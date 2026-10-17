Cơ hội cuối cùng để cứu Madam Pang

Liên tiếp nếm trái đắng ở những trận chung kết, Madam Pang đang chịu áp lực lớn khi bóng đá Thái Lan chưa thể tìm lại vị thế thống trị khu vực. King’s Cup 2026 có thể trở thành cơ hội để bà giành danh hiệu đáng chú ý đầu tiên trong nhiệm kỳ chủ tịch FAT, qua đó giảm bớt sức ép từ những thất bại liên tiếp.

Bóng đá Thái Lan đã trải qua nhiều kết quả không như kỳ vọng dưới thời Madam Pang. Đội tuyển quốc gia liên tiếp thất bại ở những trận chung kết lớn, trong đó có AFF Cup 2024, AFF Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026. Những lần lỡ hẹn với chức vô địch khiến áp lực thành tích ngày càng đè nặng lên người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT).

Madam Pang chịu áp lực lớn về thành tích. Ảnh: FAT

Trong bối cảnh đó, King’s Cup lần thứ 52 trở thành giải đấu quan trọng với Madam Pang. Đây là cơ hội để tuyển Thái Lan hướng tới danh hiệu trên sân nhà, đồng thời giúp bà có thêm điểm tựa trước những câu hỏi về hiệu quả của nhiệm kỳ lãnh đạo bóng đá nước này.

Đáng chú ý, đối thủ của tuyển Thái Lan tại King’s Cup năm nay không quá mạnh về thứ hạng FIFA. Oman hiện đứng thứ 81 thế giới, Tajikistan xếp hạng 100, trong khi Brunei đứng thứ 196 sau khi được mời thay Bahrain rút lui. Xét trên bảng xếp hạng, Brunei là đối thủ có khoảng cách đáng kể so với tuyển Thái Lan và hai đội khách mời còn lại.

Việc Brunei góp mặt xuất phát từ tình huống Bahrain rút lui sát thời điểm tổ chức, buộc FAT phải tìm phương án thay thế. Dù vậy, sự xuất hiện của đội tuyển xếp hạng 196 thế giới càng khiến King’s Cup trở thành cơ hội mà tuyển Thái Lan cần tận dụng, nhất là khi giải đấu được tổ chức trên sân nhà.

Với Madam Pang, một chức vô địch lúc này có ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ của một giải giao hữu. Sau những thất bại ở các trận chung kết, chiến thắng tại King’s Cup có thể giúp bà tạo ra dấu ấn tích cực, xoa dịu sự thất vọng của người hâm mộ và giảm bớt áp lực thành tích.

Tuy nhiên, cơ hội thuận lợi cũng đi kèm sức ép lớn. Khi các đối thủ không được đánh giá quá cao, tuyển Thái Lan sẽ khó có nhiều lý do để biện minh nếu tiếp tục lỡ hẹn với chức vô địch. Với Madam Pang, King’s Cup 2026 vì thế không chỉ là một giải đấu, mà còn là cơ hội để bóng đá Thái Lan tìm kiếm danh hiệu và giúp nhiệm kỳ của bà có thêm điểm sáng sau chuỗi thất bại đáng thất vọng.