Cơ hội liên kết sâu rộng với nghệ thuật quốc tế

Hiệp hội Nghệ thuật biểu diễn thế giới do Nhà hát Lớn quốc gia Trung Quốc khởi xướng, hướng tới xây dựng nền tảng giao lưu, kết nối giữa các nhà hát, tổ chức văn hóa, cơ sở đào tạo nghệ thuật và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Hiện hiệp hội có 41 thành viên đến từ 26 quốc gia, vùng lãnh thổ. Việc Nhà hát Hồ Gươm tham gia mạng lưới này mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực nghệ thuật, đào tạo, quản lý và phát triển khán giả.

Rất nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn quy tụ các nghệ sĩ hàng đầu của thế giới được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm.

Nhân dịp này, Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát Lớn quốc gia Trung Quốc cũng ký Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2029, tập trung vào trao đổi nghệ sĩ, đoàn nghệ thuật, đạo diễn, nhạc trưởng, biên đạo và chuyên gia; đồng sản xuất, dàn dựng các chương trình nghệ thuật; đào tạo, trao đổi chuyên môn; chia sẻ kinh nghiệm quản trị, phát triển khán giả, truyền thông - marketing.

Hai bên cũng sẽ nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn và quản lý nhà hát; phát triển các nền tảng số, hoạt động trình chiếu trực tuyến, livestream; đồng thời trao đổi kinh nghiệm về phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo.

Nếu trong những năm đầu hoạt động, Nhà hát Hồ Gươm chủ yếu đưa các đơn vị, nghệ sĩ quốc tế về Việt Nam biểu diễn thì năm 2026, hoạt động đối ngoại nghệ thuật đã có thêm một chiều hướng mới. Cùng với việc gia nhập WAPA, Nhà hát Hồ Gươm ký kết hợp tác với các đơn vị như Nhà hát Opera và Ballet quốc gia Belarus, Nhà hát Lớn quốc gia Trung Quốc…, qua đó tạo thêm điều kiện để nghệ sĩ Việt Nam đến biểu diễn, giao lưu tại những sân khấu lớn trên thế giới.

Sự chuyển dịch này không chỉ mở rộng những cuộc gặp gỡ giữa các nền nghệ thuật, mà còn tạo thêm không gian để nghệ sĩ Việt Nam tiếp cận những phương thức tổ chức, đào tạo và sáng tạo mới.