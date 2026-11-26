Chỉ còn hơn một tháng nữa là năm 2026 khép lại, cơ hội để NSƯT Hoài Linh tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh rộng trong năm nay đang trở nên mong manh. Nguyên nhân đến từ việc Người Được Chọn, bộ phim từng được kỳ vọng đánh dấu màn tái xuất của nam nghệ sĩ vào ngày 6/11, vẫn chưa chính thức ra rạp.

Đáng chú ý, đến nay, Người Được Chọn vẫn chưa công bố lịch phát hành thay thế. Sự im ắng kéo dài khiến khán giả không khỏi đặt dấu hỏi về khả năng NSƯT Hoài Linh có thêm một tác phẩm điện ảnh ra mắt trong năm 2026.

NSƯT Hoài Linh đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với màn ảnh rộng trong năm 2026 khi Người Được Chọn vẫn chưa công bố lịch chiếu mới.

Trước đó, Người Được Chọn chính thức khai máy vào ngày 27/5 với sự tham gia của NSƯT Hoài Linh, NSƯT Hạnh Thúy cùng dàn diễn viên gồm Huỳnh Phúc, Mai Ngô, Võ Đăng Khoa và Phương Thanh. Dự án do Mai Thế Hiệp đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm biên kịch, kết hợp cùng đồng đạo diễn Nguyễn Tôn Anh Quân.

Sự góp mặt của NSƯT Hoài Linh từng tạo nên nhiều kỳ vọng bởi đây là dự án khai thác tín ngưỡng thờ Mẫu và văn hóa hầu đồng, một đề tài mang đậm bản sắc dân gian Việt Nam nhưng chưa được khai thác rộng rãi trên màn ảnh.

Trong phim, NSƯT Hoài Linh đảm nhận vai thầy Thạch, người hầu đồng từng trải qua nhiều biến cố và mang những góc khuất nội tâm phức tạp. Nhân vật được giới thiệu giữ vai trò quan trọng trong câu chuyện, hứa hẹn mang đến hình ảnh khác biệt so với những vai diễn hài hước quen thuộc của nam nghệ sĩ.

NSƯT Hoài Linh dành nhiều tâm huyết cho vai thầy Thạch, một nhân vật mang màu sắc tâm linh với nội tâm phức tạp.

Đặc biệt, đạo diễn Mai Thế Hiệp từng tiết lộ phải gửi kịch bản nhiều lần, đến bản thứ sáu hoặc thứ bảy mới nhận được sự đồng ý của NSƯT Hoài Linh. Nam nghệ sĩ còn tham gia góp ý để nhân vật thầy Thạch có thêm chiều sâu tâm lý và những mâu thuẫn nội tâm thuyết phục hơn.

Bên cạnh NSƯT Hoài Linh, NSƯT Hạnh Thúy đảm nhận vai bà Xoan, một người hầu đồng khác. Màn kết hợp giữa hai nghệ sĩ kỳ cựu được xem là một trong những điểm đáng chờ đợi của tác phẩm, nhất là khi cả hai đều từng ghi dấu ấn qua nhiều dự án điện ảnh.

Tuy nhiên, những kỳ vọng ấy đến nay vẫn chưa thể trở thành hiện thực. Sau khi bỏ lỡ ngày khởi chiếu 6/11, Người Được Chọn chưa có thêm động thái quảng bá nổi bật. Các thông tin về teaser, trailer và kế hoạch phát hành mới vẫn khá hạn chế.

Màn kết hợp đáng mong chờ giữa NSƯT Hoài Linh và NSƯT Hạnh Thúy vẫn chưa có cơ hội đến với khán giả.

Theo thông tin SAOstar từng đăng tải, dự án vẫn trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện hậu kỳ. Điều này cho thấy bộ phim chưa được xác nhận dừng thực hiện, song khả năng ra rạp trước khi năm 2026 kết thúc vẫn là dấu hỏi.

Điều đáng tiếc nằm ở thời điểm NSƯT Hoài Linh đang có những bước trở lại đáng chú ý với điện ảnh. Năm 2024, nam nghệ sĩ góp mặt trong Làm Giàu Với Ma, tác phẩm đạt doanh thu khoảng 128 tỷ đồng và ghi dấu bằng hình tượng người cha nghèo giàu tình thương.

Một năm sau, NSƯT Hoài Linh tiếp tục tham gia Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn. Bộ phim thu về khoảng 101 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu hai phần lên hơn 229 tỷ đồng. Thành tích này góp phần khẳng định sức hút của nam nghệ sĩ tại phòng vé sau thời gian hạn chế xuất hiện trước công chúng.

Hai phần phim Làm Giàu Với Ma mang về tổng doanh thu hơn 229 tỷ đồng, cho thấy sức hút của NSƯT Hoài Linh tại phòng vé.

Trước đó, NSƯT Hoài Linh còn góp mặt trong nhiều tác phẩm quen thuộc như Nhà Có Năm Nàng Tiên, Quý Tử Bất Đắc Dĩ, Tía Tui Là Cao Thủ, Nắng và Dạ Cổ Hoài Lang. Những vai diễn trải dài từ hài hước đến tình cảm gia đình giúp anh xây dựng gia tài điện ảnh đáng chú ý.

Chính vì vậy, Người Được Chọn từng được xem là cơ hội để NSƯT Hoài Linh tiếp tục duy trì sự hiện diện tại phòng vé, đồng thời thử sức với một nhân vật mang màu sắc tâm linh và tâm lý khác biệt.

Trong bối cảnh điện ảnh Việt ngày càng cạnh tranh, việc một dự án chậm phát hành cũng đồng nghĩa nghệ sĩ phải chờ thêm cơ hội tiếp cận khán giả. Với NSƯT Hoài Linh, sự chậm trễ càng đáng tiếc khi hai phần Làm Giàu Với Ma trước đó đều có thành tích thương mại khả quan.

Dẫu vậy, cơ hội mong manh ở đây chỉ là khả năng Người Được Chọn kịp ra rạp trong năm 2026, không đồng nghĩa với việc dự án đã bị hủy hay NSƯT Hoài Linh không còn cơ hội trở lại điện ảnh.

Sau những thành công tại phòng vé, khán giả vẫn chờ đợi màn hóa thân mới của NSƯT Hoài Linh trên màn ảnh rộng.

Sau những dấu ấn trăm tỷ, NSƯT Hoài Linh vẫn có nền tảng đáng kể để tiếp tục chinh phục màn ảnh rộng. Điều khán giả chờ đợi lúc này là một thông báo chính thức từ ê kíp, để màn hóa thân thành thầy Thạch của nam nghệ sĩ sớm có cơ hội đến với công chúng.