Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 13/11, tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã điễn ra đối thoại Việt-Trung với chủ đề “Cùng thảo luận về tương lai: Cơ hội cho Trung Quốc và Việt Nam trong việc xây dựng một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương”. Sự kiện có sự tham dự của các chuyên gia, học giả hàng đầu của Trung Quốc và Việt Nam.

Sự kiện diễn ra ngay trước thềm Hội nghị không chính thức các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33, dự kiến tổ chức tại Thâm Quyến trong hai ngày 18-19/11. Đây là dịp để các chuyên gia, đại diện truyền thông và doanh nghiệp hai nước trao đổi thẳng thắn, chuyên sâu về những vấn đề cùng quan tâm, qua đó thúc đẩy đồng thuận và đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của giới nghiên cứu và truyền thông Trung Quốc - Việt Nam vào sự phát triển của cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương.

Tại đối thoại, các chuyên gia, học giả hai nước tập trung trao đổi về tiến trình hiện đại hóa kiểu Trung Quốc và sự phát triển gắn kết giữa Việt Nam và Trung Quốc; thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong kỷ nguyên mới; tăng cường kết nối các hành lang kinh tế và hợp tác chuỗi công nghiệp xuyên biên giới. Các đại biểu cũng thảo luận về bối cảnh mới, thực trạng thương mại song phương, đầu tư, kết nối và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong tiến trình xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương.

Ông Trần Diêu, Phó Hiệu trưởng, Viện trưởng Viện nghiên cứu Khu vực và Quốc gia (Trung tâm nghiên cứu ASEAN), Trường Đại học Công nghiệp Chiết Giang, phát biểu tại Đối thoại. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc

Phát biểu khai mạc đối thoại, ông Trần Diêu (Chen Yao), Phó Hiệu trưởng, Viện trưởng Viện nghiên cứu Khu vực và Quốc gia (Trung tâm nghiên cứu ASEAN), Trường Đại học Công nghiệp Chiết Giang cho biết, với tư cách là nước chủ nhà năm 2026, Trung Quốc đã xác định chủ đề cho nhiệm kỳ chủ tịch APEC là “Xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng”, cùng chương trình nghị sự tập trung vào ba lĩnh vực ưu tiên then chốt: cởi mở, đổi mới sáng tạo và hợp tác. Trong khi đó, năm tới, Việt Nam sẽ tiếp nối vai trò chủ nhà của Năm APEC 2027. Sự “tiếp nối” giữa các nước chủ nhà này đã tạo nên mối liên kết chặt chẽ chưa từng có giữa trách nhiệm và cơ hội mà cả Trung Quốc và Việt Nam cùng chia sẻ trong tiến trình hợp tác châu Á - Thái Bình Dương. Cuộc đối thoại hôm nay diễn ra vào thời điểm mang tính bước ngoặt này, một khoảnh khắc kết nối giữa quá khứ và tương lai.

Ông Trần Diêu nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam dựa trên một nền tảng vững chắc và thực chất. Với kim ngạch thương mại song phương đạt mức cao kỷ lục hơn 2.900 tỷ USD vào năm 2025, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong hơn hai thập kỷ qua. Quan trọng hơn, một sự chuyển dịch về cơ cấu đang diễn ra. Nếu như trước đây, đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc vào Việt Nam chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực thâm dụng lao động như dệt may, thì gần đây đã mở rộng sang các lĩnh vực như thông tin điện tử, chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lượng xanh. Phía Việt Nam đã khẳng định rõ ràng rằng ưu tiên hiện nay là thu hút đầu tư vào công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyển đổi số và năng lượng sạch; đồng thời kỳ vọng các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và thúc đẩy chuyển giao công nghệ thực chất. Điều này cho thấy quan hệ hợp tác Trung - Việt đang chuyển dịch từ việc chỉ đơn thuần “mở rộng quy mô” sang “tạo sự cộng hưởng trong chuỗi công nghiệp”, một hình thức hợp tác được xem là một trong những yếu tố giá trị nhất đối với sự phát triển của cộng đồng khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Dương Văn Huy, Nghiên cứu viên cao cấp, Viện Nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, phát biểu tại Đối thoại. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc

Về phía Việt Nam, Phó giáo sư, Tiến sĩ Dương Văn Huy, Nghiên cứu viên cao cấp, Viện Nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết, việc xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương là mục tiêu chung của các quốc gia trong khu vực trong bối cảnh thế giới ngày càng bất ổn và chia rẽ. Xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương đã được đưa ra từ nhiều nhăm trước và hiện nay được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương là mục tiêu chung của các quốc gia trong khu vực trong nhiều năm, nhất là vai trò quan trọng của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) trong việc thúc đẩy xây dựng cộng đồng này.

Đề cập đến quan hệ Việt-Trung và những đóng góp của hai nước trong việc xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương, ông Dương Văn Huy nhấn mạnh, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc không chỉ giới hạn trong phạm vi phát triển song phương. Hai nước đang đóng vai trò tích cực hơn trong việc thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực. Cả Việt Nam và Trung Quốc đều là những thành viên tích cực trong nhiều cơ chế hợp tác đa phương tại khu vực. Hai bên khẳng định rằng quan hệ song phương Việt Nam - Trung Quốc đang dần trở thành một nhân tố có khả năng tác động mạnh mẽ đến các diễn biến trên mọi phương diện tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Do đó, sự phát triển của quan hệ song phương đang đóng góp đáng kể vào việc thúc đẩy xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương trong tương lai.