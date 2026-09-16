Cơ hội đổi nghề ổn định, người dân sẽ không kinh doanh thịt chó mèo

Tại Hội nghị tập huấn chuyển đổi sinh kế bền vững lần thứ 5 do Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội phối hợp Tổ chức Soi Dog Foundation và Doanh nghiệp xã hội Truyền thông thay đổi hành vi hướng tới phát triển bền vững Việt Nam (SBCC Vietnam) tổ chức ngày 16/9, ông Faizan Jalil cho rằng, sự kiên trì đồng hành của chính quyền và các đơn vị thực hiện đã góp phần thay đổi cuộc sống của từng gia đình, đặt nền móng cho một mô hình điểm mang tầm khu vực về phòng, phòng chống bệnh dại gắn liền với phát triển kinh tế bền vững, thông qua việc từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt chó, mèo.

Ông Faizan Jalil, Quản lý cấp cao Tổ chức Soi Dog Foundation.

Điểm nhấn nổi bật của Hội nghị lần này là phần trình diễn và thực hành nghề được diễn ra trực tiếp. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp từ các chuyên gia ẩm thực và pha chế, các hộ dân đã được thị phạm, tự tay chế biến các món ăn, đồ uống đang bán chạy, phổ biến trên thị trường. Hoạt động trải nghiệm này đã giúp bà con cảm nhận rõ tính khả thi của các mô hình kinh doanh mới trước khi quyết định đăng ký tham gia.

Theo ông Ngô Đình Loát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thuỷ sản và Thú y Hà Nội, hiện nay, thị trường tiêu thụ thịt chó, mèo vẫn tồn tại ở nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội, với 586 cơ sở kinh doanh thịt chó mèo.

Trong thời gian tới, Hà Nội tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh thịt chó, mèo, kiểm soát nguồn gốc, đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm và phù hợp với định hướng văn minh đô thị. “Kịp thời, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để hình thành hoặc tái phát các điểm giết mổ trái phép. Bên cạnh đó, cần có giải pháp hỗ trợ phù hợp, tạo sinh kế bền vững cho các cơ sở kinh doanh”, ông Ngô Đình Loát cho biết.

Tại Hội nghị, đại diện Soi Dog Foundation đã chia sẻ kinh nghiệm vận hành thực tế từ các mô hình chuyển đổi thành công trên thế giới, trong khi SBCC Vietnam trực tiếp hướng dẫn quy trình đăng ký tham gia Chương trình chuyển đổi sinh kế cùng các khóa học nghề tiếp theo.

Bên cạnh các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng nghề mới và kết nối thị trường, Ban Tổ chức còn công bố gói hỗ trợ nguồn lực khởi nghiệp ban đầu đợt 1 cho 5 hộ kinh doanh tích cực học tập; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xét duyệt cho 5 hộ tiếp theo để kịp thời trao tặng trong tháng 10 và tháng 11/2026. Toàn bộ chi phí chuyên gia, đào tạo và vật tư thực hành đều do Dự án tài trợ.

Ông Nguyễn Văn Hùng, từng là chủ cơ sở kinh doanh thịt chó, mèo tại phường Tây Mỗ (Hà Nội), nay đã chuyển sang kinh doanh bia và đồ uống (hình phải).

Là một trong những hộ tích cực tham gia Chương trình, ông Nguyễn Văn Hùng, từng là chủ cơ sở kinh doanh thịt chó, mèo tại phường Tây Mỗ, nay đã chuyển sang kinh doanh bia và đồ uống chia sẻ: “Địa điểm kinh doanh của tôi không nằm ở khu trung tâm, thời gian đầu chuyển hướng gặp không ít khó khăn. May mắn nhờ có Dự án đồng hành, tôi được tham gia đầy đủ các lớp học từ bán hàng online, chế biến món ăn và pha chế đồ uống”, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết.

Những kiến thức thực tế này đã giúp cơ sở kinh doanh mới của ông Nguyễn Văn Hùng biết cách ứng dụng công nghệ để phát triển kinh doanh và thu hút thêm nhiều khách hàng mới mà không bị phụ thuộc quá nhiều vào mặt bằng.

Được UBND TP Hà Nội phê duyệt ngày 24/7/2025, đến nay, dự án đã đạt nhiều kết quả tích cực với 28 cơ sở dừng hoạt động và 25 cơ sở đăng ký chuyển đổi mô hình kinh doanh. Theo ông Ngô Đình Loát, kết quả trên cho thấy ngày càng nhiều hộ kinh doanh chủ động dừng hoạt động và đăng ký chuyển đổi. Chi cục Chăn nuôi, Thuỷ sản và Thú y Hà Nội khuyến khích các hộ còn lại mạnh dạn tham gia chương trình, tận dụng tối đa các lớp tập huấn và gói hỗ trợ đang triển khai”.

Được sự hướng dẫn trực tiếp từ các chuyên gia ẩm thực và pha chế, một số hộ dân đã được thị phạm, tự tay chế biến các món ăn, đồ uống đang bán chạy, phổ biến trên thị trường.

“Chuyển đổi sinh kế là hành trình bắt đầu từ thực tiễn. Qua một số kỳ tập huấn và các lớp dạy nghề, chúng tôi nhận ra sự chủ động chỉ đến khi bà con được tự tay làm, tự mình trải nghiệm. Đó cũng là nền tảng bền vững cho công tác phòng, chống bệnh dại theo hướng tiếp cận Một sức khỏe (One Health), nơi sức khỏe con người, vật nuôi và sinh kế luôn gắn liền, không thể tách rời”, bà Bùi Thị Duyên, Giám đốc SBCC Vietnam cho biết.

Thời gian tới, dự án trên sẽ tiếp tục đồng hành, mở rộng các hoạt động đào tạo nghề và trao các gói hỗ trợ đợt 1, đợt 2 cho các chủ cơ sở từng kinh doanh thịt chó mèo. Qua đó, đóng góp tích cực vào Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại, hướng tới mục tiêu không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.