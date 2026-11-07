Cơ hội của người lao động

Thị trường việc làm và những cơ hội (Bài 2):

Hội thi Công nhân giỏi năm 2026 tại Công ty TNHH S&H Vina.

Chủ động nâng cao năng lực, sáng tạo

Gắn bó với Công ty TNHH S&H Vina (xã Ngọc Trạo) từ những ngày đầu nhà máy thành lập năm 2015, chị Đỗ Thị Huyền, chủ nhiệm Xưởng 3, là một trong những tấm gương tiêu biểu cho tinh thần làm việc nhiệt huyết, trách nhiệm của người lao động. Chị là tác giả của sáng kiến “Lắp thêm cữ kim loại giữ nẹp, loại bỏ thao tác căn chỉnh”, một giải pháp thiết thực giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm cho toàn xưởng. Không chỉ gương mẫu trong lao động sản xuất, chị còn tích cực tham gia các phong trào công đoàn.

Những người lao động như chị Huyền là động lực để Công ty TNHH S&H Vina - một doanh nghiệp FDI hoạt động trong lĩnh vực may mặc, xác định: Tuyển dụng đủ số lượng chỉ là điều kiện cần; chăm lo đời sống, thu nhập, môi trường làm việc và cơ hội thăng tiến cho công nhân mới là điều kiện đủ để phát triển bền vững.

Chị Bùi Thị Hồng Hiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH S&H Vina chia sẻ: “Công đoàn công ty thường xuyên phối hợp với chuyên môn phát động các phong trào thi đua như hội thi công nhân giỏi, thi tay nghề, thợ may giỏi, khuyến khích đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sắp xếp chuyền may hợp lý để tiết kiệm nguyên vật liệu và giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi. Qua đó, người lao động được ghi nhận đóng góp và cải thiện thu nhập. Do nhu cầu sử dụng lao động trong ngành may mặc tương đối lớn, doanh nghiệp mong muốn tỉnh và địa phương tiếp tục hỗ trợ kết nối cung - cầu lao động thông qua các trung tâm dịch vụ việc làm, các phiên giao dịch việc làm, đồng thời phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề để cung ứng nguồn lao động có tay nghề”.

Không chỉ ngành may mặc, Khu Kinh tế Nghi Sơn cũng đang mở ra nhiều cơ hội việc làm đòi hỏi trình độ cao. Với vị trí địa lý thuận lợi, nằm trên các trục giao thông huyết mạch, có cảng biển nước sâu và quỹ đất lớn, Nghi Sơn đã thu hút nhiều dự án động lực quy mô lớn như Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, các nhà máy nhiệt điện cùng nhiều dự án công nghiệp chế biến, chế tạo. Điển hình là Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 thuộc Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2, dự án FDI trị giá khoảng 2,8 tỷ USD do Tập đoàn KEPCO (Hàn Quốc), Tập đoàn Marubeni và Tập đoàn Tohoku (Nhật Bản) đầu tư, hiện tạo việc làm cho 325 cán bộ, nhân viên, trong đó có 11 quản lý, chuyên gia, kỹ sư nước ngoài làm việc cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam.

Ông Michael W. Savidge, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, cho biết: Rào cản lớn nhất hiện nay là ngôn ngữ, đặc biệt đối với đội ngũ kỹ thuật viên. Để khắc phục khó khăn này, nhà máy đã triển khai các chương trình tiếng Anh và tổ chức chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật giữa các nhân sự. Theo ông Michael W. Savidge, kỹ sư và công nhân Việt Nam cần chủ động thích nghi, liên tục học hỏi và tự nâng cấp bản thân để đủ năng lực đảm nhận các vị trí cao hơn. Về phía các chuyên gia nước ngoài, họ luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm tích lũy được, bởi trong một tập thể, từng nhân viên tốt thì cả đội ngũ mới phát triển mạnh mẽ.

Theo đánh giá của cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực lao động - việc làm thì Thanh Hóa có nhiều cơ hội việc làm, nhưng để nắm bắt được cơ hội, mỗi người lao động cần chuẩn bị năng lực và chủ động tiếp cận thị trường. Người lao động, nhất là lao động trẻ cần chủ động học nghề, nâng cao kỹ năng và lựa chọn việc làm trên cơ sở thông tin đầy đủ, với tầm nhìn lâu dài. Trước hết, mỗi người cần có một nghề hoặc một năng lực chuyên môn đủ vững. Cùng với kỹ năng nghề là ý thức kỷ luật, tác phong làm việc, khả năng hợp tác, kỹ năng số và tinh thần sẵn sàng học hỏi. Với những vị trí có yêu cầu, ngoại ngữ sẽ mở rộng đáng kể cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp.

“Cầu nối” đưa thông tin việc làm đến người lao động

Để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng tăng cao của các doanh nghiệp, từ may mặc đến các tập đoàn công nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh, Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa (Sở Nội vụ Thanh Hóa) đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, đóng vai trò “cầu nối” giữa người lao động và doanh nghiệp.

Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa tổ chức phiên giao dịch việc làm kết nối sinh viên, người lao động với các doanh nghiệp.

Ông Lê Văn Trường, Trưởng phòng Dự báo - Thông tin thị trường lao động (Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa), cho biết: “Từ đầu năm 2026 đến nay, trung tâm đã chủ trì tổ chức 13 phiên giao dịch việc làm, 10 hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm; thu hút gần 7.000 sinh viên, người lao động và 144 lượt doanh nghiệp tham gia tuyển dụng. Thông qua tư vấn trực tiếp, người lao động không chỉ có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực và điều kiện gia đình mà còn được định hướng nghề nghiệp sớm, có thêm căn cứ thực tế để lựa chọn học nghề hay xây dựng lộ trình phát triển bản thân. Về phía doanh nghiệp, đây cũng là dịp quan trọng để trực tiếp gặp gỡ, phỏng vấn và đánh giá ứng viên”.

Bên cạnh các phiên giao dịch cố định, trung tâm còn tăng cường tổ chức các sàn giao dịch việc làm lưu động, hội nghị tư vấn trực tiếp tại các địa phương và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đây là kênh giúp thanh niên, người lao động chưa có việc làm hoặc muốn chuyển đổi nghề nghiệp tiếp cận thông tin tuyển dụng ngay tại địa phương.

Trung tâm cũng đẩy mạnh chuyển đổi số bằng việc mở rộng kênh thông tin trên nền tảng số, mạng xã hội, trang thông tin điện tử và hướng dẫn người lao động, doanh nghiệp đăng ký, khai thác dữ liệu trên Sàn giao dịch việc làm quốc gia (vieclam.gov.vn). Việc số hóa giúp người lao động dễ dàng tra cứu cơ hội mọi lúc, mọi nơi, giảm tối đa rào cản địa lý và chi phí đi lại, đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp cận đông đảo ứng viên tiềm năng.

Tìm kiếm một công việc phù hợp không chỉ dừng lại ở bài toán thu nhập, mà còn là cách để mỗi người lao động khẳng định giá trị bản thân. Khi doanh nghiệp biết coi trọng nguồn nhân lực, các cơ quan chức năng làm tốt vai trò cầu nối thông tin và bản thân người lao động chủ động thích ứng với yêu cầu mới, Thanh Hóa sẽ tiếp tục là “đất lành” giữ chân những bàn tay, khối óc tâm huyết, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.