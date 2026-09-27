eMagazine · Du lịch Quảng Trị

Cơ hội nào cho du lịch làng nghề Quảng Trị?

Quảng Trị nổi bật với hệ thống các làng nghề, làng nghề truyền thống đa dạng, phong phú trải dài từ miền núi, đồng bằng xuống tận miền biển. Không ít làng nghề đã có tuổi đời cả trăm năm và vẫn tồn tại bền bỉ đến tận hôm nay với những nghệ nhân lành nghề, chuyên sâu. Thế nhưng, một thực tế buồn là du lịch làng nghề vẫn im ắng suốt bấy lâu nay. Dù một số tour du lịch làng nghề được triển khai rải rác với kỳ vọng lớn, quá trình thực hiện lại gặp không ít thách thức và chưa thực sự tìm được chỗ đứng bền vững. Trong bối cảnh du lịch văn hóa, du lịch nông thôn đang ngày càng được quan tâm, du lịch làng nghề của Quảng Trị liệu có còn cơ hội để kích hoạt hay chỉ dừng lại ở dạng tiềm năng?

Tác giả: Mai Nhân Thiết kế: Xuân Hoàng

01 · Cơ hội nào cho du lịch làng nghề Quảng Trị?

Những manh nha ban đầu

Năm 2021, Công ty TNHH Amazing English Tour (AET) mạnh dạn mở tour du lịch trải nghiệm khám phá các làng nghề truyền thống tại Quảng Trị (cũ) với ấp ủ nhiều kỳ vọng. Theo bà Nguyễn Thị Hải Oanh, Giám đốc AET, với kinh nghiệm khảo sát, tiếp cận nhiều làng nghề du lịch trong nước và quốc tế, công ty mong muốn giới thiệu, quảng bá các làng nghề truyền thống của địa phương đến với du khách gần xa, nhất là những bạn trẻ.

Bà Nguyễn Thị Hải Oanh, Giám đốc Công ty AET

Đến với tour khám phá làng nón lá Trà Lộc và trằm Trà Lộc; làng bánh tét Đại An Khê kết hợp Thành Cổ, khách du lịch sẽ được nghe về chính câu chuyện của làng nghề, hiểu rõ từng công đoạn làm nón, làm bánh tét và tự tay trải nghiệm làm ra sản phẩm truyền thống địa phương.

Học sinh trải nghiệm tại làng nón lá Trà Lộc

Trải nghiệm làm bánh tét truyền thống tại làng Đại An Khê

Truyền dạy kỹ năng cho thế hệ trẻ

Những vị khách đầu tiên của tour du lịch làng nghề thú vị này chính là các bạn nhỏ yêu thích tìm hiểu, khám phá văn hóa truyền thống bản địa. Các em say mê với từng chiếc nón, đòn bánh tét của quê hương và thêm yêu, thêm đam mê các giá trị truyền thống đã được trao truyền qua bao thế hệ. Và bản thân các làng nghề truyền thống được du khách tìm đến cũng phải tự làm mới mình để có thể giúp khách du lịch hiểu được câu chuyện của làng nghề, cùng hòa mình vào quá trình sản xuất sản phẩm và có được những trải nghiệm sát thực nhất.

Trẻ em trải nghiệm các làng nghề truyền thống.

Những kỳ vọng lớn lao là vậy, nhưng tour du lịch làng nghề cũng chỉ duy trì được 2-3 đoàn khách trong thời gian đầu. Hiện tại, công ty vẫn có thể triển khai nếu du khách có nhu cầu trải nghiệm, nhưng hầu như rất hiếm cơ hội…

“Một làng nghề muốn làm du lịch không chỉ cần cơ sở vật chất, mà còn phải biết kể câu chuyện của chính mình và tạo ra trải nghiệm đủ sức níu chân du khách.”

Nguyễn Thị Hải Oanh

Giám đốc Công ty AET

Lý giải cho sự “sớm nở tối tàn” này, bà Nguyễn Thị Hải Oanh chia sẻ thêm, nhìn thẳng thực tế, dù Quảng Trị có nhiều làng nghề, làng nghề truyền thống, dù có tiềm năng, nhưng để phát triển du lịch làng nghề là điều rất khó khăn. Bởi hầu hết các làng nghề đều thiếu năng lực và chưa sẵn sàng để phục vụ khách du lịch. Năng lực ở đây không chỉ là cơ sở vật chất mà còn là năng lực kể câu chuyện của chính mình, năng lực mang đến những trải nghiệm mới mẻ, độc đáo cho du khách, năng lực nâng cao trải nghiệm, đủ sức níu chân và để du khách quay trở lại, năng lực đồng bộ, linh hoạt trong nhiều dịch vụ khác nhau xoay quanh làng nghề…

Thiếu những điều đó khiến du lịch làng nghề ở Quảng Trị mãi chỉ dừng ở tiềm năng sẵn có, chưa thể bứt phá mạnh mẽ để có chỗ đứng riêng mặc dù nhiều doanh nghiệp rất tâm huyết và ấp ủ không ít dự định dài hơi.

