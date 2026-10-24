Cơ hội nào cho tiền đạo Văn Tùng?

Cơ hội bất ngờ

Trong ngày thiếu vắng chân sút chủ lực Andrew Jung, Nguyễn Văn Tùng được huấn luyện viên Harry Kewell tin tưởng trao cho vị trí cao nhất trên hàng công Hà Nội FC trong màn đại chiến với nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội FC. Tùng chơi một trận đấu hiệu quả ngoài mong đợi với bàn ấn định thắng lợi 2-1 cho Hà Nội FC. Không chỉ thể hiện bản năng săn bàn với tình huống băng cắt, Văn Tùng tỏ ra hiệu quả trong khâu kết nối với những vệ tinh xung quanh như Văn Quyết, Hùng Dũng hay Yuval Sade.

Tiền đạo Văn Tùng (bên phải) mừng bàn thắng vào lưới Công an Hà Nội FC. Ảnh: Hà Nội FC

Màn trình diễn của Văn Tùng phần nào giúp người hâm mộ Hà Nội FC tạm quên đi hình bóng của ngoại binh Andrew Jung và cả Phạm Tuấn Hải (đã gia nhập Thép Xanh Nam Định).

Ngược dòng thời gian, Văn Tùng được đánh giá là viên ngọc quý của Hà Nội FC, sau những thành tích ấn tượng ở các giải đấu trẻ. Năm 2019, chuyên gia phân tích Vũ Đức Thành của Hà Nội FC nhận định về Văn Tùng: “Bạn này trên tầm so với lứa tuổi U19, thậm chí đã là cầu thủ đá chính của đội U21 Hà Nội vô địch mùa giải năm đó. Đây là một mẫu trung phong toàn diện. Điều lăn tăn chỉ là hoạch định tương lai phát triển sao cho phù hợp với khả năng của Tùng".

Thời điểm ấy, Văn Tùng vừa trải qua 2 năm nghỉ thi đấu vì chấn thương dây chằng tưởng như đã phải đi tong sự nghiệp. Nhưng sau ca phẫu thuật thành công và hồi phục tốt, Tùng trở lại và sớm khẳng định được giá trị. Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) diễn ra năm 2022 và Giải bóng đá U23 châu Á năm 2022, Văn Tùng là lựa chọn chính trong đội hình của huấn luyện viên Park Hang-seo và Gong Oh-kuyn cho vị trí tiền đạo cắm. Văn Tùng ghi dấu ấn với pha volley ghi bàn vào lưới U23 Thái Lan. Tuyệt phẩm ấy thậm chí được Liên đoàn Bóng đá châu Á so sánh với huyền thoại Marco Van Basten tại chung kết Euro 1988, nó giống nhau đến kỳ lạ, từ dáng tạt và hướng tạt của người đồng đội cho đến cú vung chân quyết đoán.

SEA Games 32 sau đó 1 năm, Văn Tùng tiếp tục là nhân sự chủ chốt, lĩnh xướng hàng công của U22 Việt Nam. Chân sút sinh năm 2001 ghi 4 bàn trong 3 trận liên tiếp, dù chỉ ra sân trong khoảng 60% số phút thi đấu tối đa. Càng đáng nể hơn nữa, tỷ lệ chuyển hóa cơ hội của Tùng đạt đến con số ấn tượng 57%, chỉ cần 7 cú sút để đạt được hiệu suất ghi bàn kể trên.

Huấn luyện viên Phạm Minh Đức, người thầy của Văn Tùng ở các lứa trẻ Hà Nội chia sẻ: “Cậu ấy thần tượng Harry Kane và nỗ lực rất nhiều để cải thiện khả năng chuyền bóng, nhận bóng trong quãng thời gian trước SEA Games 32. Văn Tùng mang bên mình gần 1.000 ngày ngắt quãng thời gian chơi bóng vì chấn thương, vậy mà vẫn có thể giữ được phong độ cùng tiềm năng ấn tượng từ ngày còn là cầu thủ ở tuổi 18, 19”.

Nhờ phong độ ấn tượng, Văn Tùng đã lọt vào "mắt xanh" của huấn luyện viên Troussier, bắt đầu được trao cơ hội ở các đội tuyển Việt Nam, nhưng đó cũng là lúc tương lai của Tùng bắt đầu phải trải qua những dấu hỏi. Từ lứa U23 đến đội tuyển quốc gia là một khoảng cách quá xa. Những thất bại liên tiếp trong kế hoạch trẻ hóa đẩy ông Troussier cùng “những đứa trẻ” ra đầu sóng ngọn gió. Và Văn Tùng cũng phải chịu nhiều ánh nhìn dò xét, khi anh cùng các đồng đội trẻ tuổi được cho là chưa đủ năng lực để thi đấu tại cấp độ đội tuyển. Mọi thứ ở câu lạc bộ cũng không mấy khả quan, khi trải qua 2 mùa giải V-League 2022 và 2023, mỗi mùa Tùng chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn cho Hà Nội FC.

Phía sau ánh hào quang

Sau khi huấn luyện viên Troussier rời đi, cộng thêm phong độ trồi sụt khiến Văn Tùng không còn xuất hiện trong màu áo đội tuyển Việt Nam kể từ ngày đó. Trong màu áo Hà Nội FC, Văn Tùng khó cạnh tranh suất thi đấu chính thức với các ngoại binh.

Văn Tùng không từ bỏ, chọn gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC đến 2031 và quyết cạnh tranh cho vị trí chính thức. Từng có những lời gièm pha về tham vọng thực sự của Tùng khi cơ hội thi đấu, thời gian ra sân vẫn ít ỏi, hay liệu Tùng còn động lực và còn thực sự nghiêm túc với sự nghiệp của mình?

Tiền đạo sinh năm 2001 chọn cách im lặng, cần mẫn tập luyện và giữ thái độ chuyên nghiệp. Huấn luyện viên Harry Kewell tới và dần đặt niềm tin vào cậu, và Tùng cũng biết cách nắm lấy thời cơ mỗi khi được vào sân. Tùng tạo ra một nét rất riêng trong lối tấn công của ông thầy người Australia. Dù không trực tiếp ghi bàn, nhưng cơ hội và khoảng trống Tùng tạo ra cho các đồng đội khai thác là rất lớn. Dù chỉ có 317 phút ra sân cùng 1 lần đá chính cả mùa trước, Tùng cũng kịp để lại 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, thành tích tốt nhất của Tùng kể từ ngày có tên trong đội 1 Hà Nội FC năm 2022.

Màn trình diễn ở 4 vòng đấu đầu tiên của V-League 2026-2027 của Văn Tùng thực sự ấn tượng. Trước mắt, Văn Tùng cần tập trung tối đa để được ra sân nhiều hơn ở Hà Nội FC. Nếu giữ được phong độ, khát khao thi đấu hiện tại, con đường trở lại đội tuyển Việt Nam vẫn rộng mở với Văn Tùng.