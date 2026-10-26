Cơ hội nào để Messi giành Quả bóng vàng thứ 9?

Messi nằm trong số ứng viên tranh Quả bóng Vàng 2026. Ảnh: Reuters.

Messi góp mặt trong danh sách 30 ứng viên Quả bóng vàng nam năm nay sau một mùa giải nổi bật ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Anh có tổng cộng 75 lần ghi bàn hoặc kiến tạo sau 49 lần ra sân cho Inter Miami và Argentina, đồng thời đưa đội tuyển xứ tango vào chung kết World Cup 2026.

Dấu ấn lớn nhất của Messi đến từ giải đấu tại Bắc Mỹ. Ở tuổi 39, chủ nhân 8 Quả bóng vàng vẫn thể hiện khả năng tạo khác biệt, ghi 8 bàn và thực hiện 4 pha kiến tạo tại World Cup 2026. M10 dẫn dắt Argentina tiến sát chức vô địch trước khi đội thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha sau hiệp phụ ở trận chung kết.

Màn trình diễn đó khiến cuộc tranh luận về cơ hội giành Quả bóng vàng thứ 9 của Messi trở nên sôi nổi. HLV Diego Simeone của Atletico Madrid công khai ủng hộ người đồng hương. Trước truyền thông, nhà cầm quân người Argentina cho rằng Messi xứng đáng được trao giải sau những gì thể hiện tại World Cup, bất chấp tuổi tác.

Cựu tuyển thủ Italy, Marco Materazzi, cũng dành lời đánh giá cao cho Messi. “Với tất cả sự tôn trọng dành cho Lamine Yamal, tôi nghĩ Messi đã cho thấy ở tuổi 39, cậu ấy thuộc một đẳng cấp khác”, Materazzi nhận định.

Messi vẫn chơi bùng nổ ở tuổi 39. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, sự ủng hộ từ các chuyên gia chưa đồng nghĩa Messi có lợi thế trong cuộc đua. Theo phân tích của Opta Analyst, tiền đạo người Argentina có thành tích cá nhân nổi bật, nhưng việc thi đấu tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) khiến những đóng góp ở cấp câu lạc bộ của anh khó tạo sức nặng tương đương các ứng viên đang chinh chiến tại châu Âu.

Đáng chú ý, thất bại của Argentina trong trận chung kết World Cup 2026 cũng làm giảm đáng kể cơ hội của Messi. Dù trải qua mùa giải bùng nổ, M10 và đồng đội vẫn không thể bảo vệ cúp vàng.

Trong khi đó, Harry Kane, Kylian Mbappe và Yamal được xem là những đối thủ đáng gờm nhất. Kane gây ấn tượng với hiệu suất ghi bàn vượt trội trong màu áo Bayern Munich, còn Mbappe nổi bật nhờ khả năng săn bàn tại Real Madrid và World Cup 2026. Yamal cũng có lợi thế nhờ thành tích cùng Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha.

Đáng chú ý, dữ liệu dự đoán do công ty phân tích Avisia công bố xếp Messi ở vị trí thứ năm với xác suất chiến thắng chỉ 18%, sau Yamal (23%), Kane (21%) và Mbappe cùng Rodri (19%). Những con số này cho thấy Messi vẫn có cơ hội, nhưng không phải lựa chọn được đánh giá cao nhất.

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 diễn ra tại London vào sáng 27/10. Nếu được vinh danh, Messi sẽ nâng kỷ lục của bản thân lên 9 lần, tạo nên cột mốc khó có thể bị xô đổ trong tương lai gần.

Dù vậy, xét trên tương quan phong độ, thành tích tập thể và các dự đoán trước giờ trao giải, khả năng Messi chiến thắng vẫn bị đánh giá thấp. Cơ hội của anh phụ thuộc vào cách ban giám khảo cân nhắc giữa những màn trình diễn cá nhân xuất sắc và thành công của các ứng viên ở những giải đấu lớn.

Messi khóc Trước trận đấu cuối cùng trong màu áo tuyển Argentina gặp Benin sáng 7/10, những khoảnh khắc của Lionel Messi nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ trên X.