Năm 2019, Công ty TNHH Oxalis Holiday cũng triển khai thử nghiệm sản phẩm du lịch tham quan quần thể danh lam thắng cảnh và các làng nghề truyền thống trên tuyến sông Chày-sông Son. Bên cạnh chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sông Chày, sông Son thông qua hành trình lênh đênh sông nước độc đáo, du khách còn được ghé thăm các làng nghề ven sông về đan lát mây tre, làm bánh đúc, bánh xèo, sản xuất rượu truyền thống…

Nhờ đó, các làng nghề địa phương sẽ trở thành một điểm đến đặc sắc trong sản phẩm du lịch đường sông hấp dẫn này. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, chỉ trong một thời gian ngắn, sản phẩm phải kết thúc hành trình của mình, khép lại kỳ vọng về một điểm nhấn “đánh thức” vẻ đẹp của các dòng sông và làng nghề địa phương!

Sản phẩm truyền thống có thể trở thành một phần của hành trình trải nghiệm du lịch làng nghề.

Dữ liệu làng nghề

Những con số cho thấy tiềm năng lớn, nhưng du lịch làng nghề vẫn còn là một đích đến khá xa xôi.

44đơn vị nghề, làng nghề và làng nghề truyền thống đã được công nhận

16hợp tác xã tham gia sản xuất trong các làng nghề

9.218hộ tham gia sản xuất

17.677lao động, trong đó 17.387 lao động thường xuyên

02 · Cơ hội nào cho du lịch làng nghề Quảng Trị?

Cần những góc nhìn thẳng

Đã 11 giờ trưa, nhưng cơ sở làm tranh dân gian làng Sình Mộc Huy của nghệ nhân Phạm Công Khai (phường Dương Nỗ, TP. Huế) vẫn còn đông khách du lịch tìm đến. Ông Phạm Công Khai thành thật chia sẻ, ông chưa phải là nghệ nhân truyền đời của tranh làng Sình mà vốn dĩ có nghề điêu khắc gỗ. Nhưng với mong muốn lan tỏa các giá trị của tranh làng Sình và góp sức vào việc khôi phục, quảng bá di sản cha ông, ông mày mò học hỏi thêm từ các nghệ nhân đi trước và mạnh dạn mở cơ sở làm tranh để giới thiệu cho du khách biết đến di sản độc đáo của làng.

Tại cơ sở làm tranh dân gian làng Sình Mộc Huy, du khách được giới thiệu chi tiết về lịch sử tranh làng Sình, các sản phẩm chủ đạo của dòng tranh và các bước để tạo ra một bức tranh đúng tiêu chuẩn. Trải nghiệm hấp dẫn nhất chính là du khách được tự tay sáng tạo bức tranh của chính mình với sự hỗ trợ của nghệ nhân.

Giá trị của du lịch làng nghề nằm ở trải nghiệm trực tiếp, không chỉ ở việc tham quan.

Trong đó, tranh về 12 con giáp được ưa chuộng nhất vì gần gũi với đời sống của người Việt. Sản phẩm sau đó sẽ được du khách tô màu theo ý thích và đóng khung mang về làm kỷ niệm. Trên tranh, du khách còn có thể viết các dòng chữ lưu niệm theo ý thích. Khó có thể nói hết sự thích thú của du khách khi đến đây, nhất là với trẻ em. Nhiều em còn vẽ nhiều bức liên tiếp để thỏa đam mê.

Nghệ nhân Phạm Công Khai chia sẻ thêm, bên cạnh “hữu xạ tự nhiên hương”, ông còn quảng bá bằng các video clip ngắn trên nền tảng xã hội và kết nối với những doanh nghiệp lữ hành du lịch. Chính vì vậy, dù làng Sình khá cách xa khu vực nội đô TP. Huế, du khách vẫn tìm đến khá đông.

Tại làng Sình, còn có cơ sở sản xuất tranh của nghệ nhân Kỳ Hữu Phước (nghệ nhân truyền đời thứ 9 của ông tổ làng tranh), thích hợp cho ai muốn tìm hiểu sâu hơn và chìm đắm trong không gian văn hóa của tranh làng Sình. Thành công khôi phục sức sống của tranh làng Sình thông qua phát triển du lịch có lẽ là điều mà nhiều làng nghề trên địa bàn tỉnh kỳ vọng bấy lâu nay.

