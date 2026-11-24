Từ cơ sở sản xuất hộ gia đình, Công ty Kiên Cường đầu tư hạ tầng với diện tích nhà xưởng hơn 1.000 m2, gồm 2 nhà màn hấp thụ nhiệt mặt trời và 2 phòng sấy hiện đại. Hệ thống máy tráng bánh tự động công suất 500 kg/ngày, vận hành theo quy trình khép kín, giúp doanh nghiệp duy trì sản lượng ổn định từ 150-200 tấn/năm, kể cả trong mùa mưa.

Công nhân tỉ mỉ phân loại và hoàn thiện bánh phồng tôm trước khi đóng gói thành phẩm.

Ði đôi với mở rộng sản xuất, doanh nghiệp chú trọng kiểm soát chất lượng. Các dòng sản phẩm đạt nhiều tiêu chuẩn như HACCP CODEX (CXC 1-1969), ISO 22000, chứng nhận truy xuất nguồn gốc và HUT (2023). Trong đó, bánh phồng tôm đạt OCOP 4 sao; bánh phồng cua và bánh phồng tôm tít đạt OCOP 3 sao. Doanh nghiệp cũng có sản phẩm đạt danh hiệu Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia.

Công ty TNHH Kiên Cường vận hành dây chuyền tráng bánh phồng tôm tự động, đảm bảo quy trình sản xuất khép kín và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hướng đến mục tiêu nâng hạng OCOP 5 sao tại Festival lần II, Công ty Kiên Cường tiếp tục đầu tư mở rộng nhà xưởng, lắp đặt máy móc và trang bị thêm 3 kho đông lạnh với tổng kinh phí khoảng 4 tỷ đồng. Năng lực bảo quản được nâng lên giúp doanh nghiệp chủ động thu mua, dự trữ nguồn nguyên liệu thuỷ sản tại địa phương, đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Bánh phồng tôm được phơi sấy đồng đều, đảm bảo chất lượng trong nhà màn hấp thụ nhiệt mặt trời hiện đại.

Anh Huỳnh Trung Kiên, Giám đốc Công ty TNHH Kiên Cường, chia sẻ: "Ðể chuẩn bị cho Festival, chúng tôi cũng thử nghiệm các sản phẩm mới như tôm khô, tôm một nắng, cá khô và hàng đông lạnh để mang đến giới thiệu tại sự kiện. Kỳ vọng lớn nhất của Kiên Cường tại Festival lần này là tìm kiếm các đối tác xuất khẩu uy tín, tạo tiền đề hoàn thiện quy trình nâng hạng sản phẩm OCOP lên 5 sao".

Các dòng sản phẩm bánh phồng tôm, bánh phồng cua, bánh phồng tôm tít mang thương hiệu Kiên Cường đạt chứng nhận OCOP và tiêu chuẩn chất lượng cao.

Sau Festival, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng nhà màn hấp thụ nhiệt, đồng thời dự kiến đầu tư dây chuyền sản xuất bánh phồng tôm dạng snack trị giá hơn 1 tỷ đồng. Ðể hiện thực hoá định hướng này, Kiên Cường mong muốn tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, đầu tư thêm thiết bị, nâng cao giá trị nông, thuỷ sản và mở rộng việc làm cho lao động địa phương.

Công nhân sắp xếp các vỉ bánh đưa vào hệ thống nhà màn hấp thụ nhiệt mặt trời phơi sấy, giúp doanh nghiệp chủ động sản xuất ngay cả trong mùa mưa.

Sự kiện Festival Tôm Cà Mau lần thứ II chính là "bệ phóng" giúp các doanh nghiệp như Kiên Cường đưa sản vật quê hương vươn tới những thị trường lớn. Việc kết hợp hài hoà giữa nguồn nguyên liệu dồi dào tại chỗ và công nghệ hiện đại không chỉ nâng tầm các sản phẩm OCOP, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế bền vững.