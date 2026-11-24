Cơ hội nâng hạng sản phẩm ocop
Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 là dịp để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, đồng thời là cơ hội “vàng” để các doanh nghiệp Cà Mau khẳng định thương hiệu và nâng hạng sản phẩm OCOP. Ðón đầu sự kiện, Công ty TNHH SX-TM-DV Kiên Cường (xã Năm Căn) tập trung nâng cao chất lượng sản xuất, hoàn thiện chất lượng sản phẩm, hướng đến mục tiêu đạt OCOP 5 sao và mở rộng thị trường xuất khẩu.
Từ cơ sở sản xuất hộ gia đình, Công ty Kiên Cường đầu tư hạ tầng với diện tích nhà xưởng hơn 1.000 m2, gồm 2 nhà màn hấp thụ nhiệt mặt trời và 2 phòng sấy hiện đại. Hệ thống máy tráng bánh tự động công suất 500 kg/ngày, vận hành theo quy trình khép kín, giúp doanh nghiệp duy trì sản lượng ổn định từ 150-200 tấn/năm, kể cả trong mùa mưa.
Ði đôi với mở rộng sản xuất, doanh nghiệp chú trọng kiểm soát chất lượng. Các dòng sản phẩm đạt nhiều tiêu chuẩn như HACCP CODEX (CXC 1-1969), ISO 22000, chứng nhận truy xuất nguồn gốc và HUT (2023). Trong đó, bánh phồng tôm đạt OCOP 4 sao; bánh phồng cua và bánh phồng tôm tít đạt OCOP 3 sao. Doanh nghiệp cũng có sản phẩm đạt danh hiệu Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia.
Hướng đến mục tiêu nâng hạng OCOP 5 sao tại Festival lần II, Công ty Kiên Cường tiếp tục đầu tư mở rộng nhà xưởng, lắp đặt máy móc và trang bị thêm 3 kho đông lạnh với tổng kinh phí khoảng 4 tỷ đồng. Năng lực bảo quản được nâng lên giúp doanh nghiệp chủ động thu mua, dự trữ nguồn nguyên liệu thuỷ sản tại địa phương, đáp ứng yêu cầu sản xuất.
Anh Huỳnh Trung Kiên, Giám đốc Công ty TNHH Kiên Cường, chia sẻ: "Ðể chuẩn bị cho Festival, chúng tôi cũng thử nghiệm các sản phẩm mới như tôm khô, tôm một nắng, cá khô và hàng đông lạnh để mang đến giới thiệu tại sự kiện. Kỳ vọng lớn nhất của Kiên Cường tại Festival lần này là tìm kiếm các đối tác xuất khẩu uy tín, tạo tiền đề hoàn thiện quy trình nâng hạng sản phẩm OCOP lên 5 sao".
Sau Festival, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng nhà màn hấp thụ nhiệt, đồng thời dự kiến đầu tư dây chuyền sản xuất bánh phồng tôm dạng snack trị giá hơn 1 tỷ đồng. Ðể hiện thực hoá định hướng này, Kiên Cường mong muốn tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, đầu tư thêm thiết bị, nâng cao giá trị nông, thuỷ sản và mở rộng việc làm cho lao động địa phương.
Sự kiện Festival Tôm Cà Mau lần thứ II chính là "bệ phóng" giúp các doanh nghiệp như Kiên Cường đưa sản vật quê hương vươn tới những thị trường lớn. Việc kết hợp hài hoà giữa nguồn nguyên liệu dồi dào tại chỗ và công nghệ hiện đại không chỉ nâng tầm các sản phẩm OCOP, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế bền vững.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/co-hoi-nang-hang-san-pham-ocop-a134652.html