“Bên cạnh chất lượng sản phẩm, việc quảng bá bằng video ngắn và kết nối với doanh nghiệp lữ hành giúp làng nghề đến gần hơn với du khách”

Phạm Công Khai

Nghệ nhân cơ sở tranh dân gian làng Sình Mộc Huy

Giám đốc Công ty AET Nguyễn Thị Hải Oanh cho hay, một làng nghề chỉ có thể “đủ sức” làm du lịch khi hội tụ các yếu tố: Cơ sở vật chất, nhân lực, hoàn thiện hoạt động trải nghiệm và quan trọng hơn phải có một câu chuyện của chính làng nghề để níu chân du khách; đồng thời, cộng đồng làng nghề phải sẵn sàng để kể câu chuyện đó.

Bất kỳ làng nghề nào cũng có hồn cốt của riêng mình. Việc đưa phần hồn cốt trở thành câu chuyện để kể cho du khách nghe, qua đó, mỗi một dòng khách du lịch thực sự “chạm” và có những trải nghiệm trọn vẹn là điều không hề đơn giản và dễ dàng thành công trong ngày một, ngày hai.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Hải Oanh, hiện tại, Quảng Trị có một số nghề, làng nghề, nghề truyền thống khá tiềm năng, có thể trở thành thương hiệu du lịch riêng, như: Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đakrông (cũ) và bánh lọc Mỹ Chánh. Nếu được khai thác hiệu quả, xây dựng câu chuyện và trải nghiệm ý nghĩa, chắc chắn có thể tạo dấu ấn riêng, đủ sức níu chân du khách. Bên cạnh đó, nỗ lực lồng ghép khám phá làng nghề trong các tour du lịch cũng là cách làm hay để từng bước giới thiệu cho du khách, đa dạng hóa các trải nghiệm và mang lại sự hấp dẫn riêng cho tour.

03 · Cơ hội nào cho du lịch làng nghề Quảng Trị?

Cùng gỡ khó

Theo ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế hợp tác và Quản lý chất lượng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh phát triển còn chậm, ở quy mô nhỏ lẻ, chất lượng sản phẩm chưa cao và kém sức cạnh tranh, cơ sở ngành nghề nông thôn chưa mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất. Một số nhóm ngành nghề phát triển còn gặp khó khăn, mang tính cầm chừng, chưa bền vững. Một số nghề truyền thống đang có nguy cơ mai một. Nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển ngành nghề nông thôn còn ít do ngân sách tỉnh hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển.

Du lịch làng nghề là "mỏ vàng" của nhiều địa phương

Bên cạnh đó, sản phẩm của các làng nghề chưa phong phú, tỉ lệ sản phẩm trong các làng nghề tham gia chương trình OCOP còn thấp, thị trường đầu ra còn gặp rất nhiều khó khăn, chưa có sự liên kết ổn định, sản phẩm làng nghề chịu sự cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp cùng loại. Hoạt động quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu nhằm tôn vinh các giá trị của làng nghề đến với bạn bè trong nước, quốc tế còn hạn chế. Sự liên kết giữa các làng nghề, các địa phương và công ty du lịch trong việc phối hợp quảng bá, khai thác các giá trị của làng nghề phục vụ phát triển du lịch đạt kết quả chưa cao.

“Khó khăn không chỉ nằm ở sản phẩm, mà còn ở quy mô sản xuất, hạ tầng, thị trường, quảng bá và sự liên kết giữa làng nghề với doanh nghiệp du lịch”

Nguyễn Quốc Tuấn

Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế hợp tác và Quản lý chất lượng

UBND tỉnh hiện đang xây dựng kế hoạch triển khai nội dung phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu chung của kế hoạch là phát triển du lịch nông thôn Quảng Trị theo hướng xanh, bền vững, có trách nhiệm, chuyên nghiệp và có bản sắc; gắn phát triển du lịch với xây dựng nông thôn mới, bảo tồn thiên nhiên, cảnh quan, di sản văn hóa và tri thức bản địa; khai thác có hiệu quả các giá trị nông nghiệp, làng nghề, sản phẩm OCOP và đời sống cộng đồng. Kỳ vọng thời gian tới, du lịch làng nghề cũng sẽ có những khởi sắc mạnh mẽ một khi kế hoạch được triển khai hiệu quả trong thực tiễn.

Cơ hội nào cho du lịch làng nghề Quảng Trị?

Tác giả

Mai Nhân

Ảnh

Amazing English Tour - Mai Nhân

Thiết kế eMagazine

Xuân Hoàng