Cơ hội cho thị trường nghỉ dưỡng trong kỷ nguyên trường thọ

Ảnh minh họa: Chi Longevity Singapore

Ngày càng nhiều du khách tìm kiếm những trải nghiệm giúp kéo dài tuổi thọ và cải thiện sức khỏe, khiến các khách sạn và khu nghỉ dưỡng phải định hình lại dịch vụ của mình.

Theo phân tích của RLA Global và HotStats, các cơ sở lưu trú cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện có doanh thu trên mỗi phòng cao hơn gấp đôi so với những khách sạn không có dịch vụ tương tự. Dự báo cho thấy thị trường du lịch trường thọ có thể đạt quy mô 44 tỷ USD vào năm 2030. Điều này cho thấy sức hút mạnh mẽ của xu hướng này đối với ngành lưu trú hạng sang.

Các dịch vụ mới tại khách sạn tập trung vào kéo dài tuổi thọ ngày càng đa dạng, từ y học cổ truyền, truyền dịch tĩnh mạch, giường trị liệu đến các liệu trình phục hồi dựa trên công nghệ sinh học tiên tiến. Tại Mỹ, hiện có khoảng 800 phòng lưu trú tích hợp dịch vụ kéo dài tuổi thọ, cung cấp các dịch vụ như quét toàn thân, xét nghiệm gen, tối ưu hóa hormone và liệu pháp tái tạo.

Một số thương hiệu nổi tiếng như Lanserhof Sylt, SHA Wellness Clinic và Clinique La Prairie đã cung cấp những chương trình kéo dài nhiều ngày trong môi trường nghỉ dưỡng sang trọng. Tại Nhật Bản, khu nghỉ dưỡng Pasona Natureverse trên đảo Awaji cung cấp chương trình chăm sóc toàn diện bao gồm dinh dưỡng, tập thể dục và giấc ngủ. Trong khi đó, khu nghỉ dưỡng Halekulani Okinawa cũng mở rộng các dịch vụ trường thọ, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về cách môi trường và thói quen hàng ngày có thể hỗ trợ duy trì sức khỏe lâu dài.

Không chỉ dừng lại ở các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, một số doanh nghiệp dược phẩm như Saishunkan Pharmaceutical cũng bắt đầu mở rộng sang lĩnh vực du lịch thông qua các dự án hợp tác với khách sạn. Tại khách sạn Four Seasons Singapore, phòng khám Chi Longevity chuyên cung cấp các dịch vụ tập trung vào tuổi thọ cho khách hàng ở nhiều độ tuổi, đặc biệt là những người trung niên.

Ông Jean-Yves Minet, Chủ tịch Thương hiệu Toàn cầu Novotel thuộc Tập đoàn Accor, cho biết du khách ở độ tuổi 40, 50 và đầu 60 đang sử dụng kỳ nghỉ như một khoảng thời gian để lên kế hoạch cho 30 năm sức khỏe tiếp theo. Novotel đã ra mắt “Tuần lễ trường thọ” đầu tiên, với các hoạt động xoay quanh dinh dưỡng, giấc ngủ, vận động và kết nối xã hội.

Theo dự báo của Viện Sức khỏe Toàn cầu (GWI), du lịch chăm sóc sức khỏe sẽ tăng trưởng 9,1% mỗi năm đến năm 2029, trong khi du lịch trường thọ được dự báo gần như tăng gấp đôi từ 27 tỷ USD năm 2024 lên 44 tỷ USD năm 2030. Thị trường bất động sản du lịch tích hợp cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe và kéo dài tuổi thọ cũng được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh, đạt giá trị toàn cầu 1,8 nghìn tỷ USD vào năm 2030.

Tại Hội nghị MTE Hà Nội 2026, bà Nhung Phạm, Phó Giám đốc Phát triển Kinh doanh và Marketing khu vực Đông Nam Á tại Savills Hotels SE Asia, đưa ra góc nhìn rộng hơn về sự trỗi dậy của “kinh tế bạc”. Khoảng năm 2036, khi tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên được dự báo đạt 14% dân số, Việt Nam có thể chuyển từ một xã hội “đang già hóa” sang xã hội “già”. Đến năm 2050, nhóm dân số từ 60 tuổi trở lên có thể chiếm hơn một phần tư dân số.

Tuy nhiên, theo bà Nhung Phạm, già hóa dân số không chỉ là câu chuyện của nhóm trên 60 tuổi. “Ngày nay, có tới 7 thế hệ cùng chung sống, từ thế hệ Beta cho đến thế hệ cao tuổi nhất. Ở độ tuổi nào, chúng ta đều muốn duy trì sức khỏe, sự độc lập, năng động và kết nối xã hội lâu nhất có thể”, bà Nhung Phạm cho biết.

Điều này kéo theo những thay đổi trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, bởi không gian sống, làm việc và lưu trú đều có ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Đối với các nhà đầu tư, việc thiết kế một hệ sinh thái có thể tạo giá trị trong suốt vòng đời của tài sản đang trở thành một yếu tố quan trọng. Thị trường nghỉ dưỡng trường thọ đang mở ra những cơ hội mới, không chỉ cho ngành du lịch mà còn cho cả lĩnh vực bất động sản và chăm sóc sức khỏe...

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 40-2026 phát hành ngày 05/10/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

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