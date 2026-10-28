Ngày 27-10, Thủ tướng Đức Friedrich Merz bắt đầu chuyến công du châu Á 5 ngày với điểm dừng chân đầu tiên tại Singapore, sau đó tới Nhật Bản và Hàn Quốc.

Cùng thời điểm, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier có chuyến thăm tới Trung Quốc. Tờ Deutsche Welle (Đức) nhận định, các động thái này thể hiện mục tiêu thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế của Berlin trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng, đe dọa đến các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo thông báo của Chính phủ Đức, đây là chuyến công du châu Á thứ ba của Thủ tướng Friedrich Merz trong năm 2026, sau các chuyến thăm Ấn Độ và Trung Quốc hồi đầu năm.

Nếu chuyến thăm Ấn Độ trước đó tập trung khai thác tiềm năng một thị trường quy mô lớn, thì chuyến đi lần này hướng tới củng cố liên kết với ba nền kinh tế sở hữu trình độ công nghệ cao, năng lực sản xuất tiên tiến.

Theo lịch trình, ngày 27-10, tại Singapore, ông Friedrich Merz hội đàm với Thủ tướng Lawrence Wong, gặp Tổng thống Tharman Shanmugaratnam và phát biểu tại Singapore Lecture - diễn đàn uy tín hàng đầu của Singapore.

Ngày 28-10, ông Friedrich Merz gặp Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, dự Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp Đức - Nhật Bản.

Ngày 29 và 30-10, Thủ tướng Đức gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tại Seoul, dự Hội nghị châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 19 của doanh nghiệp Đức và thăm Khu phi quân sự tại biên giới liên Triều.

Tháp tùng Thủ tướng Đức là đoàn 30 lãnh đạo tập đoàn hàng đầu trong các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ, quốc phòng và năng lượng, cho thấy Berlin muốn có những cơ hội hợp tác cụ thể.

Đức cùng Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc đều ủng hộ thương mại mở dựa trên luật lệ, đồng thời hướng tới nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế và bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng.

Đối với nền kinh tế dựa nhiều vào công nghiệp chế tạo như Đức, việc tăng kết nối với các trung tâm công nghệ châu Á, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo.