu được công bố sau 2 đêm diễn BigBang, Hà Nội đón khoảng 220.000 lượt khách du lịch trong hai ngày 23 và 24/10, tăng 15,6% so với tuần trước; trong đó có khoảng 67.900 lượt khách quốc tế.

Hai đêm diễn của BigBang tại Hà Nội thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả.

Đặt vé máy bay đến Hà Nội trên Trip.com tăng 74%, lượng tìm kiếm chuyến đi Hà Nội trên Traveloka tăng gấp 4 lần. Công suất phòng tại một số khách sạn 3 - 5 sao đạt 75 - 100%. Tổng thu du lịch trong dịp diễn ra sự kiện ước đạt 750 tỷ đồng, nhưng con số này không phải doanh thu riêng của concert.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long - Trưởng nhóm nghiên cứu chuỗi báo cáo Tổng quan ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam, để xác định đóng góp kinh tế của chương trình, cần làm rõ lượng khách đến Hà Nội vì đêm nhạc, thời gian lưu trú và mức chi tiêu tăng thêm so với ngày thường.

Concert tạo cơ hội tăng doanh thu cho khách sạn, nhà hàng, vận tải, bán lẻ và các dịch vụ phục vụ người hâm mộ. Hiệu quả sẽ cao hơn nếu thành phố và doanh nghiệp phối hợp tổ chức giao thông, lưu trú, tham quan và các hoạt động bên lề, khuyến khích du khách ở lại lâu hơn.

Vì vậy, cần đánh giá tác động của sự kiện qua thời gian lưu trú, mức chi tiêu và doanh thu dịch vụ, thay vì chỉ dựa vào lượng khán giả hay tổng thu du lịch.

Sức hút ngôi sao, sức bật thị trường

Giới chuyên gia nhận định, sức mua của khán giả là điều kiện quan trọng để nghệ sĩ quốc tế lựa chọn Việt Nam, nhưng chưa phải yếu tố duy nhất. Các nhà tổ chức còn cân nhắc địa điểm biểu diễn, hạ tầng kỹ thuật, quy trình cấp phép, an ninh, hệ thống bán vé và khả năng xử lý tình huống phát sinh.

Hai đêm diễn BigBang tại Mỹ Đình có sự tham gia của gần 2.000 nhân sự phục vụ công tác an ninh, an toàn trong đêm diễn. Quy mô này cho thấy concert lớn đòi hỏi sự phối hợp của nhiều bộ phận, chứ không đơn giản chỉ là dựng sân khấu và bán vé.

Với concert quốc tế, bản quyền, hợp đồng biểu diễn, tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo hiểm và quyền lợi khán giả đều là những vấn đề quan trọng. Thông tin về giá vé, sơ đồ chỗ ngồi, điều kiện hoàn tiền và quy trình giải quyết khiếu nại cần minh bạch. Thành công của chương trình không chỉ nằm ở sân khấu mà còn ở trải nghiệm của khán giả trước, trong và sau buổi diễn.

Thị trường cũng cần đội ngũ tổ chức chuyên nghiệp trong nước. Doanh nghiệp Việt có thể tham gia sâu hơn vào sản xuất, thiết kế sân khấu, âm thanh, ánh sáng, quản trị sự kiện, phân phối vé và dịch vụ hậu cần. Khi năng lực trong nước được nâng cao, giá trị từ mỗi chương trình có thêm cơ hội ở lại với doanh nghiệp và người lao động Việt Nam.

Kinh nghiệm tổ chức concert quốc tế cũng có thể hỗ trợ nghệ sĩ Việt thực hiện liveshow quy mô lớn, nâng cao chất lượng sản xuất và mở rộng khán giả. Các festival âm nhạc, chương trình định kỳ và sự kiện gắn với du lịch sẽ tạo thêm việc làm cho nghệ sĩ, kỹ thuật viên, nhà sản xuất và nhiều ngành nghề liên quan.

Khán giả đổ về Mỹ Đình đổi vòng tay vào sân trước đêm diễn của nhóm BigBang.

Tiềm năng của thị trường biểu diễn trực tiếp không chỉ nằm ở khả năng thu hút những ngôi sao nổi tiếng. Một thị trường phát triển cần nhiều phân khúc: Concert quốc tế, liveshow nghệ sĩ trong nước, chương trình dành cho nhóm khán giả chuyên biệt và lễ hội âm nhạc tổ chức định kỳ. Sự đa dạng giúp mở rộng công chúng, tạo công việc thường xuyên và giảm phụ thuộc vào một vài sự kiện nóng.

PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long cho rằng, Việt Nam cần thêm địa điểm biểu diễn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và vận hành, cơ chế phối hợp rõ ràng giữa đơn vị tổ chức với cơ quan quản lý, cùng dữ liệu đáng tin cậy về thị trường. Không gian biểu diễn quy mô vừa và nhỏ cũng rất cần thiết để nghệ sĩ thử nghiệm sản phẩm, nuôi dưỡng khán giả và duy trì lịch diễn.

Các địa phương có lợi thế du lịch có thể kết hợp chương trình âm nhạc với lưu trú, ẩm thực và tham quan. Tuy vậy, concert không nên chỉ là hoạt động đơn lẻ nhằm tạo lượng khách tăng đột biến. Giá trị lâu dài phụ thuộc vào khả năng kết nối chương trình với đời sống văn hóa địa phương, tạo trải nghiệm cho du khách và phân bổ lợi ích đến các doanh nghiệp, người lao động tham gia.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cho rằng hai đêm diễn BigBang với khoảng 90.000 lượt khán giả cho thấy tiềm năng thị trường biểu diễn Việt Nam. Để phát triển bền vững, cần đầu tư hạ tầng, công nghệ, bản quyền và nhân lực, đồng thời đánh giá hiệu quả qua chi tiêu du lịch, việc làm và lợi ích kinh tế địa phương. Phát triển công nghiệp văn hóa phải bắt đầu từ cảm xúc của công chúng, nhưng muốn bền vững thì cần được nâng đỡ bằng quản trị, dữ liệu và những liên kết kinh tế thực chất.