Cơ hội học nghề cho lao động vùng dân tộc thiểu số

Đến lớp để chăm vườn tốt hơn

Gia đình anh Y Ruyn Byã (SN 1996, buôn Kla, xã Ea Kly, Đắk Lắk) có khoảng 1.000 cây cà phê, trồng xen khoảng 200 cây sầu riêng. Vườn cà phê được bố anh gây dựng từ nhiều năm trước, nay tiếp tục được gia đình chăm sóc.

Anh Y Ruyn Byã cho hay, qua sự giới thiệu của trưởng buôn, anh biết đến lớp học nghề trồng, chăm sóc cà phê tổ chức tại địa phương và đăng ký tham gia. Có sẵn vườn cây, anh có thể liên hệ nội dung được hướng dẫn với công việc hằng ngày, đồng thời mang những vướng mắc trong sản xuất đến trao đổi tại lớp.

Nhu cầu của anh cũng là điều nhiều người trồng cà phê quan tâm khi đến lớp. Kinh nghiệm tích lũy qua các vụ sản xuất cần được bổ sung bằng kiến thức kỹ thuật, giúp người làm vườn hiểu rõ hơn tình trạng cây và lựa chọn cách chăm sóc phù hợp.

Cùng tham gia lớp học, anh Y Miăk Byã (SN 1987) cho biết, gia đình có hơn 1ha cà phê, trồng được hơn 4 năm và năm nay thu bói lần đầu. Khi vườn cây bắt đầu cho thu hoạch, việc cân đối giữa khai thác và chăm sóc để duy trì sức cây trở thành vấn đề anh quan tâm.

Lớp trồng cà phê do UBND xã Ea Kly tổ chức có 70 học viên/2 lớp, đều là người dân tộc thiểu số thuộc các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Có người lớn tuổi, có lao động trẻ, song tất cả đều đang trồng cà phê. Mỗi người có điều kiện canh tác, kinh nghiệm khác nhau, tạo thêm cơ hội trao đổi từ thực tế sản xuất.

Với người đã làm vườn nhiều năm, việc học giúp đối chiếu, bổ sung cách làm quen thuộc. Với lao động trẻ, kiến thức được hướng dẫn là nền tảng để chủ động hơn khi đảm nhận công việc của gia đình. Điểm chung là người học đều có diện tích sản xuất để vận dụng sau khóa học.

Việc tổ chức lớp tại địa phương còn giúp giảm thời gian đi lại, thuận tiện hơn khi cân đối giữa học tập và lao động. Với những hộ sống dựa vào nông nghiệp, đây là điều kiện thiết thực bởi công việc trên vườn vẫn cần được duy trì trong thời gian theo học.

Đưa chính sách đến gần người học

Tại xã Ea Kly, UBND xã phối hợp với Trường Cao đẳng Buôn Ma Thuột và các đơn vị đào tạo triển khai các lớp nghề, hướng đến nhu cầu của lao động địa phương. Việc lựa chọn nghề trồng, chăm sóc cà phê gắn với công việc hiện có của học viên, giúp nội dung đào tạo có địa chỉ ứng dụng cụ thể.

Hoạt động đào tạo nghề gắn với Tiểu dự án 3 về phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đối với lao động đang sản xuất nông nghiệp, cơ hội học nghề giúp bổ sung kỹ năng để làm tốt hơn công việc đang đảm nhận. Từ những thao tác trên vườn, người học từng bước nâng cao khả năng theo dõi, chăm sóc cây và chủ động xử lý các vấn đề trong sản xuất.

Để người dân tiếp cận được lớp học, sự kết nối từ thôn, buôn có vai trò quan trọng. Trưởng buôn gần dân, hiểu điều kiện của từng hộ nên có thể giới thiệu thông tin đến người có nhu cầu, đồng thời phản ánh những trở ngại ảnh hưởng đến việc tham gia.

Ông Nguyễn Văn Quang, phụ trách Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Kly cho biết, thành viên lớp học có nhiều độ tuổi, kinh nghiệm sản xuất và khả năng tiếp thu khác nhau. Vì vậy, nội dung đào tạo cần dễ hiểu, gắn với thực hành và dành thời gian để học viên trao đổi những vấn đề từ vườn cây của gia đình.

Sự phối hợp giữa địa phương, thôn, buôn và đơn vị đào tạo cần được duy trì trong suốt khóa học. Khi người dân được giải đáp kịp thời, việc học sẽ thuận lợi hơn và nội dung hướng dẫn cũng sát với nhu cầu thực tế.

Với 70 học viên lớp trồng cà phê, nơi vận dụng kiến thức trước hết là vườn cây của mỗi gia đình. Từ diện tích lâu năm của anh Y Ruyn Byã đến vườn vừa thu bói của anh Y Miăk Byã, mỗi người có một nhu cầu cụ thể. Đáp ứng được những nhu cầu ấy sẽ giúp hoạt động đào tạo nghề mang lại giá trị thiết thực, hỗ trợ người lao động chăm lo sinh kế.

Bên cạnh các lớp nghề trồng cà phê, UBND xã Ea Kly đã và đang tổ chức 3 lớp trang điểm tại các thôn, buôn trên địa bàn. Các lớp nghề thu hút hàng trăm người đồng bào dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo và có hoàn cảnh khó khăn tham gia học tập. Thời gian tới, địa phương dự kiến mở lớp nghề trồng và chăm sóc sầu riêng, đáp ứng nhu cầu bổ sung kỹ thuật của nhiều hộ đang trồng loại cây này trên địa bàn.