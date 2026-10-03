Cơ hội mở rộng hợp tác Việt Nam-Panama

Sáng 28/7/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thứ trưởng Ngoại giao Panama Carlos A. Hoyos đồng chủ trì Phiên Tham vấn chính trị lần thứ hai Việt Nam - Panama. Ảnh tư liệu: TTXVN

Trong bối cảnh kinh tế quốc tế đang có nhiều biến động, việc tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama không chỉ mang ý nghĩa song phương mà còn mở ra những cơ hội kết nối Việt Nam với khu vực Trung Mỹ và Mỹ Latin, cũng như đưa Panama trở thành điểm đến thuận lợi hơn cho doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình mở rộng thị trường.

Tuy cách xa nhau về địa lý nhưng cùng chia sẻ khát vọng hòa bình, độc lập và phát triển, Việt Nam và Panama thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 28/8/1975, mở ra chặng đường hợp tác đầy ý nghĩa. Sở hữu vị trí chiến lược ở Trung Mỹ, đồng thời kiểm soát Kênh đào Panama, tuyến vận tải biển huyết mạch toàn cầu, Panama là cửa ngõ thương mại và trung tâm logistics hàng đầu của khu vực, đóng vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng hàng hóa.

Panama có nền kinh tế dịch vụ phát triển mạnh dựa trên hệ sinh thái hiện đại về hậu cần, tài chính-ngân hàng, thương mại quốc tế và quản lý vận tải biển. Trong khi đó, Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động của Đông Nam Á, có mạng lưới quan hệ kinh tế rộng khắp và ngày càng hội nhập sâu vào các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Đây là lợi thế để hai nước tăng cường hợp tác về logistics, vận tải biển và chuỗi cung ứng, giúp doanh nghiệp Việt Nam thuận lợi mở rộng hoạt động đầu tư và xuất khẩu hàng hóa sang thị trường châu Mỹ và ngược lại.

Sự bổ trợ đáng kể giữa hai nền kinh tế là cơ sở để Việt Nam và Panama tiếp tục tìm kiếm những động lực mới cho quan hệ hợp tác. Hai nước là hai cửa ngõ kết nối châu Á với Mỹ Latinh, cùng thúc đẩy thương mại, hàng hải, logistics và phát triển bền vững. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư được xem là một trong những trụ cột có nhiều tiềm năng trong quan hệ Việt Nam-Panama.

Với lợi thế về sản xuất và xuất khẩu, Việt Nam có thế mạnh ở các nhóm hàng, như: nông sản, thủy sản, dệt may, da giày, điện tử, máy móc, thiết bị và hàng tiêu dùng. Trong khi đó, Panama có lợi thế về logistics, dịch vụ cảng biển, thương mại quốc tế và vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi cho kết nối các thị trường châu Mỹ. Nằm ở điểm giao thoa giữa Bắc Mỹ và Nam Mỹ, Panama có thể đóng vai trò là điểm kết nối để doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu mở rộng hoạt động sang khu vực Trung Mỹ, Caribe và Mỹ Latin.

Ngược lại, doanh nghiệp Panama có thể tận dụng vị trí của Việt Nam trong ASEAN để tiếp cận thị trường Đông Nam Á, cũng như các cơ hội từ mạng lưới các hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia. Trong hợp tác thương mại và đầu tư, Panama có thể trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa của Việt Nam tại Mỹ Latin, trong khi Việt Nam có thể là điểm tựa của Panama để tiếp cận thị trường ASEAN.

Một trong những điểm tương đồng nổi bật giữa Việt Nam và Panama là hai nước đều có vị trí quan trọng trong mạng lưới hàng hải quốc tế. Panama được biết đến với Kênh đào Panama, tuyến hàng hải có vai trò đặc biệt trong kết nối Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Việt Nam, với đường bờ biển dài và hệ thống cảng biển ngày càng được đầu tư, đang từng bước nâng cao vai trò trong mạng lưới logistics và chuỗi cung ứng khu vực. Đây là cơ sở để hai nước tăng cường trao đổi kinh nghiệm về phát triển cảng biển, dịch vụ logistics, quản lý chuỗi cung ứng, vận tải biển, đào tạo nhân lực hàng hải và chuyển đổi số trong logistics.

Việt Nam và Panama còn có tiềm năng lớn để mở rộng hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực như nông nghiệp, viễn thông, kết cấu hạ tầng, vận tải biển, hàng không, ngân hàng, giáo dục-đào tạo, năng lượng xanh. Hai bên có thể tận dụng tối đa lợi thế từ Kênh đào Panama để làm cầu nối đưa hàng hóa hai nước thâm nhập sâu hơn vào thị trường khu vực Mỹ Latin và châu Á-Thái Bình Dương, bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng quốc tế.

Từ thương mại, đầu tư, logistics, hàng hải đến nông nghiệp, công nghệ, năng lượng xanh, du lịch và giao lưu nhân dân, không gian hợp tác giữa Việt Nam và Panama còn nhiều dư địa để khai thác. Trong bối cảnh châu Á-Thái Bình Dương và Mỹ Latin ngày càng gắn kết về kinh tế, thương mại và chuỗi cung ứng, quan hệ Việt Nam-Panama đang đứng trước những cơ hội mới. Nền tảng hữu nghị được vun đắp nhiều năm qua cùng những lợi thế bổ trợ về địa kinh tế tạo điều kiện để hai nước mở rộng không gian hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả và cùng có lợi.