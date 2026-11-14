Cơ hội nào để Trại Buôn Người lập thêm kỷ lục doanh thu trước khi rời rạp?

Sau gần 2 tháng ra mắt, Trại Buôn Người đã đến giai đoạn chuẩn bị rời rạp khi số suất chiếu giảm dần đều, hiện giờ còn chưa tới 50 ca chiếu mỗi ngày. Trại Buôn Người đã trở thành phim ăn khách nhất Việt Nam năm 2026 tính đến thời điểm này. Và theo dự đoán của các chuyên gia phim ảnh, từ giờ đến hết năm cũng khó có bất ngờ nào lật đổ được ngôi vương của Trại Buôn Người. Phim Việt vẫn ra rạp đều đặn nhưng chưa cái tên nào hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt, ngay cả bom tấn Hollywood như Dune 3 hay Avengers: Doomsday cũng khó mà vượt qua con số 200 tỷ đồng doanh thu.

Trại Buôn Người nắm chắc kỷ lục phim ăn khách nhất năm nay.

Hiện giờ, Trại Buôn Người đã thu về hơn 496 tỷ đồng và khán giả chờ đợi liệu phim có thể chạm đến 500 tỷ. Lịch sử phòng vé Việt mới chỉ có hai phim vượt qua cột mốc trong mơ này là Mưa Đỏ (714 tỷ) và Mai (551 tỷ). Trại Buôn Người chỉ còn thiếu khoảng 4 tỷ đồng là có thể gia nhập câu lạc bộ phim 500 tỷ nhưng nhiệm vụ này lại không hề dễ dàng. Bởi số suất chiếu đang giảm nhanh, doanh thu theo ngày cũng ít dần theo và nhiều khả năng phim sẽ rời rạp trước khi đạt được con số này.

Liệu phim có thể vượt mốc 500 tỷ đồng?

Nhiều khán giả cho rằng muốn cán mốc 500 tỷ, ê kíp Trại Buôn Người có thể tung ra phiên bản đã cắt bớt các cảnh bạo lực để chỉ dán nhãn 13+. Chính đạo diễn Dương Bảo Anh và nhà sản xuất Mèo Bích Trang cũng từng tính đến phương án này để phim có thể đến với các khán giả nhỏ tuổi hơn, đồng nghĩa với việc thu hút thêm một lượng người xem đáng kể.