Cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống

Người dân trên địa bàn tỉnh đăng ký nhận lương hưu và trợ cấp qua hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Chính sách nhân văn

Từ năm 2024, thực hiện Nghị định số 77/2024/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định số 76/2024/NĐ-CP về điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội đã chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện chính sách an sinh. Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công được điều chỉnh tăng từ 2.055.000 đồng lên 2.789.000 đồng/tháng, tương ứng mức tăng 35,7%. Cùng với đó, mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng cho các đối tượng bảo trợ xã hội cũng được nâng từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng, tăng 38,9%.

Gần đây, mức chuẩn tiếp tục được nâng lên theo Nghị định 321/2026/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công là 3,012 triệu đồng. Đây là căn cứ để tính mức trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân. Cùng với đó, mức chuẩn trợ giúp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội đối với đối tượng theo Nghị định 355 của Chính phủ là 530.000 đồng/người/tháng.

Thương binh Nguyễn Văn Hợp ở thôn Đồng Văn, xã Hồng Sơn cho biết, với số tiền trợ cấp hơn 3,6 triệu đồng mỗi tháng (theo chuẩn cũ) kết hợp với với việc ông và gia đình phát triển thêm mô hình chăn nuôi nên cuộc sống của ông rất khấm khá. Ông rất mừng khi chính sách mới vừa được ban hành đã tăng khoảng 8% so với mức cũ sẽ giúp các đối tượng hưởng chính sách có thêm thu nhập để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Nông Văn Củi, thương binh tỷ lệ 35% ở thôn Díu Thượng, xã Xín Mần phấn khởi cho biết, không chỉ được nhận đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước ông còn được tỉnh hỗ trợ làm nhà mới cho gia đình. Ông Củi cho biết: “Từ ngày có nhà mới đã tạo động lực để gia đình vươn lên đẩy mạnh phát triển kinh tế, cuộc sống ngày càng ổn định và đầy đủ hơn”.

Việc ban hành và triển khai kịp thời các chính sách xã hội khẳng định sự quan tâm nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, cũng như những nhóm người yếu thế trong xã hội.

​Điểm tựa vững chắc, bảo đảm an sinh bền vững

Đồng chí Hoàng Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, thực hiện Nghị định số 335/2026/NĐ-CP ngày 21/8/2026 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện. Theo đó mức chuẩn trợ giúp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội đối với đối tượng theo Nghị định 355 của Chính phủ là 530.000 đồng/người/tháng. Trong quá trình triển khai thực hiện, các sở, ngành, đơn vị liên quan, các địa phương tăng cường phối hợp, thực hiện rà soát, cập nhật danh sách và cập nhật dữ liệu đối tượng thụ hưởng, bảo đảm tính chính xác, đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng thụ hưởng.

​Hiện toàn tỉnh có trên 103 nghìn đối tượng là trẻ em mồ côi, người cao tuổi không nơi nương tựa, người khuyết tật… đang được hưởng trợ cấp xã hội. Sự gia tăng đáng kể của mức chuẩn trợ cấp trợ giúp xã hội và ưu đãi người có công đang tạo ra những chuyển biến rất rõ nét trong việc bảo đảm mức sống tối thiểu và cải thiện điều kiện sinh hoạt cho các đối tượng thụ hưởng. Đời sống của gia đình người có công cũng như các đối tượng bảo trợ xã hội vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn thu nhập cố định hằng tháng từ ngân sách nhà nước. Việc tăng trợ cấp với tỷ lệ cao đã giúp các hộ gia đình giải quyết hiệu quả nhiều áp lực kinh tế phát sinh, từ chi phí mua sắm lương thực, thực phẩm hằng ngày đến chi phí chăm sóc sức khỏe, thuốc men và sinh hoạt phí khác.

​Đặc biệt đối với người cao tuổi, người khuyết tật nặng hay bệnh binh có sức khỏe yếu, nguồn kinh phí tăng thêm là điều kiện quan trọng để họ có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế, phục hồi chức năng tốt hơn, mua sắm các thiết bị hỗ trợ đời sống hoặc cải thiện dinh dưỡng hằng ngày. Đối với các em nhỏ mồ côi hay trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khoản trợ cấp xã hội phần nào giúp nâng cao chất lượng cuộc sống.

​Để các chính sách ưu việt tiếp tục phát huy tối đa hiệu quả trong thực tiễn, việc duy trì quy trình quản lý, rà soát đối tượng đúng, đủ, công khai và minh bạch đóng vai trò then chốt. Sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và các đoàn thể xã hội sẽ đảm bảo mọi nguồn lực hỗ trợ đến đúng tay người thụ hưởng một cách nhanh chóng nhất. Việc nâng chuẩn trợ cấp lần này thực sự là một dấu mốc ý nghĩa, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng một hệ thống an sinh xã hội bao phủ, linh hoạt và bền vững, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn cho Nhân dân.