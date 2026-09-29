Cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác công nghệ tại Đức

Ông Alexander Schonl, Giám đốc điều hành, Nhà sáng lập kiêm Cố vấn cấp cao về Microsoft Dynamics 365 Business Central tại công ty Solid Scale Solutions, trụ sở tại bang Bavaria (Đức). (Ảnh: TTXVN phát)

Việt Nam có những nền tảng quan trọng để phát triển công nghệ, từ nguồn nhân lực STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) đến kinh nghiệm cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Đức, để tạo ra giá trị công nghệ cao hơn, doanh nghiệp Việt Nam cần tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị, từ thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật theo yêu cầu sang chủ động tham gia giải quyết bài toán kinh doanh của khách hàng.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Đức, ông Alexander Schonl - Giám đốc điều hành, Nhà sáng lập kiêm Cố vấn cấp cao về Microsoft Dynamics 365 Business Central thuộc công ty Solid Scale Solutions, trụ sở tại bang Bavaria (Bayern), cho biết Đức có nền tảng doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển mạnh, đang đẩy nhanh chuyển đổi số và ngày càng có nhu cầu kết nối các hoạt động kinh doanh trên nền tảng số. Trong khi đó, nước này đang thiếu gần 80.000 chuyên gia công nghệ thông tin, tạo thêm nhu cầu về nguồn nhân lực vừa am hiểu công nghệ, vừa nắm vững các quy trình kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, ông Alexander Schonl cho rằng Việt Nam có thể phát huy những lợi thế sẵn có để tham gia sâu hơn vào các hoạt động công nghệ của doanh nghiệp Đức. Với kinh nghiệm nhiều năm hợp tác với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ, ông nhận thấy Việt Nam có nguồn nhân lực STEM dồi dào, ngày càng phát triển và đã có nhiều kinh nghiệm cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho khách hàng quốc tế.

Bên cạnh nền tảng kỹ thuật, ông nhấn mạnh đến yếu tố văn hóa và sự tin cậy lẫn nhau giữa hai nước. Quan hệ kinh tế Việt Nam-Đức đã được bồi đắp qua nhiều thập kỷ, thể hiện qua quan hệ thương mại,sự hiện diện ngày càng sâu rộng của các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam và cộng đồng người Việt ngày càng lớn mạnh tại Đức.

Đáng chú ý, ông Alexander Schonl dẫn thống kê giáo dục của Đức, cho biết trong năm học 2013-2014, khoảng 64% học sinh gốc Việt theo học tại các trường chuyên (Gymnasium), so với khoảng 47% học sinh Đức.

Theo ông, đây là nền tảng con người quan trọng, bởi các quan hệ đối tác công nghệ chiến lược đều dựa trên trí tuệ và sự tin tưởng lẫn nhau.

Thực tế cho thấy các doanh nghiệp Đức hiện không chỉ hợp tác với đội ngũ Việt Nam trong những công việc gia công phần mềm đơn giản mà còn trong kỹ thuật phần mềm, phát triển sản phẩm và các công việc công nghệ phức tạp hơn.

Từ nền tảng đó, ông nhận định vấn đề hiện nay không còn là Việt Nam có đủ năng lực kỹ thuật hay không, mà là làm thế nào để doanh nghiệp Việt Nam tiến xa hơn trong chuỗi giá trị. Thay vì chỉ nhận một nhiệm vụ phát triển cụ thể và bàn giao sản phẩm, doanh nghiệp cần hiểu hoạt động của khách hàng, cùng xác định vấn đề, xây dựng giải pháp và từng bước chịu trách nhiệm về kết quả.

Từ góc nhìn của doanh nghiệp Đức, ông cho rằng khách hàng không đơn thuần tìm kiếm thêm lập trình viên mà cần một đối tác có chuyên môn kỹ thuật, hiểu biết về kinh doanh, chắc chắn về mặt pháp lý, coi trọng tiêu chuẩn an ninh mạng, giao tiếp minh bạch và có khả năng xây dựng quan hệ lâu dài. Điều này đặc biệt rõ trong các dự án triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), khi công nghệ gắn trực tiếp với những hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp.

Cho rằng năng lực kỹ thuật là điều kiện cần nhưng chưa đủ, chuyên gia Đức gợi ý để tiếp cận sâu hơn thị trường Đức, doanh nghiệp Việt Nam cần hiểu khách hàng, yêu cầu tuân thủ và đặc thù từng ngành, đồng thời nâng cao năng lực tư vấn và giao tiếp. Tiếng Anh có thể là ngôn ngữ làm việc chung, song việc sử dụng được tiếng Đức là lợi thế trong các vị trí thường xuyên tư vấn và tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.

Một hướng đi thiết thực là tăng cường các dự án đồng tư vấn, trong đó chuyên gia Việt Nam làm việc cùng chuyên gia Đức để vừa triển khai dự án, vừa tích lũy kinh nghiệm thực tế. Theo ông, cách làm này hiệu quả hơn so với đào tạo lý thuyết hoặc làm việc hoàn toàn từ xa, đặc biệt khi chênh lệch múi giờ làm hạn chế khung giờ làm việc chung.

Ông Alexander Schonl nhận định đây cũng là quá trình hợp tác hai chiều. Trong khi doanh nghiệp Việt Nam cần hiểu sâu hơn về thị trường Đức, doanh nghiệp Đức cũng cần tăng cường hiểu biết về môi trường kinh doanh và văn hóa Việt Nam.

Trên cơ sở đó, doanh nghiệp Việt Nam có thể kết hợp năng lực công nghệ trong nước với khả năng kết nối khách hàng tại Đức, từng bước chuyển từ cung cấp nhân lực sang xây dựng quan hệ đối tác công nghệ, cùng tham gia giải quyết các bài toán của doanh nghiệp./.