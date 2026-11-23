HLV Park Hang Seo được người hâm mộ kỳ vọng sẽ trở lại dẫn dắt tuyển Việt Nam nếu HLV Kim Sang Sik không thể ký hợp đồng mới. Tuy nhiên, khả năng này thực sự rất khó xảy ra, khi ông Park đang có công việc tại Thái Lan.

Sau những thành công vang dội cùng bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo vẫn là cái tên nhận được tình cảm đặc biệt từ người hâm mộ. Bởi vậy, khi tương lai của tuyển Việt Nam xuất hiện dấu hỏi trên băng ghế huấn luyện, nhà cầm quân người Hàn Quốc lại được nhắc đến như một lựa chọn đáng chờ đợi.

Hợp đồng mới của HLV Kim Sang Sik vẫn chưa được xác định, mở ra những đồn đoán về tương lai ghế nóng tuyển Việt Nam. Liệu HLV Park Hang Seo có cơ hội trở lại dẫn dắt đội tuyển?

HLV Park từng tạo nên giai đoạn thành công rực rỡ cho bóng đá Việt Nam. Ông đưa U23 Việt Nam vào chung kết U23 châu Á 2018, cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và tạo ra những dấu ấn đáng nhớ ở các giải đấu lớn. Những thành công ấy khiến người hâm mộ luôn mong muốn có ngày ông trở lại, nhất là trong bối cảnh tuyển Việt Nam cần một HLV đủ uy tín và khả năng tạo ra sức bật mới.

Kịch bản HLV Kim Sang Sik không ký hợp đồng mới có thể khiến kỳ vọng về cuộc tái hợp với ông Park tăng lên. Đây là điều dễ hiểu, vì người hâm mộ vẫn tin nhà cầm quân từng đưa bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới có thể tạo ra những giá trị đặc biệt nếu trở lại. Tuy nhiên, mong muốn của khán giả chưa đồng nghĩa với khả năng thực tế.

HLV Park Hang Seo đang làm việc tại Thái Lan. Việc ông lựa chọn bóng đá Thái Lan cho thấy nhà cầm quân người Hàn Quốc có hướng đi riêng, thay vì trở lại với tuyển Việt Nam. Một cuộc tái hợp vào lúc này sẽ không đơn giản, ông Park cần cân nhắc công việc hiện tại, kế hoạch chuyên môn cũng như những mục tiêu đang theo đuổi.

Vì vậy, cơ hội HLV Park Hang Seo trở lại dẫn dắt tuyển Việt Nam thực sự rất khó xảy ra. Ông Park là cái tên được người hâm mộ yêu mến, có sức nặng lớn mỗi khi nhắc đến tương lai đội tuyển, nhưng điều tốt nhất vẫn là HLV Kim Sang Sik tiếp tục dẫn dắt tuyển Việt Nam.