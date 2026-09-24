Cơ hội mở rộng thị trường cho nông sản Việt

Tại hội nghị, ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) cho biết, thị trường Halal toàn cầu đang chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc, với quy mô lên tới hàng nghìn tỷ USD. Không chỉ dừng ở thực phẩm, tiêu chuẩn Halal đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như mỹ phẩm, du lịch, tài chính, logistics.

Theo ông Phú, xu hướng tiêu dùng theo tiêu chuẩn Halal ngày càng được người tiêu dùng ngoài cộng đồng Hồi giáo quan tâm, do gắn với yêu cầu về tính minh bạch và an toàn trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Điều này cho thấy thị trường Halal rất tiềm năng và không chỉ giới hạn trong cộng đồng Hồi giáo mà còn mở rộng ra bên ngoài.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động hiện nay, thị trường Halal có thể tạo ra động lực tăng trưởng mới. Việt Nam hiện đang xuất khẩu mạnh, chủ yếu dựa trên các nhóm sản phẩm như nông sản, thực phẩm thông thường. Việc phát triển ngành Halal sẽ tạo thêm một động lực mới cho xuất khẩu của Việt Nam. “Không chỉ xuất khẩu, tiêu dùng trong nước cũng có thể trở thành động lực đóng góp vào việc duy trì tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới” – ông Phú nhấn mạnh.

Theo quy định mới về quản lý chất lượng và chính sách phát triển dịch vụ Halal, ngày 6/4, Chính phủ đã đề ra 3 nhóm chính sách trọng tâm nhằm hỗ trợ phát triển thị trường Halal. Đây là lĩnh vực đang nhận được sự quan tâm, từng bước hình thành nền tảng pháp lý để xây dựng chiến lược phát triển ngành Halal của Việt Nam.

Bộ Công thương được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược phát triển ngành Halal. Đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo nền tảng cho ngành Halal phát triển bền vững và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Bà Bá Thị Nguyệt Thu là Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã (HTX) Hà Nội Xanh, đồng thời là nhà sáng lập Halal Việt cho biết, Việt Nam nằm trong top 10 thế giới về xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản chủ lực như gạo, cà phê, hạt điều, hồ tiêu, nông sản chế biến sâu và dược liệu. Hơn 80% nông sản thuần thực vật của Việt Nam đáp ứng bản chất Halal cơ bản với thành phần tự nhiên, không chứa cồn hay dẫn xuất cấm.

Theo bà Thu, việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm chế biến sâu và nhiều sản phẩm khác từ nguồn nguyên liệu Việt Nam là yêu cầu quan trọng để gia nhập thị trường xuất khẩu Halal.

Để thâm nhập thành công thị trường Indonesia, ông Phạm Thế Cường - Tham tán Thương mại Việt Nam tại Indonesia khuyến nghị, doanh nghiệp cần hiểu biết về văn hóa Indonesia, phương thức kinh doanh và sở thích của người tiêu dùng, xây dựng lòng tin với các đối tác địa phương. Cùng với đó, hợp tác với các đối tác địa phương uy tín, những người hiểu rõ các quy định pháp lý, hành vi người tiêu dùng địa phương và mạng lưới phân phối.

“Các doanh nghiệp cần xem xét hình thành liên kết giữa doanh nghiệp trong nước, với doanh nghiệp các nước có ngành công nghiệp Halal phát triển, trong đó có Indonesia. Điều này là vô cùng quan trọng, góp phần không chỉ nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về tiêu chuẩn Halal mà còn gia tăng cơ hội xuất khẩu; đồng thời, hình thành chuỗi cung ứng khép kín từ vùng cung ứng nguyên liệu-sản xuất đến nơi phân phối và xuất khẩu theo tiêu chuẩn Halal” - ông Cường nói.