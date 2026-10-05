Cơ hội để ngành du lịch mở rộng thị trường

Những con số trên được Cục Thống kê vừa công bố cuối tuần qua. Đáng chú ý, trong tổng số khách quốc tế đến Việt Nam, 83,2% đi bằng đường hàng không, 15,4% bằng đường bộ và 1,4% bằng đường biển. Cơ cấu này cho thấy hàng không quốc tế tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.

Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu danh sách thị trường gửi khách đến Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026, lần lượt đạt 3,9 triệu và 3 triệu lượt. Hai thị trường này chiếm gần 40% tổng lượng khách quốc tế, giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu khách nhờ lợi thế về quy mô, khoảng cách địa lý và mạng lưới kết nối hàng không.

Sau Trung Quốc và Hàn Quốc, Nga đứng thứ ba với khoảng 1,1 triệu lượt - là thị trường nguồn lớn nhất tại châu Âu. Thị trường Đài Loan (Trung Quốc) đứng thứ tư với 964 nghìn lượt; Mỹ đứng thứ năm với 764 nghìn lượt. Trong nhóm 10 thị trường lớn nhất còn có Campuchia với 688 nghìn lượt, Nhật Bản 674 nghìn lượt, Philippines 523 nghìn lượt, Ấn Độ 505 nghìn lượt và Úc 485 nghìn lượt.

Xét theo khu vực, khách quốc tế từ châu Âu tăng trưởng cao nhất với 55,0%, châu Á tăng 7,6%, châu Úc tăng 21,0%, châu Mỹ tăng 20,0% và châu Phi tăng 29,4%. Việc tăng trưởng đồng thời tại nhiều khu vực giúp Việt Nam đa dạng hóa nguồn khách, nâng cao khả năng chống chịu của ngành và mở rộng dư địa tăng trưởng.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ liên tục của các thị trường châu Âu từ đầu năm 2026 đến nay là tín hiệu tích cực cho thấy hiệu quả khai thác phân khúc thị trường chất lượng, lưu trú dài ngày, chi tiêu cao, với sự ưu tiên dành cho các sản phẩm văn hóa, di sản, thiên nhiên, ẩm thực, nghỉ dưỡng và trải nghiệm sâu.

Đà tăng trưởng của du lịch Việt Nam càng đáng chú ý trong bối cảnh du lịch quốc tế và khu vực vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất định như rủi ro địa chính trị, khó khăn kinh tế thế giới, sự gia tăng chi phí vận tải và năng lượng, cạnh tranh giữa các điểm đến và sự thay đổi nhanh trong nhu cầu của du khách.

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), trong 6 tháng đầu năm 2026, du lịch quốc tế toàn cầu ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn 0,4%. Bối cảnh bất lợi khiến tổ chức này đã hạ dự báo tăng trưởng khách quốc tế toàn cầu năm 2026 xuống mức 1%-2%, thấp hơn mức dự báo 3%-4% được đưa ra hồi tháng 1/2026.

Trong tình hình đó, việc ngành du lịch Việt Nam duy trì tăng trưởng hai con số trong 9 tháng năm 2026 cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến đang được củng cố trên nền tảng an toàn, ổn định của điểm đến, sự chủ động đa dạng hóa thị trường của du lịch Việt Nam, sự đa dạng về sản phẩm, kết nối hàng không thuận lợi và năng lực cung ứng ngày càng được cải thiện.

Theo báo cáo mới công bố cuối tháng 9 vừa qua của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), Chỉ số năng lực phát triển du lịch Việt Nam (TTDI) năm 2026 đạt 4,15 điểm, tăng 6,3% so với năm 2024 - mức cao thứ 2 toàn cầu, giúp Việt Nam tăng 7 bậc, vươn lên xếp hạng 52 trên thế giới.

17,7 triệu lượt khách sau 9 tháng phản ánh một thị trường đang mở rộng về quy mô, đa dạng hơn về nguồn khách và đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực tạo giá trị của điểm đến. Những kết quả đáng mừng này cho thấy ngành du lịch đang từng bước chuyển sang nâng cao năng lực phát triển theo chiều sâu, chú trọng vào chất lượng, sự bền vững trong tăng trưởng là yếu tố quan trọng hàng đầu. Đây là nền tảng để Việt Nam không chỉ tăng số lượng khách mà còn hướng tới tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu, chất lượng trải nghiệm và giá trị gia tăng từ du lịch.