Không quân Đức hiện đang vận hành phi đội máy bay vận tải quân sự Airbus A400M Atlas lớn nhất thế giới và họ còn muốn đặt mua thêm 16 chiếc nữa, tuy nhiên điều thú vị là việc này nhằm thay thế 16 chiếc A400M đầu tiên, chỉ mới hoạt động chưa đến 15 năm.

Theo Ủy ban ngân sách Quốc hội Đức, việc mua sắm được chấp thuận dựa trên thực tế là 16 máy bay cũ chỉ có thể hoạt động khi không có, hoặc trong môi trường có mối đe dọa tối thiểu, còn phương tiện mới sẽ đủ khả năng hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt.

Hiện tại cả chi phí mua sắm trong tương lai, cũng như thời gian sản xuất và bàn giao máy bay mới đều chưa được xác định bởi vì đây mới chỉ là kế hoạch ban đầu của Không quân Đức.

Bên cạnh đó, dự án mua sắm này sẽ được thực hiện trong khuôn khổ ngân sách quốc phòng năm 2027, với tổng trị giá ước tính vào khoảng 139 tỷ euro.

Trước tình hình trên, trang Defense Express lưu ý, sự khác biệt chính giữa các máy bay vận tải A400M mới và cũ là sự hiện diện của hệ thống đối kháng hồng ngoại J-MUSIC (MUlti-Spectral Infrared Countermeasure) do Elbit Systems (Israel) sản xuất.

Khí tài này được thiết kế để bảo vệ máy bay khỏi mối đe dọa từ tên lửa dẫn đường có đầu dò hồng ngoại, sẽ đặc biệt phát huy tác dụng khi chống lại tên lửa phòng không vác vai (MANPADS).

Theo thông tin sơ bộ, vào năm 2025, Không quân Đức đã đặt hàng các bộ khí tài J-MUSIC từ Tập đoàn Elbit Systems để trang bị cho 23 trong số 53 chiếc A400M Atlas, tức là chưa đến một nửa phi đội.

Sau khi đơn đặt hàng mới được thực hiện, tỷ lệ này sẽ tăng lên 39 trên 53 chiếc, với điều kiện các máy bay vận tải A400M Atlas cũ hơn phải được loại biên.

Điều đáng quan tâm ở đây là Không quân Đức đã nhận những chiếc máy bay vận tải A400M đầu tiên vào tháng 12/2014, có nghĩa là chiếc cũ nhất trong số đó tối đa cũng chỉ mới trải qua 12 năm sử dụng.

Với thực tế trên, nhiều người đã cảm thấy ngạc nhiên khi Không quân Đức thay vì trang bị thêm các thiết bị bổ sung cho máy bay, họ lại quyết định loại biên sớm, tuy vậy có một lời giải thích khá hợp lý cho bước đi này.

Những chiếc Atlas đầu tiên có cấu hình rất cơ bản, trong khi theo thời gian, tính năng mới đã được bổ sung liên quan đến chuyến bay, cất - hạ cánh, liên lạc, bảo vệ... Do vậy sẽ phát sinh tình huống mà việc thay thế bằng máy bay mới dễ dàng hơn so với nâng cấp phi cơ đã cũ.

Vấn đề nữa là đơn đặt hàng máy bay vận tải quân sự từ Airbus có yếu tố chính trị. Hiện tại nhà máy sản xuất A400M tại Đức không có đủ đơn đặt hàng nên đang đối mặt với nguy cơ đóng cửa dây chuyền, viễn cảnh trên dù còn xa nhưng là nguy cơ có thực.

Chính vì vậy việc mua máy bay mới có thể được thực hiện nhằm giải quyết vấn đề này, và phương án trên đã được thảo luận từ tháng 6/2026 nhằm duy trì dây chuyền sản xuất thêm một thời gian nữa để chờ đơn hàng mới.

Còn đối với những máy bay A400 bị loại biên, do tình trạng khung thân còn khá tốt, chúng nhiều khả năng sẽ được bán lại cho quốc gia nào quan tâm, đây được xem như "món hời lớn" với không ít đối tác quốc phòng của Đức.