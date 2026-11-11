Cơ hội mua nhà ở xã hội tại Hà Nội, giá thấp nhất chỉ từ 720 triệu đồng

Sắp mở bán 2 dự án nhà ở xã hội, giá từ 16,6 triệu đồng/m2

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà xã hội đối với quỹ căn hộ đang cho thuê chuyển sang bán tại hai dự án thuộc phường Đại Mỗ và phường Xuân Phương (đợt 1).

Đây là hai dự án đã được đưa vào sử dụng, nay chuyển một phần quỹ căn hộ cho thuê sang bán. Theo kế hoạch, thời gian nhận hồ sơ của hai dự án cùng từ ngày 9/12/2026 đến ngày 22/1/2027 và dự kiến ký hợp đồng mua bán và bàn giao căn hộ vào tháng 2/2027.

Cụ thể, dự án thứ nhất là Khu nhà xã hội tại ô đất K1, phường Xuân Phương (tên thương mại NTHome). Chủ đầu tư là liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng NHS, Công ty CP Bất động sản Bắc 9, Công ty TNHH Thương mại Sơn Dương, trong đó Công ty CP Đầu tư xây dựng NHS là đại diện liên danh.

Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 1.900m2, gồm một tòa nhà cao 25 tầng nổi và 3 tầng hầm, đã bàn giao từ năm 2022.

Trong đợt này, chủ đầu tư đưa ra thị trường 98 căn hộ thuộc diện cho thuê chuyển sang bán, với giá hơn 16,6 triệu đồng/m2, đã bao gồm VAT. Diện tích căn hộ dao động từ 43,4 - 65,4m2, tương ứng tổng giá bán khoảng 720 triệu đồng đến gần 1,1 tỷ đồng/căn. Ngoài tiền mua nhà, phí bảo trì là hơn 316.000 đồng/m2.

Dự án Khu nhà ở xã hội NHS Trung Văn mở bán quỹ 66 căn cho thuê với giá gần 20,2 triệu đồng/m2. Ảnh: Internet.

Dự án thứ hai là Khu nhà ở xã hội tại ô đất HH-02A thuộc nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, có tên thương mại NHS Trung Văn. Dự án do liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng NHS và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 làm chủ đầu tư.

Công trình được xây dựng trên khu đất rộng hơn 2.700m2, gồm một tòa nhà cao 32 tầng nổi và 2 tầng hầm.

Quỹ căn hộ cho thuê chuyển sang bán trong đợt này gồm 66 căn, với giá gần 20,2 triệu đồng/m2, đã bao gồm VAT. Căn hộ có diện tích từ 69,9 - 76,8m2, tổng giá bán khoảng từ 1,4 - 1,6 tỷ đồng/căn. Kinh phí bảo trì hơn 384.000 đồng/m2.

Thêm lựa chọn nhà ở xã hội tại Thạch Thất, giá 23,5 triệu đồng/m2

Không chỉ hai dự án tại Đại Mỗ và Xuân Phương, thị trường nhà ở xã hội Hà Nội còn có thêm nguồn cung từ hai dự án Tân Xã - Thạch Thất và Đồng Trúc - Thạch Thất.

Theo thông báo trước đó của Sở Xây dựng Hà Nội, hai dự án nhà ở xã hội do Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt làm chủ đầu tư, cùng nằm tại xã Hạ Bằng, dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua từ ngày 2/12 đến ngày 31/12/2026.

Tổng nguồn cung của hai dự án là 343 căn hộ, gồm 304 căn để bán, 20 căn cho thuê và 19 căn thuê mua. Giá bán được công bố ở mức 23,5 triệu đồng/m2, chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Trong đó, Khu nhà ở xã hội Tân Xã - Thạch Thất có diện tích đất sử dụng 2.016m2, tổng mức đầu tư gần 146 tỷ đồng. Công trình cao 8 tầng và tum, cung cấp 112 căn hộ, gồm 98 căn để bán và 14 căn dành cho thuê, thuê mua.

Diện tích căn hộ bán dao động từ 55,2 - 68,91m2. Với đơn giá 23,5 triệu đồng/m2, giá mỗi căn khoảng 1,3 - 1,62 tỷ đồng, chưa bao gồm kinh phí bảo trì 447.619 đồng/m2.

Trong khi đó, dự án Khu nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất có quy mô lớn hơn, với diện tích đất 4.131,2m2 và tổng mức đầu tư hơn 325 tỷ đồng. Công trình gồm 8 tầng nổi, tum và 1 tầng hầm. Dự án cung cấp 206 căn hộ để bán, 25 căn cho thuê và thuê mua. Diện tích căn hộ dao động từ 37,56 - 77m2.

Với giá bán 23,5 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT), người mua cần khoảng 883 triệu đồng cho căn hộ diện tích nhỏ nhất. Những căn có diện tích lớn hơn có giá trên 1,8 tỷ đồng, chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Đối với hình thức thuê mua, giá được công bố là 209.475 đồng/m2/tháng, thời hạn thuê mua 5 năm. Giá thuê là 100.800 đồng/m2/tháng.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư dự kiến ký hợp đồng mua bán căn hộ tại hai dự án này vào tháng 1/2027. Thời gian bàn giao nhà dự kiến trong quý IV/2027.

Nguồn cung tăng, người mua cần cân nhắc khả năng tài chính

Việc nhiều dự án liên tiếp công bố giá bán và kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đang mở rộng thêm lựa chọn cho người có nhu cầu mua nhà ở xã hội tại Hà Nội. Tuy nhiên, giá bán thấp hơn nhà ở thương mại không đồng nghĩa người mua nhà có thể bỏ qua bài toán tài chính.

Thực tế, ngoài giá căn hộ, người mua nhà còn phải tính đến kinh phí bảo trì và các khoản chi phí liên quan. Sự khác biệt về diện tích, vị trí và thời điểm bàn giao cũng là những yếu tố cần cân nhắc trước khi lựa chọn.

Đáng chú ý, nguồn cung nhà ở xã hội tại Thủ đô đang được đẩy mạnh. Từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội đã khởi công 33 dự án với quy mô khoảng 30.000 căn hộ, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao.

Trong năm 2027, thành phố dự kiến có thêm khoảng 27 dự án, cung ứng 28.696 căn nhà ở xã hội ra thị trường. Giai đoạn 2028 - 2030, Hà Nội tiếp tục triển khai 101 dự án, dự kiến bổ sung 86.216 căn hộ.

Những con số này cho thấy nguồn cung nhà ở xã hội tại Hà Nội sẽ tiếp tục được mở rộng trong những năm tới. Đây là tín hiệu tích cực đối với người thu nhập thấp và các nhóm đối tượng đủ điều kiện mua nhà. Tuy nhiên, để cơ hội an cư thực sự đến gần, người mua vẫn cần chủ động tìm hiểu điều kiện, chuẩn bị hồ sơ và tính toán khả năng chi trả phù hợp.