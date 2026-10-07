Cơ hội nào cho tiêm kích F-16 Ukraine khi đối đầu Su-57 Nga ở cự ly gần?

Tạp chí National Interest (NI) của Mỹ nhận xét, khả năng của các tiêm kích F-16 đang phục vụ trong Lực lượng vũ trang Ukraine không cho phép chúng đối phó hiệu quả với máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 thế hệ thứ năm của Nga.

Theo ấn phẩm NI, Kyiv đang nhận được những phiên bản lỗi thời của chiếc tiêm kích hạng nhẹ, đó là F-16 Block 30/40 thay vì Block 70 tối tân, có hiệu năng kém hơn đáng kể so với những chiến đấu cơ hiện đại nhất của Nga.

Tác giả bài viết nhắc lại, Su-57 được Nga phát triển để đáp trả sự xuất hiện của tiêm kích thế hệ năm F-22 Raptor và F-35 Lightning II. Nhờ được trang bị 2 động cơ mạnh mẽ và khả năng bay hành trình với tốc độ siêu âm, Su-57 sở hữu khả năng cơ động rất cao.

Những ưu điểm khác của Su-57 trước F-16 bao gồm khả năng tàng hình, được tích hợp radar mảng pha chủ động N036 Byelka mạnh mẽ, hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại, tích hợp cảm biến, khoang vũ khí bên trong và tên lửa không đối không tầm siêu xa.

"Với thực tế trên, trong tình huống xảy ra những cuộc không chiến tầm gần - loại hình phổ biến nhất trong tác chiến hiện đại - tiêm kích Su-57 của Nga vẫn nắm giữ lợi thế đáng kể, cho dù sở trường của nó là đánh xa".

"Thiết kế khí động học ưu việt, đặc tính tàng hình của Su-57 sẽ khiến việc phát hiện ra nó trở nên rất khó khăn, trong khi tín hiệu phản xạ radar tương đối lớn của F-16 sẽ dễ nhận thấy hơn nhiều".

"Sự bất đối xứng này mang lại cho Su-57 lợi thế lớn trong việc thấy trước và bắn trước. Tiêm kích Nga có thể phóng tên lửa dẫn đường bằng radar thuộc dòng R-77 trước khi F-16 kịp đáp trả bằng tên lửa AIM-120", tờ NI nêu rõ.

Mở rộng ý tưởng về kịch bản đối đầu, ấn phẩm NI nhấn mạnh rằng tác chiến không diễn ra trong "môi trường chân không", mỗi máy bay đều hoạt động trong một mạng lưới các hệ thống phòng không tích hợp.

Nếu như Nga có các tổ hợp phòng không S-400 và S-300, cũng như hệ thống cảnh báo sớm trên không và mạng lưới radar dày đặc thì Ukraine cũng sở hữu các tổ hợp Patriot, NASAMS, IRIS-T, cũng như sự hỗ trợ radar và trinh sát của phương Tây.

Như các nhà quan sát lưu ý, yếu tố quyết định ảnh hưởng đến kết quả cuộc đối đầu có lẽ không phải bản thân máy bay, mà đó là giai đoạn mà trận chiến diễn ra, khi mỗi bên sẽ có một lợi thế "sân nhà" đáng kể.

"Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của cuộc đối đầu giữa hai loại máy bay chiến đấu này. Tuy nhiên xét về mặt kỹ thuật thuần túy, Su-57 thực sự vượt trội so với F-16 thế hệ thứ tư", tờ NI kết luận.

Những kịch bản giả định mà tờ NI nêu ra ở trên hoàn toàn có khả năng xảy ra trong thực tế, khi Su-57 và F-16 chạm trán trên tiền tuyến, khi đó giới chuyên gia quân sự sẽ có điều kiện xác định rõ hơn những đánh giá trước kia.