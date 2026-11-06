Cơ hội của SHB Đà Nẵng

SHB Đà Nẵng (bên trái) được chờ đợi duy trì phong độ cao, giành chiến thắng trước Đồng Nai để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Đối thủ gặp khủng hoảng

Đội bóng Đồng Nai cảm nhận sự khốc liệt trong mùa giải đầu tiên thăng hạng lên V-League từ giải hạng Nhất. Trải qua 6 vòng đấu, đoàn quân của Huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng vẫn chưa chiến thắng, chỉ có vỏn vẹn 1 điểm và chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng. Đáng ngại hơn, họ chưa ghi nổi bàn thắng nào, trong khi để thua 11 bàn.

Sau các trận thua liên tiếp, Huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng chủ động nộp đơn xin từ chức nhưng ban lãnh đạo Đồng Nai không chấp nhận đề nghị này và tiếp tục đặt niềm tin vào nhà cầm quân.

Ở vòng 6 trước Hải Phòng, ông Thắng và các học trò một lần nữa “lực bất tòng tâm” nhìn đội nhà thua 0-1. Kết quả thi đấu này khiến Đồng Nai trở thành một trong những đội có khởi đầu tệ nhất lịch sử V-League. Ở cuối bảng xếp hạng, Đồng Nai đối mặt nhiều áp lực trong trận đấu với SHB Đà Nẵng.

So với mặt bằng chung của V-League, Đồng Nai sở hữu đội hình không đến nỗi nào với Công Phượng, Hữu Tuấn, Tấn Sinh, Văn Khoa, Milos Vulic, Ivan Andrei và Andrija Majdevac.

Dù vậy, lối đá của đội chủ sân Bình Phước bộc lộ điểm yếu lớn trong việc giữ cự ly đội hình khi đối thủ chuyển đổi trạng thái hoặc đổi hướng tấn công nhanh. Khoảng trống thường xuyên xuất hiện giữa vị trí của trung vệ và hậu vệ biên, trong khi tuyến tiền vệ hỗ trợ chưa đủ nhanh sau khi để mất bóng.

Đội bóng cũng gặp bế tắc trong khâu tổ chức lên bóng, quá phụ thuộc vào các đường triển khai trực diện thiếu sự hỗ trợ từ tuyến hai, dẫn đến việc các ngoại binh ở tuyến trên đói bóng và chưa có bàn thắng nào sau 6 vòng đấu.

Chờ SHB Đà Nẵng tấn công

Ngoài tinh thần quyết tâm của cả tập thể, 2 chiến thắng của SHB Đà Nẵng trước Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh ghi dấu ấn chiến thuật của Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn. Ông xây dựng lối đá phòng ngự chặt, phản công nhanh hợp lý.

Những tín hiệu tích cực nhiều khả năng được đội phát huy, tuy nhiên, trước đối thủ đang khủng hoảng như Đồng Nai, việc tấn công phủ đầu cũng cần được ban huấn luyện tính đến. SHB Đà Nẵng cần khai thác điểm yếu trong phòng ngự của đối thủ để ghi bàn. Đây cũng là điều người hâm mộ chờ đợi.

Anh Nguyễn Tấn Thuận, thành viên Hội Cổ động viên SHB Đà Nẵng cho rằng: “Đội cần tổ chức tấn công, ghi bàn và nối dài niềm vui chiến thắng. Đây là thời điểm tốt để SHB Đà Nẵng phát huy sức mạnh và tinh thần đoàn kết để tích lũy điểm số, tạo bước đà thuận lợi hơn cho cuộc đua đường dài phía trước”.

So với trận thắng Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đội hình của SHB Đà Nẵng trong chuyến làm khách trước Đồng Nai dự kiến không có nhiều thay đổi. Thủ môn Đỗ Sỹ Huy đang có phong độ cao, là chốt chặn đáng tin cậy trong khung thành. Các cầu thủ Việt Hoàng, Ngọc Hiệp, Văn Sơn, Yvo, Hồng Phúc, Bryan Ly, Matias, Nguyên Hoàng, Ivan Saponjic nhiều khả năng được Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn trao cơ hội.

Lopez trở lại với thể trạng tốt trong hiệp 2 trận đấu trước, có thể ra sân ngay từ đầu tại vòng đấu này. Sự góp mặt của Lopez được chờ đợi giúp SHB Đà Nẵng kiểm soát tốt tuyến giữa. Bên cạnh đó, sự xông xáo và khéo léo của cầu thủ này có thể hỗ trợ tốt cho Ivan Saponjic trên hàng công. Trước Đồng Nai, Ivan Saponjic vẫn là niềm kỳ vọng ghi bàn lớn nhất của SHB Đà Nẵng.

Theo Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn, sau trận đấu với Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đội duy trì guồng quay tập luyện nghiêm túc nhằm chuẩn bị tốt nhất cho màn chạm trán Đồng Nai. Bên cạnh chuyên môn, ban huấn luyện yêu cầu các cầu thủ giữ sự tập trung cao nhất.

Đồng Nai đối mặt khó khăn nhưng có lợi thế sân nhà. Từng thành viên trong ban huấn luyện và cầu thủ SHB Đà Nẵng sẽ nỗ lực hết sức để đạt kết quả tốt nhất.