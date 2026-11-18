Tiếp nối thành công từ những năm trước, Triển lãm Quốc tế Đồ gia dụng tại TP. Hồ Chí Minh 2026 (IGHE 2026) do Chaoyu Expo, Chwang và Công ty Vinexad tổ chức, với sự phối hợp của Chaoyu Expo Việt Nam sẽ diễn ra trong 4 ngày từ 10 - 13/12/2026, trên diện tích 10.000 m², với quy mô 350 gian hàng và hơn 200 doanh nghiệp tham gia, mang đến hàng nghìn sản phẩm thuộc nhiều phân khúc gia dụng và quà tặng.

Đáng chú ý, triển lãm tập trung kết nối các nhà sản xuất đến từ những trung tâm công nghiệp gia dụng lớn của Trung Quốc như tỉnh Quảng Đông, Chiết Giang cùng các khu vực sản xuất trọng điểm khác. Danh sách doanh nghiệp tham gia dự kiến có nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dụng cụ đồ uống, nhựa gia dụng, gốm sứ, đồ dùng nhà bếp và sản phẩm kim loại.

Với sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất quốc tế cùng mạng lưới khách mua hàng trong nước và khu vực, Triển lãm Quốc tế Đồ gia dụng tại TP. Hồ Chí Minh 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm kết nối thương mại đáng chú ý của ngành hàng gia dụng tại Việt Nam trong tháng 12/2026

Với sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp tiêu biểu như: X&W Creative Brand Ltd, Guangzhou Xurui Plastic Products Co., Ltd, Wuyi Taibao Cup Industry and Trade Co., Ltd, Tianhuihui (Guangzhou) Home Furnishing Co., Ltd, Chaozhou Mingchen Ceramics Co., Ltd, Jieyang Jiedong District Dahong Plastic Co., Ltd. Ở nhóm sản phẩm nổi bật, X&W Creative Brand Ltd dự kiến giới thiệu các mẫu bình giữ nhiệt bản quyền Disney và Chiikawa, bổ sung lựa chọn quà tặng theo xu hướng. Chaozhou Mingchen Ceramics Co., Ltd mang đến các sản phẩm đồ dùng trên bàn ăn sáng tạo với tạo hình Hello Kitty và Crayon Shin-chan, kết hợp công năng sử dụng với thiết kế sinh động. Chaozhou City Yuanheng Metal Products Co., Ltd giới thiệu các dụng cụ nhà bếp bằng thép không gỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng trong gia đình; trong khi Jiangmen City Xinhui Henglong Innovative Housewares Co., Ltd giới thiệu hộp đựng thực phẩm và hộp cơm phục vụ nhu cầu bảo quản, sử dụng thực phẩm hằng ngày.

IGHE 2026 tập trung vào 05 nhóm ngành hàng chính: Đồ dùng nhà bếp, bàn ăn & đồ uống; Đồ gia dụng và trang trí nhà cửa; Sản phẩm làm sạch và lưu trữ; Phụ kiện du lịch và đồ dùng dã ngoại; Quà tặng và vật phẩm quảng cáo. Danh mục trưng bày bao gồm dụng cụ nấu ăn, dụng cụ nhà bếp, bình giữ nhiệt, ly cốc, đồ gốm sứ, sản phẩm trang trí, hàng dệt gia dụng, dụng cụ vệ sinh, giải pháp lưu trữ, vali, phụ kiện du lịch và nhiều dòng quà tặng doanh nghiệp.

Với danh mục sản phẩm đa dạng, triển lãm hướng đến nhiều nhóm khách mua hàng khác nhau, từ hệ thống siêu thị, chuỗi bán lẻ, cửa hàng chuyên doanh, nhà phân phối, nhà bán buôn đến các đơn vị kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử. Đây là cơ hội để doanh nghiệp cập nhật xu hướng sản phẩm, tìm kiếm nhà cung cấp, so sánh mẫu mã và đánh giá các phương án phát triển danh mục hàng hóa phù hợp với nhu cầu thị trường Việt Nam.

Triển lãm dự kiến đón hơn 15.000 lượt khách tham quan chuyên ngành từ Việt Nam và các thị trường quốc tế, tập trung vào các chuỗi bán lẻ, hệ thống siêu thị, sàn thương mại điện tử, nhà nhập khẩu, nhà bán buôn và nhà phân phối khu vực.

Thông qua chương trình B2B Matching, doanh nghiệp tham gia có cơ hội kết nối với những nhà mua hàng có nhu cầu phù hợp với ngành hàng và danh mục sản phẩm. Chương trình VIP Buyer cũng được triển khai nhằm hỗ trợ đón tiếp và nâng cao trải nghiệm cho các khách mua hàng trọng điểm.

Bên cạnh đó, sự hiện diện của các nền tảng thương mại điện tử như Amazon, Shopee và TikTok Shop Vietnam sẽ góp phần mở rộng góc nhìn về hệ sinh thái phân phối hiện đại, tạo thêm cơ hội trao đổi về xu hướng bán lẻ trực tuyến và phương thức tiếp cận người tiêu dùng.

Không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, Triển lãm Quốc tế Đồ gia dụng tại TP. Hồ Chí Minh 2026 hướng đến tạo lập môi trường giao thương trực tiếp, nơi doanh nghiệp có thể giới thiệu năng lực cung ứng, tìm kiếm đối tác phân phối, trao đổi nhu cầu đặt hàng và phát triển quan hệ hợp tác lâu dài.

Với sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất quốc tế cùng mạng lưới khách mua hàng trong nước và khu vực, IGHE 2026 kỳ vọng trở thành điểm kết nối thương mại đáng chú ý của ngành hàng gia dụng tại Việt Nam trong tháng 12/2026.

Năm 2025, Triển lãm IGHE đã ghi nhận những kết quả tích cực với sự tham gia của doanh nghiệp và khách mua hàng đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, thu hút hơn 22.000 lượt khách tham quan chuyên ngành. Sự kiện quy tụ hơn 200 doanh nghiệp với trên 300 gian hàng, giới thiệu hơn 10.000 mẫu sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực gia dụng và quà tặng, cho thấy sức hút ngày càng lớn của triển lãm đối với cộng đồng doanh nghiệp và khách mua hàng quốc tế.