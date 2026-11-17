Thi công trên công trình Trung tâm Hội nghị phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2026. Ảnh: TTXVN phát

Việt Nam với chủ trương thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao hợp tác cởi mở, bao trùm và dựa trên luật lệ đang đóng góp tích cực vào duy trì vai trò, sức sống của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Việc đăng cai APEC năm 2027 cũng mở ra nhiều cơ hội để Việt Nam nâng cao vị thế quốc tế, thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực và đóng góp vào định hình chương trình nghị sự của diễn đàn. Đây là nhận định của Giáo sư Thành Hán Bình, Viện trưởng điều hành Viện Nghiên cứu Khu vực và Quốc gia, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam thuộc Đại học Công nghiệp Chiết Giang (Trung Quốc), trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Trung Quốc về vai trò của Việt Nam trong hợp tác APEC và triển vọng Năm APEC Việt Nam 2027.

Đánh giá về những đóng góp của Việt Nam trong thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, thương mại tự do, hợp tác kinh tế số, chuyển đổi xanh và tăng trưởng bền vững, Giáo sư Thành Hán Bình cho rằng Việt Nam là quốc gia kiên trì chủ nghĩa đa phương, theo đuổi quan điểm cởi mở và bao trùm. Đây cũng là những yếu tố gắn liền với quá trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Theo ông, Việt Nam có nền kinh tế hướng ngoại, trong đó ngoại thương giữ vai trò chủ đạo, do đó dễ chịu tác động trước những biến động của kinh tế thế giới.

Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam kiên định thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, lấy các cơ chế đa phương và luật lệ làm nền tảng để tăng cường hợp tác với các nước có ý nghĩa quan trọng. Giáo sư Thành Hán Bình nhận định những thành quả phát triển của Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế và không phải là kết quả ngẫu nhiên. Ông cho rằng việc kiên trì chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy hợp tác trên cơ sở các quy tắc chung đã góp phần tạo điều kiện cho Việt Nam ứng phó với những tác động từ bên ngoài, đồng thời đóng góp vào sự ổn định và phát triển của kinh tế khu vực.

Đề cập đến Năm APEC Việt Nam 2027, ông cho biết Việt Nam đang tích cực chuẩn bị và xác định những định hướng hợp tác gắn với một châu Á - Thái Bình Dương cởi mở, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng. Theo ông, những định hướng này không chỉ phục vụ lợi ích phát triển của Việt Nam mà còn thể hiện đóng góp của nước này đối với hợp tác giữa các nền kinh tế trong khu vực.

Về những cơ hội khi đăng cai APEC năm 2027, Giáo sư Thành Hán Bình cho rằng Việt Nam sẽ có thêm điều kiện nâng cao vị thế quốc tế, thúc đẩy giao lưu nhân dân, phát triển du lịch và mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại với các đối tác. Trước hết, việc tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC sẽ tạo cơ hội để cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về một Việt Nam tự tin, đang cải cách, phát triển và thịnh vượng.

Đây là dịp để Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước, con người và những thành tựu phát triển, qua đó nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, sự kiện cũng có thể tạo động lực thúc đẩy giao lưu nhân dân và du lịch. Đánh giá việc Việt Nam lựa chọn Phú Quốc làm địa điểm tổ chức các hoạt động APEC là một điểm nhấn đáng chú ý, ông cho rằng địa danh này có sức hấp dẫn đối với du khách quốc tế. Việc đăng cai sự kiện có thể góp phần thu hút thêm khách nước ngoài, thúc đẩy phát triển du lịch và các ngành dịch vụ liên quan.

Thi công công trình Trung tâm Hội nghị phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Một cơ hội khác là thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại thông qua các cơ chế hợp tác được thiết lập hoặc tăng cường trong khuôn khổ APEC. Với đặc điểm là nền kinh tế hướng ngoại, dựa nhiều vào sản xuất, chế biến và thương mại, Việt Nam có thể tận dụng các cơ chế thuận lợi hóa thương mại, giảm thuế quan và mở rộng kết nối kinh tế để thúc đẩy quan hệ với các đối tác.

Giáo sư Thành Hán Bình cũng lưu ý việc đăng cai APEC có thể tạo động lực cải thiện cơ sở hạ tầng tại địa phương tổ chức sự kiện, từ giao thông, đường sắt đô thị đến chỉnh trang môi trường và nâng cao chất lượng dịch vụ. Những cải thiện này không chỉ phục vụ công tác tổ chức hội nghị mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động đi lại, sinh hoạt và phát triển du lịch.

Về việc là nước tiếp nối Trung Quốc tổ chức APEC, Giáo sư Thành Hán Bình cho rằng Trung Quốc mong muốn những nội dung như kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI) và ổn định chuỗi cung ứng tiếp tục được đưa vào chương trình nghị sự của APEC trong năm 2027, tránh tình trạng các ưu tiên hợp tác bị gián đoạn khi chuyển giao vai trò chủ nhà giữa các nền kinh tế.

Ông cho rằng bên cạnh việc duy trì các định hướng chung, APEC cần thúc đẩy những nền tảng hợp tác thiết thực, tránh dừng lại ở các tuyên bố và khẩu hiệu. Các nền kinh tế cần tăng cường hành động cụ thể, đổi mới cơ chế hợp tác và xem xét thiết lập những cơ chế mới nhằm duy trì hoạt động phối hợp, qua đó tạo điều kiện để các chương trình hợp tác mang lại kết quả thực chất.

Một nội dung khác được ông đề cập là phối hợp xây dựng các quy tắc và cơ chế thương mại, trong đó có thương mại toàn cầu, thương mại khu vực và các cơ chế thuận lợi hóa, giảm thuế quan. Theo ông, Trung Quốc và Việt Nam có thể tăng cường phối hợp trong lĩnh vực này, cùng thúc đẩy những chương trình nghị sự có lợi cho phát triển, góp phần thúc đẩy kinh tế khu vực và kinh tế toàn cầu.

Nhấn mạnh ý nghĩa của hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, Giáo sư Thành Hán Bình cho rằng hai nước là láng giềng gần gũi, đồng thời có những điểm tương đồng về định hướng phát triển. Vì vậy, hai bên có điều kiện tăng cường phối hợp, phát huy vai trò trong các cơ chế đa phương và cùng ứng phó với những bất định của kinh tế thế giới. Theo ông, hai nước cần kiên trì quan điểm lấy người dân làm trung tâm, hướng tới mục tiêu phát triển và nâng cao đời sống nhân dân.

Đây cũng là cơ sở để Việt Nam và Trung Quốc tăng cường trao đổi, phối hợp trong quá trình chuẩn bị và tổ chức APEC 2027, góp phần thúc đẩy hợp tác khu vực theo hướng thiết thực, hiệu quả. Giáo sư Thành Hán Bình bày tỏ kỳ vọng Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy các chương trình nghị sự có tính kế thừa, đồng thời mở rộng những cơ chế hợp tác cụ thể, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho Hội nghị Cấp cao APEC 2027 đạt được những kết quả thiết thực.