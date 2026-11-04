Cơ hội đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu

Hiệp định thương mại tự do EFTA mở ra những cơ hội giao thương và đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp tại Đà Nẵng. Trong ảnh: Furama Resort là một trong những đơn vị có nhiều hợp tác với đối tác nước ngoài. Ảnh minh họa

Thêm nhiều cơ hội

Ông Phạm Bắc Bình, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng cho rằng, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA có biên độ cam kết toàn diện, chuyên sâu, bao trùm nhiều lĩnh vực quan trọng như thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, mua sắm chính phủ, cạnh tranh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, giải quyết tranh chấp, thương mại và phát triển bền vững.

Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) gồm 4 nước Thụy Sỹ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein. Hiện nay, Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường EFTA các mặt hàng như thủy sản, giày dép, dệt may, máy móc thiết bị, điện tử và linh kiện. Ngược lại, nhập khẩu từ EFTA các sản phẩm như máy móc, thiết bị công nghiệp, hóa chất, dược phẩm và nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Hợp tác đầu tư giữa hai bên cũng ngày càng được mở rộng. Nhiều tập đoàn và nhà đầu tư lớn của EFTA đã hiện diện và hoạt động hiệu quả tại Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp, thực phẩm, dược phẩm, năng lượng và công nghệ. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư từ EFTA cũng đang có kế hoạch hợp tác, đầu tư nhiều dự án lớn tại Việt Nam trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, logistics, cơ khí chính xác…

Khẳng định cộng đồng doanh nghiệp trẻ thành phố rất tích cực đón nhận sự kiện Việt Nam chính thức thông qua Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA, ông Nguyễn Hồng Cương, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng cho rằng, đây là hiệp định có ý nghĩa quan trọng cả về kinh tế lẫn chiến lược đối ngoại.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, cạnh tranh chiến lược và xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, việc mở rộng hợp tác với Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein giúp Việt Nam đa dạng hóa thị trường, giảm phụ thuộc vào một số đối tác truyền thống và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA được kỳ vọng mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Đà Nẵng đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu. TRONG ẢNH: Hoạt động vận tải tại cảng quốc tế Chu Lai. Ảnh: Hà Quang

Hiệp định mở ra cơ hội thu hút đầu tư, tiếp cận công nghệ tiên tiến, phương thức quản trị hiện đại và tham gia sâu hơn chuỗi giá trị toàn cầu. Đối với Đà Nẵng, hiệp định là cơ hội để mở rộng kết nối quốc tế, phát huy lợi thế về thương mại, dịch vụ và logistics, thu hút nguồn lực chất lượng cao, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương.

Chủ động đổi mới, hội nhập

Theo ông Nguyễn Hồng Cương, giá trị lớn nhất của hiệp định không chỉ nằm ở việc mở cửa thị trường, mà còn ở động lực thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới, nâng cao tiêu chuẩn và phát triển bền vững. Riêng đối với cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng, hiệp định tạo ra cơ hội trên 3 phương diện chính, bao gồm:

(1) Mở rộng thị trường và nhu cầu logistics. Khi giao thương Việt Nam - EFTA phát triển, nhu cầu vận chuyển hàng hóa, giao nhận, kho bãi và quản lý chuỗi cung ứng có thể gia tăng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vận tải tham gia sâu hơn hoạt động thương mại quốc tế.

(2) Thúc đẩy hiện đại hóa phương tiện và công nghệ. Doanh nghiệp có thêm động lực tìm kiếm cơ hội hợp tác, tiếp cận công nghệ quản lý đội xe, phương tiện tiết kiệm năng lượng, giải pháp số và dịch vụ kỹ thuật hiện đại, từ đó giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

(3) Góp phần giúp cộng đồng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Khi những yêu cầu về chất lượng dịch vụ, hiệu quả vận hành, môi trường và quản trị ngày càng khắt khe sẽ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi xanh, chuyên nghiệp hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

“Về phía trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng, chúng tôi sẽ tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp vận tải, logistics, sản xuất và xuất nhập khẩu; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ. Thông điệp được đưa ra ở đây đó là doanh nghiệp không nên chỉ chờ đợi cơ hội từ hội nhập, mà phải chủ động đổi mới để biến cơ hội thành doanh thu, năng suất và giá trị gia tăng thực chất”, ông Cương chia sẻ.

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA được kỳ vọng mở cơ hội cho doanh nghiệp Đà Nãng đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu. TRONG ẢNH: Hoạt động vận tải tại cảng quốc tế Chu Lai. Ảnh: Hà Quang

Ở lĩnh vực du lịch - khách sạn, ông Nguyễn Đức Quỳnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch, Chủ tịch Chi hội Khách sạn Đà Nẵng cho rằng, hiệp định có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái cấu trúc. Hiệp định không chỉ góp phần đa dạng hóa thị trường, giảm sự phụ thuộc vào các đối tác thương mại truyền thống mà còn mở ra cơ hội tiếp cận những nền kinh tế có thu nhập cao, tiềm lực tài chính mạnh, công nghệ và trình độ quản trị tiên tiến.

“Các quốc gia EFTA có mức sống cao, phù hợp với những sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch văn hóa, di sản, golf, chăm sóc sức khỏe và du lịch bền vững. Đà Nẵng cần có chiến lược xúc tiến riêng cho từng thị trường, phối hợp với các hãng hàng không, cơ quan ngoại giao và doanh nghiệp lữ hành để gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách. Chúng ta cũng cần quan tâm đến việc thu hút nguồn lực để nâng cấp chất lượng các cơ sở du lịch hiện hữu, hướng đến phát triển xanh và bền vững. Điều cốt lõi cuối cùng đó là gia tăng cơ hội hợp tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao. Đây là lĩnh vực mà Hội khách sạn Đà Nẵng chúng tôi đã có những hoạt động hợp tác thực tiễn với Thụy Sĩ”, ông Quỳnh nói.

Từ kinh nghiệm hợp tác với đối tác Thụy Sĩ, ông Quỳnh cho rằng Đà Nẵng cần chuyển từ xúc tiến du lịch đơn thuần sang xúc tiến tổng hợp về thương mại, đầu tư, du lịch và đào tạo nguồn nhân lực, tận dụng tốt hơn các mối quan hệ hợp tác quốc tế. Điều quan trọng không chỉ là thu hút thêm bao nhiêu du khách hay bao nhiêu dự án đầu tư, mà là những giá trị gia tăng, tri thức, công nghệ và năng lực cạnh tranh lâu dài mà các quan hệ hợp tác quốc tế mang lại cho Đà Nẵng và ngành du lịch Việt Nam.