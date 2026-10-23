Cơ hội hợp tác nâng cao năng lực phòng xét nghiệm

Khách tham quan trao đổi tại khu trưng bày công nghệ của Abu Dhabi Global Health Week 2025. Ảnh: dmg events

Laboratory & Diagnostics Vietnam 2027 sẽ dành trọng tâm cho những yêu cầu nâng cao năng lực xét nghiệm, từ thiết bị, công nghệ đến chất lượng và điều kiện ứng dụng. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 do VEC và dmg events phối hợp tổ chức.​

Tuần lễ gồm 3 triển lãm chuyên ngành diễn ra đồng thời: Global Health Week Vietnam 2027 về hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe; Laboratory & Diagnostics Vietnam 2027 về xét nghiệm và chẩn đoán; BioPharma Vietnam 2027 về dược phẩm và công nghệ sinh học.​

Không gian trưng bày giới thiệu các nhóm giải pháp về thiết bị phòng xét nghiệm, xét nghiệm và chẩn đoán, chẩn đoán phân tử, tự động hóa và hệ thống thông tin xét nghiệm. Các nội dung về quản lý chất lượng, tiêu chuẩn và công nhận năng lực phòng xét nghiệm cũng nằm trong phạm vi triển lãm. Cách tổ chức này giúp bệnh viện và phòng xét nghiệm xem xét công nghệ gắn với yêu cầu vận hành, thay vì đánh giá từng thiết bị riêng lẻ.​

Phần hội nghị cấp cao đón đầu những ưu tiên về lâm sàng, khoa học và chính sách đang định hình tương lai ngành chẩn đoán tại Việt Nam và châu Á, đồng thời đi sâu vào hạ tầng và phát triển nhân lực phòng xét nghiệm, xét nghiệm tại điểm chăm sóc và cộng đồng, quản lý chất lượng, tự động hóa và tích hợp dữ liệu. Những chủ đề này đưa các câu hỏi về công suất, chất lượng và nhân lực vào cùng chương trình trao đổi giữa người quản lý, người làm chuyên môn và doanh nghiệp công nghệ.​

Kỹ thuật viên thao tác mẫu trên hệ thống xét nghiệm trong bệnh viện. Ảnh minh họa: Shutterstock​​

Khu vực Đổi mới Công nghệ Chẩn đoán (Diagnostics Innovation Zone) tập trung vào chẩn đoán phân tử, xét nghiệm tại điểm chăm sóc (POCT) và hệ thống phòng xét nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Bên cạnh giới thiệu giải pháp, khu vực này hướng tới kết nối các đơn vị phát triển công nghệ với nguồn vốn và đối tác lâm sàng cần thiết để mở rộng ứng dụng. Đây là bước kết nối giữa một công nghệ mới và những điều kiện để công nghệ ấy được sử dụng trong thực tế.​

Lãnh đạo bệnh viện và phòng xét nghiệm có thể đối chiếu giải pháp với nhu cầu cụ thể: khâu nào cần rút ngắn thời gian, công việc nào có thể tự động hóa, đội ngũ cần được đào tạo thêm những gì. Trao đổi trực tiếp với nhà cung cấp giúp làm rõ phạm vi triển khai và những điều kiện cần chuẩn bị trước khi đầu tư.

Doanh nghiệp tham dự có cơ hội hiểu nhu cầu từ chính người sử dụng và người quyết định đầu tư. Một giải pháp cần được làm rõ không chỉ ở thông số kỹ thuật, mà còn ở khả năng xử lý lượng mẫu thực tế, kết nối với hệ thống hiện có và hỗ trợ đội ngũ vận hành. Những trao đổi này là cơ sở để nhà cung cấp đề xuất phương án phù hợp, đồng thời tìm đối tác trong nước bổ sung năng lực triển khai.

Việc đặt Laboratory & Diagnostics Vietnam 2027 cạnh hai triển lãm về hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe và dược phẩm, công nghệ sinh học cũng mở thêm cơ hội kết nối ngoài phạm vi phòng xét nghiệm. Doanh nghiệp có thể tìm đối tác về y tế số, tích hợp dữ liệu và dịch vụ chuyên môn, trong khi bệnh viện xem xét giải pháp xét nghiệm gắn với hoạt động chăm sóc sức khỏe tổng thể.

Đằng sau một mẫu xét nghiệm là một người đang chờ thông tin về sức khỏe của mình. Kết nối công nghệ quốc tế với nhu cầu của phòng xét nghiệm Việt Nam vì thế không chỉ mở ra cơ hội hợp tác, mà còn hướng tới những kết quả kịp thời, đáng tin và hữu ích hơn cho người được chăm sóc.

Thông tin chi tiết và đăng ký gian hàng tại website của từng triển lãm: Laboratory & Diagnostics Vietnam 2027: http://www.laboratoryandiagnostics-vietnam.com Global Health Week Vietnam 2027: https://www.globalhealthweek-vietnam.com/ BioPharma Vietnam 2027: https://biopharma-vietnam.com/