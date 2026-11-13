Cơ hội cuối cùng để cứu Madam Pang

King’s Cup 2026 trên sân nhà Sisaket trở thành cơ hội quan trọng để bà tìm kiếm một dấu mốc tích cực giữa áp lực thành tích ngày càng lớn. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để bà có danh hiệu cùng tuyển Thái Lan trong năm nay.

Madam Pang đang đứng trước một giải đấu có ý nghĩa đặc biệt. King’s Cup 2026 không chỉ là sân chơi để tuyển Thái Lan hướng đến chức vô địch, mà còn là cơ hội để Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) tìm kiếm danh hiệu trong bối cảnh bóng đá nước này liên tục nhận những kết quả không như kỳ vọng.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 2/2024, Madam Pang nhận được nhiều kỳ vọng nhờ uy tín, tiềm lực tài chính và những mối quan hệ trong bóng đá. Bà từng tạo ra sự phấn khích lớn khi tiếp quản FAT, với tham vọng đưa bóng đá Thái Lan trở lại vị thế hàng đầu Đông Nam Á. Tuy nhiên, thành tích trên sân cỏ lại chưa đáp ứng được kỳ vọng ấy.

Bóng đá Thái Lan liên tiếp gây thất vọng, còn Madam Pang vẫn chưa có danh hiệu lớn kể từ khi ngồi ghế Chủ tịch FAT. Ảnh: FAT

Theo thống kê được Saostar đề cập, bóng đá Thái Lan đã nhiều lần lỡ hẹn với danh hiệu trong nhiệm kỳ của Madam Pang. Những thất bại ở các trận chung kết, đặc biệt trước các đối thủ trong khu vực, khiến áp lực dành cho người đứng đầu FAT ngày càng tăng. Vấn đề không còn nằm ở một trận thua riêng lẻ, mà là câu hỏi về hiệu quả của cả quá trình điều hành và định hướng phát triển bóng đá Thái Lan.

Thất bại của U23 Thái Lan tại giải U23 Gia Lai - VTV Cup 2026 càng khiến bức tranh thêm ảm đạm. Đội bóng xứ chùa vàng thua U23 Việt Nam 0-3 trong trận ra quân, sau đó tiếp tục nhận thất bại 1-2 trước U23 Qatar. Hai trận thua liên tiếp khiến U23 Thái Lan không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch, đồng thời phơi bày những hạn chế trong quá trình chuẩn bị và chất lượng thi đấu của lứa cầu thủ kế cận.

Đáng chú ý, thất bại trước U23 Việt Nam mang đến sức ép không nhỏ bởi đây là đối thủ cạnh tranh trực tiếp vị thế bóng đá trong khu vực. Trong khi Việt Nam đang cho thấy sự ổn định ở các cấp độ đội tuyển, Thái Lan lại phải đối diện với những câu hỏi về khả năng duy trì sức mạnh và xây dựng lực lượng kế thừa.

Trong bối cảnh đó, King’s Cup lần thứ 52 trở thành giải đấu được người hâm mộ Thái Lan đặc biệt quan tâm. Đây là sân chơi truyền thống có lịch sử lâu đời, đồng thời là cơ hội để tuyển quốc gia tìm lại cảm giác chiến thắng và mang đến niềm vui cho khán giả nhà.

Madam Pang có thêm lý do để kỳ vọng khi giải đấu được tổ chức tại tỉnh Sisaket. Sự kiện này mang ý nghĩa đặc biệt với Supachok Sarachat, cầu thủ sinh ra tại địa phương. Tiền vệ tuyển Thái Lan bày tỏ niềm hạnh phúc khi lần đầu có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu trên quê hương. Sự hiện diện của những cầu thủ được người hâm mộ yêu mến cũng giúp King’s Cup có thêm sức hút.

HLV Anthony Hudson khẳng định mục tiêu của tuyển Thái Lan là khởi đầu mạnh mẽ trước Brunei để giành quyền vào chung kết. Nhà cầm quân người Anh thừa nhận áp lực khi thi đấu trên sân nhà là điều bình thường, bởi người hâm mộ luôn mong muốn đội tuyển thể hiện sức mạnh và giành chiến thắng. Ông xem đó là động lực tích cực để các cầu thủ nỗ lực hơn.

Tuyển Thái Lan hiện đứng thứ 93 trên bảng xếp hạng FIFA, cao hơn đáng kể so với Brunei, đội xếp thứ 196. Dù vậy, HLV Hudson nhấn mạnh không có trận đấu nào ở cấp độ đội tuyển quốc gia là dễ dàng. Thái Lan cần thể hiện đúng năng lực nếu muốn tiến vào chung kết và hướng đến chức vô địch.

King’s Cup 2026 có bốn đội tham dự gồm Thái Lan, Oman, Tajikistan và Brunei. Chủ nhà Thái Lan gặp Brunei lúc 19h30 ngày 14/11, trong khi Oman đối đầu Tajikistan lúc 16h00 cùng ngày. Hai đội thắng sẽ gặp nhau ở trận chung kết ngày 17/11.

Với Madam Pang, một chức vô địch King’s Cup sẽ là điểm sáng quan trọng sau chuỗi kết quả không như mong đợi. Tuy nhiên, danh hiệu này không thể tự động xóa đi những vấn đề mà bóng đá Thái Lan đang đối mặt. Người hâm mộ cần nhiều hơn một chiếc cúp, khi muốn thấy đội tuyển tiến bộ, các cấp độ trẻ có sự kế thừa và nền bóng đá vận hành hiệu quả.