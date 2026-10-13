Cơ hội để doanh nghiệp Việt dẫn dắt chuỗi giá trị

Tuy nhiên, cơ hội chỉ trở thành động lực tăng trưởng khi doanh nghiệp (DN) tự nâng cao năng lực, đầu tư công nghệ, xây dựng chuỗi giá trị và theo đuổi trách nhiệm xã hội.

PHÓNG VIÊN: Với góc nhìn của một doanh nhân nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, ông cảm nhận thế nào về thông điệp này?

- Ông VŨ MẠNH HÙNG: Điểm quan trọng nhất của Nghị quyết 68 là sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy đối với kinh tế tư nhân: Không chỉ nhìn nhận DN tư nhân ở góc độ đóng góp GDP, tạo việc làm hay đóng góp ngân sách, mà còn đặt DN tư nhân vào vị trí lực lượng tiên phong đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây là một thông điệp rất lớn đối với cộng đồng DN. Khi Nhà nước đặt niềm tin vào DN tư nhân, thì DN cũng phải tự đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chính mình.

Nghị quyết 68 mở ra một "không gian phát triển" mới, nhưng không có nghĩa Nhà nước làm thay DN. Chính DN phải chứng minh năng lực bằng thực lực, công nghệ, năng suất, chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh. Đặc biệt, với DN nông nghiệp, tôi cho rằng đây là thời điểm phải thay đổi rất mạnh. Không thể tiếp tục tư duy sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết, phụ thuộc vào thương lái và thị trường ngắn hạn.

Vậy theo ông cơ hội lớn nhất cho DN tư nhân là gì?

- Thứ nhất là cơ hội về thể chế. Khi môi trường kinh doanh được cải thiện, quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng được coi trọng hơn, DN có thêm niềm tin để đầu tư dài hạn. Thứ hai là cơ hội tiếp cận nguồn lực vốn, đất đai, công nghệ, nhân lực, dữ liệu và thị trường. Thứ ba, quan trọng nhất, đó là cơ hội để hình thành những DN Việt có khả năng dẫn dắt chuỗi giá trị.

Nông nghiệp là lĩnh vực rất cần những DN như vậy. Một hộ nông dân không thể tự mình đầu tư nhà máy chế biến, hệ thống logistics, công nghệ truy xuất nguồn gốc hay xây dựng thương hiệu. Nhưng DN có thể đứng ra tổ chức chuỗi, kết nối nông dân với hợp tác xã, nhà khoa học, ngân hàng, nhà phân phối và thị trường quốc tế.

Do đó, Nghị quyết 68 không chỉ tạo cơ hội để DN tư nhân lớn lên về quy mô, mà còn tạo điều kiện để DN đóng vai trò "nhạc trưởng" trong các chuỗi giá trị.

Hùng Nhơn là DN tiên phong theo đuổi mô hình chuỗi nông nghiệp khép kín. Vậy đâu là lý do thúc đẩy ông chọn hướng đi này?

- Nông nghiệp là một lĩnh vực đặc biệt. Nếu chỉ nhìn vào một khâu riêng lẻ rất khó tạo ra giá trị bền vững. Ví dụ, nếu chỉ làm chăn nuôi thì DN phải đối mặt với rất nhiều biến động về giá, con giống, thức ăn, dịch bệnh và đầu ra. Nhưng nếu xây dựng được chuỗi, từ con giống, thức ăn chăn nuôi, trang trại, chế biến đến thị trường thì DN có thể kiểm soát tốt hơn. Đó là lý do Hùng Nhơn lựa chọn phát triển theo chuỗi.

Chúng tôi hợp tác với De Heus (Hà Lan) và hàng loạt tập đoàn châu Âu cũng xuất phát từ tư duy đó. Đơn cử, De Heus có thế mạnh về dinh dưỡng vật nuôi, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế; còn Hùng Nhơn có kinh nghiệm thị trường, quỹ đất, hệ thống trang trại và khả năng tổ chức sản xuất trong nước.

Ông Vũ Mạnh Hùng (áo xanh) và các chuyên gia đến từ châu Âu trong chuyến khảo sát tại một dự án chăn nuôi

Khi hai bên kết hợp, chúng tôi có thể tạo ra một chuỗi giá trị hoàn chỉnh hơn. Tôi cho rằng liên kết không đơn thuần là hợp tác kinh doanh. Quan trọng hơn, đó là cách để DN Việt tiếp cận công nghệ và phương pháp quản trị hiện đại.

Xu thế hiện nay là "nông nghiệp xanh, bền vững", Hùng Nhơn cụ thể hóa như thế nào?

- Nông nghiệp bền vững không phải là một khẩu hiệu. Nó phải được đo bằng những kết quả cụ thể. Trước hết là hiệu quả sử dụng tài nguyên. Chúng ta phải sử dụng đất, nước và năng lượng một cách tiết kiệm hơn.

Thứ hai, kiểm soát môi trường và giảm phát thải. Một trang trại hiện đại không chỉ quan tâm đến năng suất mà phải quan tâm đến xử lý chất thải, kiểm soát mùi, sử dụng năng lượng và an toàn sinh học.

Thứ ba là an toàn thực phẩm. Người tiêu dùng không chỉ đòi hỏi sản phẩm chất lượng mà còn muốn biết được nơi sản xuất, nguyên liệu gì, có truy xuất được nguồn gốc hay không.

Cuối cùng là sinh kế của nông dân. Nếu một mô hình nông nghiệp hiện đại nhưng nông dân không được hưởng lợi, mô hình đó chưa thể gọi là bền vững. Chúng tôi xác định phải tạo ra một hệ sinh thái trong đó DN, người chăn nuôi, hợp tác xã và các đối tác cùng có lợi. Khi nông dân có thu nhập ổn định, DN có vùng nguyên liệu ổn định và thị trường có sản phẩm chất lượng, lúc đó chuỗi giá trị mới thực sự bền vững.

Vì sao trong chiến lược của Hùng Nhơn và De Heus chọn Tây Ninh là nơi sản xuất?

- Tây Ninh có rất nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, đặc biệt là vị trí địa lý, quỹ đất và khả năng kết nối với TPHCM và thị trường trong khu vực. Chúng tôi nhìn Tây Ninh không chỉ là nơi đặt một vài dự án riêng lẻ, mà hướng tới xây dựng một hệ sinh thái nông nghiệp.

Mới đây, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh năm 2026, Hùng Nhơn và De Heus đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác cho giai đoạn 2026-2036 với chuỗi 13 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 18.300 tỷ đồng (tương đương 700 triệu USD), hướng đến tổng doanh thu đạt 2 tỷ USD mỗi năm.

Tuy nhiên, điều chúng tôi quan tâm không chỉ là quy mô vốn. Quan trọng hơn sau khi các dự án hoàn thành, sẽ là một chuỗi liên kết từ sản xuất giống, thức ăn, chăn nuôi, chế biến đến xuất khẩu. Nếu làm được điều đó, giá trị tạo ra cho địa phương sẽ lớn hơn rất nhiều so với một dự án đơn lẻ.

Xin cảm ơn ông!