Cơ hội nhận 30 triệu đồng từ cuộc thi video 'Chọn nghề, chọn tương lai'

Ban tổ chức thực hiện nghi thức phát động cuộc thi. (Ảnh: BTC)

Cuộc thi trực tuyến “Chọn nghề, chọn tương lai” năm 2026 vừa được Báo Giáo dục và Thời đại chính thức phát động chiều nay, 22/10, tại Hà Nội.

Thông tin về thể lệ cuộc thi, nhà báo Dương Thanh Hương - Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, cho biết về nội dung, tác phẩm dự thi là những video ngắn mang góc nhìn chân thực từ chính người học, nhà giáo và cán bộ tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, làm rõ năng lực chuyên môn, trải nghiệm thực tế và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Ban tổ chức khuyến khích các bài dự thi phản ánh sự gắn kết giữa đào tạo nghề với chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế nông thôn, giảm nghèo đa chiều và xây dựng nông thôn mới.

Cuộc thi ưu tiên tôn vinh các mô hình, nhân vật vượt khó tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và hải đảo.

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam có tác phẩm phù hợp với thể lệ cuộc thi. Thí sinh tham gia dự thi theo hình thức cá nhân hoặc nhóm (2–5 thành viên), lựa chọn 1 trong 3 nhóm ngành chính:

Video dài từ 1 phút đến 1,5 phút; định dạng MP4/MOV; độ phân giải Full HD (1080p); dung lượng tối đa 300MB. Ban tổ chức khuyến khích có phụ đề tiếng Việt và cho phép sử dụng đồ họa và công cụ AI hỗ trợ kỹ thuật nhưng phải khai báo; không sử dụng AI giả mạo người thật, thông tin hoặc số liệu.

Thí sinh tạo tài khoản và nộp video tại chuyên trang cuộc thi trên Báo điện tử Giáo dục và Thời đại: https://chonnghechontuonglai.vn/.

Hồ sơ điện tử gồm: thông tin cá nhân/nhóm; cơ sở giáo dục nghề nghiệp; hạng mục; miền; tên video; phần giới thiệu không quá 150 từ; tệp video; cam kết quyền tác giả, quyền hình ảnh, tính trung thực và đồng ý xử lý dữ liệu phục vụ cuộc thi.

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 30/11/2026.

Ban tổ chức sẽ chọn 30 video xuất sắc tham gia bình chọn trực tuyến. Tốp 9 tác phẩm hàng đầu (3 tác phẩm/hạng mục) sẽ vào vòng chung kết, thi hùng biện trực tiếp tại Hà Nội.

Cơ cấu giải thưởng gồm một giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, một giải Nhì trị giá 20 triệu đồng, một giải Ba trị giá 10 triệu đồng và giải phụ trị giá 5 triệu đồng.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: BTC)

Phát biểu tại lễ phát động, nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại nhấn mạnh, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo nêu rõ: Giáo dục nghề nghiệp giữ vai trò then chốt trong phát triển lực lượng lao động kỹ năng cao. Cuộc thi trực tuyến “Chọn nghề, Chọn tương lai” năm 2026 hướng tới nâng cao nhận thức xã hội về vị thế, vai trò của giáo dục nghề nghiệp trong đào tạo nhân lực, tạo việc làm, xây dựng sinh kế bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Lâm cho rằng, lựa chọn nghề nghiệp là một quyết định quan trọng đối với tương lai mỗi người. Để lựa chọn đúng, người học cần hiểu bản thân, hiểu nghề, nắm được những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, điều kiện học tập và triển vọng việc làm. Xã hội cũng cần có cái nhìn đầy đủ, toàn diện hơn về các con đường phát triển nghề nghiệp, trong đó giáo dục nghề nghiệp là một lựa chọn có giá trị, giúp người học tích lũy năng lực thực hành, tham gia thị trường lao động và từng bước phát triển bản thân.

Ông Lâm cho hay điều ban tổ chức mong muốn không phải là những lời giới thiệu chung chung về nghề nghiệp, càng không phải những thông điệp chỉ nhấn mạnh thu nhập hay sức hấp dẫn nhất thời. Mỗi video cần trả lời được những câu hỏi căn bản: Vì sao lựa chọn nghề này? Người học cần chuẩn bị những gì? Nghề có thể mở ra cơ hội việc làm nào? Khả năng phát triển và đóng góp của nghề đối với cá nhân, gia đình, cộng đồng ra sao?

Ông Triệu Ngọc Lâm cũng bày tỏ kỳ vọng thông qua hình thức thể hiện bằng video, cuộc thi sẽ tạo được sức lan tỏa, khuyến khích người học chủ động chia sẻ trải nghiệm, phát huy khả năng sáng tạo đồng thời tuyển chọn những sản phẩm truyền thông có giá trị, phục vụ công tác hướng nghiệp./.