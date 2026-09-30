Cơ hội đi tiếp trong tầm tay của tuyển Việt Nam

Pakistan rõ ràng không phải thử thách quá lớn nếu đặt cạnh Thái Lan hay Philippines. Pakistan đã thua Thái Lan 0-4 trong trận ra quân, qua đó bộc lộ khoảng cách đáng kể về chất lượng đội hình cũng như khả năng tổ chức lối chơi.

Đáng chú ý hơn, Pakistan tiếp tục cho thấy sự hạn chế khi đối đầu Philippines. Họ từng bị dẫn trước hai bàn nhưng phải rất nỗ lực mới có thể gỡ hòa 2-2. Kết quả này phần nào cho thấy Pakistan có tinh thần chiến đấu, nhưng cũng phơi bày điểm yếu trong khả năng kiểm soát trận đấu khi gặp sức ép.

Sau thất bại 0-2 trước Thái Lan, tuyển Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội giành quyền vào trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 khi đối thủ chỉ là Pakistan. Ảnh: FAT

Với tuyển Việt Nam, đây là cơ hội để sửa sai sau trận thua Thái Lan. Thầy trò HLV Kim Sang Sik chắc chắn còn nhiều điều phải cải thiện, đặc biệt ở khả năng tạo ra cơ hội và chuyển hóa những tình huống tấn công thành bàn thắng. Tuy nhiên, xét trên tương quan lực lượng, Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn Pakistan.

Điều quan trọng là tuyển Việt Nam không cần phải làm điều gì quá đặc biệt. Một trận đấu chắc chắn, kiểm soát tốt thế trận và tận dụng hiệu quả các cơ hội có thể giúp đội bóng của HLV Kim Sang Sik hoàn thành mục tiêu.

Sự vắng mặt của Nguyễn Xuân Son vẫn là tổn thất đáng kể. Tiền đạo nhập tịch này từng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tấn công của tuyển Việt Nam, nhưng việc anh sớm chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 buộc HLV Kim Sang Sik phải tìm phương án khác. Trận gặp Pakistan vì thế cũng là cơ hội để những cái tên còn lại chứng minh khả năng.

Sau trận thua Thái Lan, tuyển Việt Nam cần nhanh chóng đứng dậy. Chuỗi 27 trận bất bại đã khép lại, nhưng giải đấu chưa kết thúc. Mục tiêu trước mắt là giành ít nhất một điểm trước Pakistan để hướng tới trận tranh hạng ba ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Với những gì Pakistan đã thể hiện qua hai trận đấu, cơ hội đi tiếp đang nằm trong tầm tay tuyển Việt Nam. Vấn đề còn lại là thầy trò HLV Kim Sang Sik có thể biến lợi thế về thực lực thành một màn trình diễn đủ thuyết phục hay không.